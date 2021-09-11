Рафтинг в Карелии

Рафтинг дает отличный шанс спортсменам-водникам проверить свои силы, а обычным туристам испытать новые эмоции. Ежегодно по рекам республики сплавляется до 200 тысяч человек, которые ценят эти края не только за порожистые реки, но и за уникальную северную природу.

Помимо традиционных для сплава рафтов здесь часто используются байдарки и катамараны. Уникальные условия сделали республику настоящим центром притяжения спортсменов со всех уголков России.

Особенности проведения рафтинга

Несмотря на сложность и даже опасность этого вида спорта проводятся организованные сплавы, рассчитанные на участников с нулевой подготовкой. При этом их всегда сопровождают опытные инструкторы, которые руководят всеми этапами подготовки и сплава. По существующей классификации маршруты оцениваются по шкале сложности от 1 до 6. Причем порог максимальной категории имеет перепад воды порядка 9 метров! Поэтому каждый, кто планирует принять участие в подобном мероприятии, может найти вариант по своим силам и навыкам.

Новичкам рекомендуется выбирать несложные проверенные маршруты длительностью 1-2 дня. Этого вполне достаточно, чтобы проникнуться спортивным духом, прочувствовать силу водной стихии и проверить свои возможности. А опытных участников ждут более сложные и протяженные, но невероятно увлекательные маршруты.

Маршруты для новичков

По правилам профессионального спорта и организованного туризма новичка не выпускают на порог высокой категории сложности без опыта прохождения предыдущих категорий. Поэтому неподготовленным туристам идеально подойдет одна из самых известных среди рафтеров карельских рек Шуя с порогами 1-2 уровня сложности. Она находится в южной части республики и входит в бассейн Онежского озера. Большое преимущество Шуи — близость к Петрозаводску, поэтому до нее легко добраться и удобно зайти или выйти с маршрута в одной «точек заброски» вдоль русла. Такой маршрут удобно выбрать в качестве активного отдыха выходного дня.

Шуя выходит из озера Суоярви, протекает через пару крупных озер и, преодолев почти 200 км, впадает в Логмозеро. Благодаря множеству несложных порогов и длинных простых участков многие здешние маршруты способен осилить практически любой желающих. Один из самых популярных для малоопытных спортсменов маршрутов охватывает участок от деревни Киндасово до поселка Матросы. Во время прохождения дистанции стоит учитывать интересную особенность Шуи — камни могут появиться там, где этого совсем не ожидаешь.

Также сплавы для рафтеров-новичков часто проходят по реке Кереть. Она находится на севере Карелии, вытекает из одноименного озера и через 80 км впадает в Кандалакшский залив Белого моря. Широкая река с небольшими перепадами высот привлекает не только рафтингом, но и прекрасной рыбалкой и грибной охотой. Поэтому в такое путешествие лучше отправиться на 5-6 дней, чтобы полностью насладиться водной стихией и местными природными богатствами.

Рафтинг для опытных спортсменов

Туристы-водники, которые прошли несколько сплавов, уже готовы для серьезного противостояния с водным потоком. На той же Шуе для опытных сплавщиков имеются пороги повышенной сложности — 3-4 категории. Стартовать удобно на реке Сяпса и через Вагатозеро на байдарках доплыть до Шуи. За время такого похода можно ощутить разные характеры водных потоков. Узкая извилистая Сяпса с плавными перекатами станет небольшой разминкой перед мощными порогами Шуи — «Верхней площадкой», «Нижней площадкой» и «Юманишки». И, конечно, опытные рафтеры не пропускают самый мощный и интересный порог на Нижней Шуе — «Большой Толли» или Большой Толь или просто Толь. Благодаря близкому расположению к Петрозаводску (всего 30 км) и неплохому подъезду место идеально подходит для тренировок на бурной воде.

Еще одна популярная среди рафтеров карельская река — Писта или Пистайоки — протекает вблизи российско-финской границы. Здесь на протяжении 110 км расположилось более 30 водных препятствий. Писта находится вдали от населенных пунктов, поэтому до нее сложнее добраться. Сам маршрут проходит по красивейшим местам, среди практически нетронутой дикой природы. И часто сопровождается отменной рыбалкой, поскольку на пути встречается множество озер. Обычно маршрут рассчитан на 7 дней и более. Если в рафтинге участвуют малоподготовленные туристы, лучше использовать лодки с мотором, которые помогут выгрести из более сложных порогов.

Рафтинг для экстремалов

Уверенные в своих силах спортсмены, которые не боятся рисковать и жаждут адреналина, также найдут в Карелии настоящие приключения. В мае-июне их ждет река Уксунйоки или Укса, которая впадает в Ладожское озеро. Общая протяженность реки 121 км, но подходящий для рафтеров участок с препятствиями до 4 категории занимает всего около 30 км нижнего течения. Однако даже на таком относительно небольшом маршруте мощные потоки воды и крутые речные пороги дают в полной мере ощутить взрыв эмоций и адреналина. Так, в конце весны высота перепада воды на одном из самых известных порогов реки — «Розовом слоне» — достигает 2,5 метров. А вот с конца июня река мельчает и становится малопроходимой.

Однако настоящее испытание ждет спортсменов-водников на реках 5-6 сложности. Экстремальный сплав по связке рек Красненькая-Кутсайоки-Тумча на Кольском полуострове — самый известный тур для опытных рафтеров. Он открывает силу бурной водной стихии и суровую красоту северных пейзажей. Здесь спортсменов ждут пороги и перекаты, скалы и водопады. И незабываемые приключения в отличной компании единомышленников.

В Карелии есть еще множество рек, которые заслуживают внимания любителей водного спорта. Это, например, Чирка-Кемь, Кемь, Суна, Охта, Вама и Водла. Или пока недооцененная массовым туристом, но очень интересная река Летняя в Кемском районе.

Обязательно попробуйте испытать себя. Рафтинг — не просто водный спорт. Это настоящий образ жизни, возможность встряхнуться от будней, преодолеть себя и почувствовать полное единение с природой!