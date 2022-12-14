В путешествии на машине есть своя романтика: возможность остановиться в живописных местах, поесть хот дог на заправке, познакомиться с местными жителями, переночевать в мотеле, а также не тратиться на экскурсионный трансфер.

Стоит учесть, что дороги до Карелии могут быть в плохом состоянии из-за лесной местности, а к некоторым достопримечательностям не добраться без внедорожника. Поэтому убедитесь, что у вашей машины хорошая проходимость и она справится со сложными участками дороги. Или с ее отсутствием. Отдых на собственной машине — это свободное передвижение и возможность посетить дикие места.

Сколько ехать до Карелии на машине

Есть два пути, по которым можно добраться из Санкт-Петербурга до Карелии:

С Юго-востока Ладоги

С Северо-запада через город Сортавала Тут вы сами выбираете путь — он зависит от ваших планов. Большой популярностью пользуется путь через Сортавалу, поскольку через пару часов от Питера вы увидите Ладожские шхеры, базы отдыха, рыбные места. Трасса А-121 в отличном состоянии — до города доедете за 3,5 часа. А трасса Р-21 отнимет примерно 7 часов.

От Москвы тоже можно поехать по 2 маршрутам:

Через Великий Новгород

Через Ярославль и Вологду По первому маршруту доберетесь за 13 часов. Если выехать утром, то будете добираться, пока на улице светло и не попадете в пробки на выезде из города. По пути можно заехать в Тверь и Новгород, чтобы посмотреть местные достопримечательности. Дороги в Карелии Дорогие проложены через леса, озера, реки и горы. Все трассы хорошего качества, на них лежит крепкий и ровный асфальт, а трафик машин небольшой. но до некоторых мест трудно добираться. Например, до непопулярных достопримечательностей. Иногда встречается бездорожье. К этому нужно быть готовым, если вы решили отправиться в путешествие самостоятельно. Маршрут путешествия по Карелии Построить маршрут лучше, исходя из машины, на которой вы едете. Путешественники советуют посетить Онежское озеро, деревянную Никольскую церковь, Мраморный каньон, Ладожские шхеры, гора Хийденвуори, финское кладбище, Воттоваару, Гирвас, церковь Петра и Павла. Самое лучшее в том, что вы всегда можете изменить маршрут, если найдете более интересную для себя достопримечательность. Какие достопримечательности посмотреть

Сортавала

Это город, из которого очень удобно доехать почти до любой достопримечательности. Из города открывается вид на Ладожские острова, а также посмотреть на древние сооружения древних жителей Карелии. Этот город включен в список исторических поселений в России.

Горный парк “Рускеала”

От Сортавалы доберетесь примерно за час. Это парк с большим озером между мраморных скал. Тут можно прогуляться пешком, сделать памятные фото, спуститься под землю и даже поплавать по озеру.

Валаам

Популярное место, в котором должен побывать каждый, потому что у него богатая история, необыкновенная атмосфера, а добрать до него можно только с мая по сентябрь на водном транспорте. Уважаемое место у православных людей, ведь тут находится Валаамский монастырь.

Петрозаводск

Онежская набережная, памятник Петру Первому, большой парк аттракционов, собор Александра Невского, зоокомплекс и большое количество музеев ежегодно привлекают сюда туристов со всех уголков света.

Кижи

Настоящий музей деревянного зодчества под открытым небом. Его протяженность 5,5 км. Вы увидите церковь с 22 главами, деревянные дома и амбары из 17 века, а также больше узнаете о быте древних жителей.

Кивач

Десятиметровый водопад с четырьмя спусками — это величественное и завораживающее зрелище. Вокруг — густой лес, в котором можно встретить местных птиц, насладиться тишиной и почувствовать единение с природой.

Плюсы и минусы поездки в Карелию на машине

Из плюсов можно выделить полную свободу действий. Остановиться в любом месте, поехать смотреть на достопримечательности в любое время. Самостоятельная планировка маршрута и графика. Вы можете поехать в дикие места, чтобы отдохнуть там. Вы сами устраиваете себе экскурсии — вам не нужно подстраиваться под гида и группу.

Из минусов — будьте готовы к бездорожью и переменчивой погоде в Карелии.