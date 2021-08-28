Урочище Велемоны – это уникальный природный и археологический памятник, расположенный на побережье Уницкой губы Онежского озера . Этот фантастической красоты каньон стал следствием сильнейшего землетрясения, произошедшего на местных территориях более 4000 лет назад, в эпоху энеолита.

Данное стихийное бедствие даже нашло отражение в строках 30 руны легендарного финско-карельского эпоса «Калевала».

Утесы Велемоны – памятник неудержимой природной стихии

Сегодня урочище представляет собой гигантских размеров т-образный разлом с нависающими скальными образованиями, которые густо покрыты хвойными деревьями, и резкими вертикальными обрывами с хаотичным нагромождением каменных глыб. Высота стен каньона превышает 15 метров, а длина самого разлома более 300 метров. Самый крупный скальный оползень смещен на 13 метров над поверхностью обрыва, его ширина достигает 6 метров.

Донные каменные глыбы каньона плотно укрыты толстым слоем густого мха. А параллельно основному разлому, притаились глубокие ущелья, разграниченные между собой массивными каменными грядами.

С воды зрелище не менее впечатляющее – огромные скалы будто вырастают из самых глубин озера. Это непременно стоит увидеть своими глазами.

Висячие озера – одно из чудес Карелии

Настоящей изюминкой Велемоны считаются ее висячие или террасные озера. На вершинах скал раскинулись заполненные водой разломы. 3 узких, продолговатых озера расположены каскадом на разной высоте. Так как каждое последующее озеро выше предыдущего, то создается впечатление, что один водоем плавно перетекает в другой.

С верхней скалы открываются захватывающие дух виды не только на озёра и урочище, но и на бескрайнюю Онегу. Посетители местных красот не уйдут домой с пустыми руками, в озерах водится рыба, а окрестные земли богаты ягодами и грибами.

Интересный факт

Исследование окрестных территорий в конце 20 века дало начало целому научному направлению: сейсмоархеологии, основателем которого стал карельский ученый Анатолий Журавлев, проводивший раскопки в данном районе Карелии. Изобретенный им метод позволил определить направление сейсмического удара и основные параметры землетрясения. Согласно данным проведенных исследований случившееся в Пегреме землетрясение достигало максимальных 10 баллов по шкале Рихтера и снесло с лица земли 3 древних поселения.

Позднее в образовавшихся обвалах стали находить залежи различных горных пород, что поспособствовало последующему развитию в регионе металлургической промышленности.

Как добраться

Природная достопримечательность находится в Кондопожском районе Карелии, напротив деревни Пегрема. Попасть к урочищу можно как с юга, так и с севера. С южной стороны подход более удобен, но с труднодоступной северной – открываются восхитительные виды.

GPS-координаты: 62° 22' 11.9856" N, 34° 47' 7.6596" E.

Такие места, как Велемоны, как нельзя лучше показывают человеку силу и мощь природной стихии и его беспомощность перед ней. Здесь в полной мере можно насладиться суровой красотой дикой природы Карелии.