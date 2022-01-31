Река Сегежа

Общая характеристика реки

Несмотря на не самую большую протяженность в своём течении она пересекает несколько крупных озерных систем. Она вытекает из Сегозера, протекает через 2 продолговатой формы озера Норусламби и Линдозеро, а затем впадает в Выгозерское водохранилище, через которое Сегежа входит в систему Беломорско-Балтийского канала.

По усредненным данным, ежесекундно река расходует 74 кубических метра воды.

Сегежа является крупнейшей рекой и по площади, и по протяженности в водосборном бассейне Выгозера. При этом у нее всего 6 притоков, представленных небольшими ручьями и маловодными речушками. Примечательно, что нижнее течение Сегежи является судоходным.

Сегежскую воду отличают средние показатели минерализации (менее 50 миллиграмм на литр), а по своему химическому составу она относится к кальциевой группе гидрокарбонатного класса. Около 9% речного бассейна занимают умеренно заболоченные территории. Питание водотока происходит за счет атмосферных осадков, преимущественно снега. Плотный ледяной покров на реке появляется в ноябре и держится до конца апреля.

Каменистые берега Сегежи повсеместно покрыты лесной растительностью, которая представлена хвойными породами деревьев, небольшими кустарниками, мхами и лишайниками. Прибрежные зоны реки могут похвастаться обилием произрастающих здесь полезных грибов, ягод и лекарственных растений.

По всей площади реки встречаются небольшие островные образования, на которых растут деревья, что придает окружающим пейзажам дополнительный колорит.

Неподалеку от устья реки расположен город Сегежа.

Происхождение названия

В переводе с карельского языка название реки звучит как светлая, чистая. Что во многом характеризует водные потоки Сегежи, которые отличаются высокой прозрачностью.

История реки

Первопроходцами в освоении прибрежных территорий Сегежи были древние саамы. Их племена стали селиться на лесистой местности вокруг реки еще в 12-13 веках. Только несколькими веками позже в сегежских окрестностях появились карелы и русские.

В начале 20 века в устье реки Сегежи была построена железнодорожная станция, одно из связующих звеньев Мурманской железной дороги.

В 1957 году в истоке реки была возведена плотина для регулирования стоков Выгозерского и Сегозерского водохранилищ. Такое гидротехническое строительство привело к тому, что в реке существенно поднялся уровень воды (около 6 метров).

Варианты досуга

Извилистая, своенравная Сегежа – излюбленное место отдыха туристов-водников. На ее живописных просторах регулярно организуются захватывающие дух сплавы на байдарках и рафтах. Здесь есть всё для проведения удачного, запоминающегося сплава: сложные порожистые участки, широкие перекаты, бурное течение.

Повсеместно в реке водятся:

Поэтому не обделяют своим вниманием колоритную карельскую Сегежу и рыбаки. В реке обитают довольно крупные особи. Поэтому увесистые уловы тут не редкость. Непременно будет, чем похвастаться перед друзьями. Кстати, зимой мы проводим экскурсию с подледной рыбалкой на Онежском озере, присоединяйтесь!

Популярен здесь и отдых дикарями с палатками. Поплавать в чистой реке, прогуляться по лесу в поисках его полезных даров, поудить рыбу, затем из найденного и пойманного своими руками приготовить вкуснейший обед на костре, а в завершении насыщенного событиями дня засыпать под шум реки, любуясь на звезды – настоящая романтика, которой многим так не хватает в городской беготне и суете. Отдых на лоне первозданной карельской природы – идеальный способ отвлечься от насущных проблем и полноценно перезагрузиться.

Окружающие реку карельские пейзажи прекрасны в любую погоду: и когда Сегежу накрывают туманы, а верхушки сосен прорезают эту серую дымку насквозь; и когда осень все вокруг разукрашивает в свои яркие, жизнеутверждающие оранжево-багряные оттенки; и когда зима укрывает местные просторы своим плотным белым одеялом. Каждая пора года выгодно преподносит Сегежу во всей ее красе.