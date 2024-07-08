Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Экскурсионные туры в Карелию

Экскурсии — это увлекательный способ провести не только выходные, но и отпуск. Такой отдых подходит для всей семьи, помогает хорошо провести время, а также узнать много нового.

Для вас мы подготовили интересные экскурсионные туры, которые никого не оставят равнодушным.

Предложения от нашего туроператора

Путешествие в Карелию — отличная идея, если вы хотите увидеть северные природные красоты и полюбоваться древней архитектурой. Если у вас немного времени, то обратите внимание на туры в Карелию на один день. В туры выходного дня входит посещение основных достопримечательностей, которые составят представление о регионе.

ТОП • 5
Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску
Экскурсия

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску

Загружаются даты экскурсии...
124 отз.
ХИТ • ЭКСКУРСИЯ №1
Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды
Экскурсия

Золотое кольцо Карелии: водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные воды

Загружаются даты экскурсии...
424 отз.
ТОП • 5
Мраморный каньон Рускеала в Карелии
Экскурсия

Мраморный каньон Рускеала в Карелии

Загружаются даты экскурсии...
280 отз.
Путешествие на остров Кижи через Заонежье
Экскурсия

Путешествие на остров Кижи через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
33 отз.
Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)
Экскурсия

Мастер-класс по калиткам (карельским пирожкам)

Загружаются даты экскурсии...
5 отз.
Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник
Экскурсия

Хаски и олени: экскурсия в карельский питомник

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Соловки за один день из Петрозаводска
Экскурсия

Соловки за один день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
ТОП • 5
Концерт национального ансамбля Кантеле
Экскурсия

Концерт национального ансамбля Кантеле

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Валаам
Экскурсия

Экскурсия на Валаам

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
ТОП • 5
Экскурсия на Кижи
Экскурсия

Экскурсия на Кижи

Загружаются даты экскурсии...
97 отз.
Сплав по реке Шуя
Экскурсия

Сплав по реке Шуя

Загружаются даты экскурсии...
11 отз.
Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня
Экскурсия

Экскурсия на Валаам и Рускеалу с посещением водопадов Северного Приладожья и Сортавала на 2 дня

Загружаются даты экскурсии...
32 отз.
Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)
Экскурсия

Жемчужина Приладожья: Ладожские шхеры, Сортавала, водопад Белые Мосты (Юканкоски)

Загружаются даты экскурсии...
6 отз.
Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла
Экскурсия

Этноэкскурсия по карельским деревням: Киндасово, Кинерма, Рубчойла

Загружаются даты экскурсии...
9 отз.
Мистическая гора Воттоваара
Экскурсия

Мистическая гора Воттоваара

Загружаются даты экскурсии...
21 отз.
Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска
Экскурсия

Валаам + Рускеала за 1 день из Петрозаводска

Загружаются даты экскурсии...
19 отз.
Александро-Свирский монастырь
Экскурсия

Александро-Свирский монастырь

Загружаются даты экскурсии...
1 отз.
К Беломорским петроглифам через Заонежье
Экскурсия

К Беломорским петроглифам через Заонежье

Загружаются даты экскурсии...
4 отз.
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Экскурсионные туры в Карелию

Мраморный каньон

Одно из необычных мест Карелии. Оно пользуется большой популярностью среди всех путешественников. Каньон был создан людьми: это заброшенная каменоломня, в которой можно купаться, ходить на каяках, пробовать себя в дайвинге, отдыхать и просто наслаждаться красотой природы.

Также вам проведут экскурсию по водопадам, прогулку по эко-тропе. Это одна из самых популярных экскурсий по Карелии.

Экскурсия по горе Воттоваара

Говорят, что это мистический маршрут. Это самая большая возвышенность во всей средней Карелии. Тут можно не только любоваться нетронутой природой, но и обнаружить следы древнейших цивилизаций. С Воттоваары открываются виды на огромный лес, водопады, а также вы найдете тут необычные каменные лабиринты. Экскурсия длится 18 часов и они пролетят как один миг, настолько красиво в этих местах.

Экскурсия-сплав по реке Шуя

Подойдет для тех, кто любит природу. Маршрут построен так, что будет безопасен для детей от трех лет. Это увлекательно, необычно и интересно. За пять часов вы насладитесь природой, увидите реку с разных сторон. Где-то она спокойная и тихая, а в каких-то местах буйная и непослушная. С вами всегда будет сопровождающий, который не оставит вас одних и расскажет обо всех интересных местах на реке.

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