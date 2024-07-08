Мраморный каньон
Одно из необычных мест Карелии. Оно пользуется большой популярностью среди всех путешественников. Каньон был создан людьми: это заброшенная каменоломня, в которой можно купаться, ходить на каяках, пробовать себя в дайвинге, отдыхать и просто наслаждаться красотой природы.
Также вам проведут экскурсию по водопадам, прогулку по эко-тропе. Это одна из самых популярных экскурсий по Карелии.
Экскурсия по горе Воттоваара
Говорят, что это мистический маршрут. Это самая большая возвышенность во всей средней Карелии. Тут можно не только любоваться нетронутой природой, но и обнаружить следы древнейших цивилизаций. С Воттоваары открываются виды на огромный лес, водопады, а также вы найдете тут необычные каменные лабиринты. Экскурсия длится 18 часов и они пролетят как один миг, настолько красиво в этих местах.
Экскурсия-сплав по реке Шуя
Подойдет для тех, кто любит природу. Маршрут построен так, что будет безопасен для детей от трех лет. Это увлекательно, необычно и интересно. За пять часов вы насладитесь природой, увидите реку с разных сторон. Где-то она спокойная и тихая, а в каких-то местах буйная и непослушная. С вами всегда будет сопровождающий, который не оставит вас одних и расскажет обо всех интересных местах на реке.