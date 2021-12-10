Кондопожская ГЭС – нижняя ступень Сунского каскада деривационных сооружений по производству электроэнергии и одна из самых старых действующих водных электростанций на всей территории РФ. Она работает за счет 28-метровой разницы уровня воды в озерах Ниго, Онежское, Сандал и перевода через озерную систему стока р. Суны.

Здание гидроэлектростанции в Кондопожском районе Карелии построено из натурального камня, имеет статус исторического памятника местного значения и находится под охраной государства. Мощность станции на сегодняшний день – 25,6 МВт, а средний годовой объем производимой энергии составляет 130 млн кВтч.

История постройки ГЭС

Ее начали строить в 1916 году. Автором проекта стал гений русской инженерии в области электроэнергетики, специалист по электрификации железнодорожных путей, академик АН СССР и потомок древнего голландского рода дворян Генрих Графтио. По задумке инженера мощность станции должна была приближаться к 30 МВт, чтобы обеспечить энергией завод по производству азотной кислоты – составляющей части пороха. Этот завод планировали строить в Кондопожской волости по требованию Военного министерства с целью бесперебойного снабжения войск пороховыми запасами. Однако этому плану не суждено было реализоваться. Из-за революции и гражданской войны инженерно-строительные работы были приостановлены, а все ценное оборудование вывезено.

После стабилизации общественно-политической обстановки в стране было принято решение о возобновлении строительства ГЭС в поселке Кондопога. Данный проект включили в ГОЭЛРО. Этому поспособствовал тот факт, что советские власти обозначили Кондопожский район как центр деревообрабатывающей и целлюлозной промышленности. Оба производства весьма энергозатратны, поэтому для обеспечения стабильной работы заводов важно было позаботиться о мощном источнике бесперебойной подачи электричества.

В архиве электростанции хранится фотокопия записки, написанной Лениным собственноручно в апреле 1921 г., в которой он признает первоочередность работ по восстановлению ГЭС и созданию других объектов народного хозяйства в Карелии. Строительство началось только в 1923 году и проходило в условиях, при которых возможен был только ручной труд. Запустить первые 2 турбины удалось через 6 лет – в 1929 г. Тогда мощность электростанции не превышала 5,1 МВт. В 1934 г. начался монтаж еще 2-х, второочередных, гидротурбин мощностью по 11 МВт каждая. Они заработали в 1941 году.

В период Второй мировой войны одну из них вывезли в безопасное место, а вторую взорвали. По завершении боевых действий началось восстановление ГЭС. В рамках репатриации финские специалисты предоставили новое оборудование для гидротурбин, и в 1947 станция вновь заработала. Позже две самые первые турбины удалось заменить на одну высокомощную 4,2 МВт. Вторую такую же установили в 1951 году, что позволило на выходе добиться максимальных 26 МВт.

Начиная с 1990 года, оборудование на станции регулярно модернизируется. На сегодняшний день Кондопожская ГЭС остается важным источником электроэнергии в республике.

Особенности региона

Основным источником получаемой энергии являются воды р. Суны, которые переводятся в Пальеозёрское водохранилище, а дополнительным – приток, впадающий в Пальеозерское и Сандальское вдхр. Общая площадь водосборного бассейна – 7725 км². Максимальная нагрузка на гидротурбины и другое оборудование станции приходится на период весеннего половодья, который начинается в конце весны и длится до середины июня, а минимальная – на март-апрель. Рекордная высота волн в Сандальском водохранилище зафиксирована на отметке 1,36 м. Воды ГЭС покрываются толстым слоем льда в ноябре и полностью оттаивают лишь в мае. В основании гидростанции лежат скальные породы, что позволяет оценивать сейсмоустойчивость данного земельного участка в 5 баллов.

Особенности конструкции ГЭС

В структуру гидроэлектростанции в Кондопоге входят дамбы «Навда» и «Сопоха», канал деривации и, непосредственно, станционный блок, который, кроме здания управления ГЭС, включает в себя несколько технических сооружений. «Навда» – это песчаная насыпь длиной 1,5 км. Она является основообразующей водохранилища Пальеозерский – бьефа Пальеозерской ГЭС Сунского каскада. По «Навде» пролегает федеральная автомагистраль СПб – Мурманск. Насыпь «Сопоха» состоит из песка и супесей и имеет протяженность 1472 м. Благодаря ей стало возможным образование верхнего бьефа Кондопожской ГЭС – Сандальского вдхр.

Гидроэлектростанция в Кондопоге сконструирована таким образом, что ее станционный узел и деривационный канал находятся в черте города. Такое ее местоположение способствует развитию местного туризма, ведь многие гости Карелии с удовольствием покупают экскурсии на Кондопожскую ГЭС. Тут — список всех экскурсий, которые у нас есть.