Интересные факты о Карелии

Очень много озер

Площадь республики — 172 400 км², однако, только 10% всей территории годится для проживания, остальная территория покрыта лесами и водоемами. Тут можно найти 63 000 озер и 23 000 рек. Забавно, что если разделить общее количество водоемов на все население Карелии, то каждой семье достанется по одному. Общая протяженность рек и озер — 83 000 км — этого хватит, чтобы обогнуть Землю дважды.

Фауна Карелии

Самые древние животные региона — это олени и лоси, они пришли сюда 6 000 лет назад. В последнее время в Карелии развелось большое количество бобров, енотовидных собак и диких кабанов. Редко удастся встретить медведя, поскольку это ночные животные, но гулять по лесу все равно нужно аккуратно — тут обитает много волков. Также тут можно встретить росомаху, лису, рысь.

Космос в озере

«Заячье озеро» Янисъярви можно считать одним из самых необычных, потому что на его дне лежат осколки метеорита редкой группы — палласит. Падая, метеорит, отрикошетил от скал, и приземлился в озеро. Интересно, что о происхождении водоема уже давно спорят исследователи. Некоторые утверждают, что оно образовалось на месте кратера около 700 лет назад.

Необычная береза

Карельская береза в распиле похожа на мрамор. У нее нет годовых колец из-за особенности древесного волокна. Из такой березы создают шкатулки, шахматы, украшения, часы. Но нужно быть готовым к цене на эти товары — шахматы, например могут стоить до 70 000 рублей. Материал очень ценится из-за своей необычной структуры и прочности. Карельская береза не подвержена гнили, а определить, из чего состоят вкрапления между волокон еще никому не удалось.

Древний край

В Карелии были найдены наскальные рисунки, которые, по подсчетам экспертов, старше египетских пирамид не на одно тысячелетие. На скалах изображена охота, быт, животные и птицы. Все рисунки находятся под охраной государства и представляют большую редкость.

Спящий вулкан

Гирвас — один из самых старых вулканов на Земле. Ученые говорят, что ему больше двух миллиардов лет. Его обнаружили после осушения реки Сума для строительства плотины для местной ГЭС. Вулкан находится в 70 км от города Петрозаводск.

Аврора

Северное сияние можно застать в Карелии с сентября по март. Рассчитать появление сияния почти невозможно, но ученые уже определили несколько закономерностей. Большие шансы застать сияние собственными глазами в период с 21:00 до 23:00.

Осадки

Погода в крае изменчива и обманчива. Прогноз может поменяться за несколько часов. Осадки выпадают 200 дней в году, но это не мешает туристам наслаждаться отдыхом в этой местности. В отпуск придется брать несколько комплектов теплых вещей и дождевики, а если отправляетесь в Карелию зимой — не забывайте об увлажняющем креме и манишках.

Белые ночи

Конец мая — середина июля — это то время, когда можно застать карельские белые ночи. Уровень естественного освещения остается почти таким же, как и днем из-за того, что солнце опускается за горизонт ненадолго, а вечерние и утренние сумерки сливаются. Это природное явление так завораживало творческих людей, что ему посвящали стихи и картины. Говорят, что белые ночи в Карелии помогают справляться с творческим кризисом.

Паломничество

Тут находится Валаамский Спасо-Преображенский монастырь. Историки все еще не пришли к общему выводу, когда монастырь был основан. Некоторые считают, что он был основан во времена Крещения Руси, а другие к более позднему периоду.

Заключение

Вы можете проверить интересные факты самостоятельно, отдохнуть и необычно провести время в лесном крае, ведь у нас есть туры в Карелию,

У нас естьдвухдневный новогодний тур , который подойдет для семейного отдыха. Возможность увидеть белые ночи — тут. Насладиться природой и красотами можно в этом летнем туре.