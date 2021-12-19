Кроме Петрозаводска крупных городов в Карелии нет. Однако даже небольшой городок Костомукша – третий по величине в республике – выглядит куда привлекательнее, чем многие более развитые населенные пункты страны. Причин тому несколько, но главная состоит в том, что около половины зданий были построены финнами.

Общие сведения

Костомукша – административный центр одноименного городского поселения. Городу нет и 30 лет – датой рождения считается 1983 год. Сегодня здесь проживает чуть менее 30 тысяч жителей и население медленно, но увеличивается.

Отличительная черта Костомукши – расположение всего в 30 км от границы с Финляндией. Это служит причиной расположения здесь таможенного поста Люття-Вартиус. Через него постоянно курсирует автомобильный и железнодорожный транспорт, что еще больше оживляет жизнь городка.

Пост появился здесь раньше города – в 1960 году, и сначала работал только на пропуск финских рабочих, помогавших разрабатывать местный железорудный карьер. В 1990-х статус поста вырос до полноценной таможни, и сегодня она пропускает в обе стороны до 300 автомобилей в сутки.

История города

Причиной возникновения Костомукши послужило решение советского правительства в 1946 году начать разработку обнаруженной рудной жилы. Долгое время работы шли довольно вяло, но в 1970-х ускорились. Результатом стало подписание соглашения между СССР и Финляндией о совместном строительстве комбината. А вокруг стройки стал возводиться рабочий поселок.

К 1980-м он настолько разросся, что решением Карельской СССР получил официальный статус поселка городского типа, а затем и города. Выбор названия происходил на конкурсной основе. Изначально вариантов было три:

Сампо;

Контокки;

Костомукша.

Победило третье – в честь расположенной на берегу Костомукшского озера одноименной деревеньки. Так появился полноценный город республиканского подчинения, имеющий все шансы вскоре стать вторым по величине в Карелии.

Климат и погода Костомукши

Любителям тепла и солнца климат города придется не очень по душе. Край это холодный и ветреный, лето в здешних местах короткое, и даже в июле-августе температура редко поднимается до +20°C. С сентября начинают учащаться дожди, а к концу ноября землю сковывают морозы.

Холод обычно приходит с антициклонами из Сибири, и местные жители говорят, что погода Костомукши – своеобразный «микс» Санкт-Петербургской и Мурманской. Однако совсем уж лютые морозы здесь редкость, и средняя температура зимой держится в пределах -10-15°C.

Город расположен в том же часовом поясе, что и Москва.

Архитектура

Поскольку огромное количество зданий – от аккуратных «панелек» до детских садов – здесь построено финнами, архитектура Костомукши сильно отличается от типично советской. Разница настолько заметна, что в свое время о ней опубликовал обширную фото-статью известный блогер Варламов. Главными тезисами ее были следующие.

Первое ощущение при попадании в город – неуловимое понимание того, что с этим «постсоветским» городком что-то не так. Причина этого – смесь архитектуры «СССР 1970-х» с выделяющимися на ее фоне постройками и дворами «а-ля Финляндия». Финские дома выглядят как новые, хотя построены около 40 лет назад. Это касается как стандартных пятиэтажек, так и комплексов вроде культурно-спортивного центра «Дружба». Очень отличается пешеходная инфраструктура, а также дороги с непривычными для маленьких городков островками безопасности. Вокруг домов много зелени, а некоторые районы создают ощущение нахождения в Финляндии.

Не хуже выглядит и современная инфраструктура – от многочисленных аккуратных кафе до новенького аквапарка «Синиранта». Это место служит постоянным местом отдыха горняков и их семей. Аквапарк небольшой, но включает:

красивый светлый бассейн;

ванные с гидромассажем;

отдельный бассейн для детей с причудливой горкой;

массажный кабинет;

турецкий хамам;

финскую сауну.

Чем заняться в Костомукше

Традиционно для Карелии в Костомукше есть чем заняться туристам.

1. Рыбалка.

Пользуется огромным спросом из-за невероятного количества богатых рыбой озер. Теоретически вылов рыбы разрешен не везде и не всегда. Но местные власти осознают уровень прибыли региона от наплыва туристов и часто делают послабления. Даже у самого небольшого озерца обязательно найдется домик и причал, где можно взять напрокат лодку и рыболовные снасти. Для любителей рыбалки в Карелии с ночевкой рекомендуется заранее разведать места, где будет удобно остановиться.

