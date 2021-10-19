Водопад Куми-Порог

Куми – одна из самых красивых локаций на туристической карте Карелии. Этот уголок природы на реке Войница спрятан от окружающих густым лесом, что придает ему еще большей таинственности. Воды реки с ревом падают с 14-метрой высоты, а рокот водопада слышен на расстоянии 1-2 километров.

Общие сведения

Еще совсем недавно о водопаде было мало что известно, ведь во времена Советского Союза территория, на которой находится водопад считалась приграничной и закрытой для посещения туристами.

Так как местность, на которой расположился падун (как называют в Карелии водопады) более близка к финским мотивам, то и сам водопад имеет несколько названий, подчеркивающих этот факт. Этимология его имени связана с финским словом «kumma» - «чудо». Его также называют Кумио, Кульмио, Кумиокоски. Немало и приверженцев теории саамского происхождения названия, что в переводе означает слово «медведь».

Расположился он в 25-километровой отдаленности от маленькой деревни Войница, до следующего населенного пункта – деревни Калевала – 80 километров. Вокруг водопада дикий нетронутый лес, который входит в состав природоохранного «Зеленого пояса Фенноскандии», что позволяет Куми сохранять свой первозданный вид.

Территориально локация водопада находится всего в нескольких километрах от финской границы и имеет статус приграничной территории. Поэтому при посещении необходимо заранее позаботиться о наличии документов и, возможно, спецпропуска.

Чем интересен водопад Куми

Вместе с другими падунами, такими как Тайвал, Коко Тухко и др., Куми создает гряду водопадов реки Войница. Главная отличительная особенность водопада – это его «высота». Куми считается самым высоким среди равнинных водопадов Карелии (опережая Юкан – 13 м, Кивакку – 12 м и Кивач – 10,5 м). Он входит в тройку высоких в Европе, после знаменитых Рейского водопада (24 м) и водопада Янискоски в Мурманской области (18 м).

Куми изменчив и грациозен. От широкого верхнего уровня он спускается в узкую расщелину в скале. Завораживает и тот факт, что сам по себе он не только высок, но и раскатист. «Падает» (или «скатывается») он на протяжении почти 40 метров.

Он интересен в каждый сезон по-своему. Весной, наполняется талыми водами и грохочет как медведь, который пробудился после спячки. Зимой пускает клубы пара, которые образуются в морозную погоду и выглядят как кипящий чан.

Благодаря отдаленности от суеты людской Куми прячет под своим могучим крылом множество представителей флоры и фауны, часть из которых красно книжные. Например, лесной северный олень, оляпка, лебедь-кликун. Иногда встречаются медведи.

Чем заняться на Куми

На Куми организовываются экскурсии. Находясь здесь, у костра, на котором варится уха или коптится свежевыловленный окунь, можно почувствовать себя частью этой природы. Многие думает, что на Куми нечего смотреть. Они глубоко ошибаются. Ведь это не только камни и вода. Это в первую очередь возможность слиться с природой и забыть о мирских проблемах. Выше и ниже по течению Войницы можно порыбачить, а в окружающих лесах заняться тихой охотой (грибы и ягоды). Эстеты могут попробовать себя в искусстве пейзажей.

Как добраться?

Ввиду отдаленности от деревни и сложности маршрута, путь можно преодолеть только на внедорожнике имея с собой запас продовольствия, воды и репелентов от насекомых.

Дорога там одна и на финише выведет на обзорную площадку. Стартуют обычно в деревне Войница. Затем около 10 км необходимо двигаться вдоль границы, а потом от сохранившегося моста через реку Войница следует повернуть направо и около 3 км ехать по лесной дороге к смотровой площадке. Это и будет конечной точкой авто маршрута, далее пешком вниз по склону к самому водопаду.

Для любителей гаджетов и геолокации можно воспользоваться GPS-координатами водопада: 65.276149, 30.198772.