2. Природные достопримечательности

Особым спросом пользуются походы в естественные парки – природные заповедники с уникальными деревьями возрастом от сотни лет и более. Например, Национальный парк «Калевальский», который находится на северо-западе от Костомукши. Он охватывает огромную площадь в 74 тыс. гектаров. Здесь много речушек, озер и уникальных природных ландшафтов. Самые популярные места посещения у гостей Костомукши - река и озеро Каменные. Площадь озера – почти 100 кв.км, глубина местами более 25 м. На реке гиды водят экскурсантов к «Царь-порогу», а на берегах озера можно полюбоваться на многочисленных птиц, коих здесь насчитывается свыше 180 видов. В процессе экскурсии опытные гиды рассказывают множество удивительных историй о Карельском Севере. От Костомукши сюда можно добраться на машине или рейсовом автобусе.

Обязательным местом посещений большинства туристов является река Порожистая с берегами, покрытыми характерными для края крупными камнями. Вблизи нее расположено множество мелких озер.

3. Этнические деревни

Любители национального колорита могут посетить этнические деревни. Таковых поблизости насчитывается пять – Вокнаволок, Поньга-губа, Ладв-озеро, Топло-река, Судн-озеро. Крупнейшая и самая колоритная из них – Вокнаволок. Расположена в полусотне километров от Костомукши, на озере Верхнее Куйто. Подавляющее большинство населения – карелы. Деревня является настоящей колыбелью древней культуры карелов и финнов, а также родиной легендарного эпоса «Калевала». Здесь вам обязательно покажут главные архитектурные достопримечательности – резные избы, храм Илии Пророка, церквушки и памятник знаменитому рунопевцу Миийкали Пертунену.

Все желающие могут попробовать себя в национальных древних ремеслах – разумеется, под руководством опытных мастеров. Первое место по спросу занимают мастер-классы по изготовлению безделушек из бересты.

4. Фестивали.

В самой Костомукше любители этнографии и музыки могут посетить три ежегодных фестиваля:

рок-музыки «Nord Session» - зимой;

авторской песни – осенью;

камерного искусства – летом,

Также, часто проводятся фольклорные праздники не привязанные ко времени – например, «Сампо» или «Кантелетар» - с участием гостей и коллективов из разных стран.

5. Другие развлечения.

Из прочих развлечений – периодически устраиваемые спортивные соревнования, частые выставки народного творчества и повсеместная продажа сувениров.

Наконец, крайне необычными являются памятники древнего русского деревянного зодчества в самой Костомукше и близлежащих деревнях, на фоне которых туристам предлагается сфотографироваться или снять видео.

Отели Костомукши

Туристы, приезжающие на несколько дней, могут остановиться в отелях Костомукши:

«Хозяюшка» (бул.Лазарева,4);

«Подкова» (ул.Мира,16);

мотеле «Фрегат» (шоссе Приграничное,13);

санатории «Горняк» (ул.Мира, 19-а).

Кроме того, можно остановиться в одном из благоустроенных гостевых домов деревни Вокнаволок.

Как доехать до Костомукши

Добраться до города можно:

Поездом – самый быстрый и популярный вариант.

Санкт-Петербург – Костомукша 16.15 – 9.00 (время в пути 16 ч 45 мин);

Костомукша – Санкт-Петербург 20.15 – 13.09 (время в пути 16 ч 54 мин);

Петрозаводск – Костомукша 19.39 – 09.00 (время в пути 13 ч 21 мин);

из Москвы (через Санкт-Петербург или Петрозаводск – более 10 поездов в сутки);

Суккозеро – Костомукша 03.05 – 07.39 (время в пути 4 ч 34 мин).

Автобусом – не столь удобно, но тоже достаточно комфортно. Из Петрозаводска автобусы курсируют утром, днем и вечером.

11.00 – 20.00;

15.45 – 22.45;

21.30 – 06.30. Сесть на автобус можно на двух остановках: ж/д вокзале (площадь Гагарина,3) и возле турагентства «Вояж Интур» (пр.Горняков,3). Время в пути – от 7 до 9 часов.

С железнодорожного вокзала также регулярно ездят микроавтобусы. Можно добраться и собственным авто.