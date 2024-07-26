Озеро Суоярви

Основные характеристики водоема

Озеро является 30 по размерам в Карелии. Его общая площадь достигает 63,4 км2. Более половины акватории распределено между 3 плёсами: центральным, северо-восточным и северо-западным.

Интересна и сама форма водоема, напоминающая продолговатый трилистник: при двадцатикилометровой длине его ширина составляет всего лишь 5 километров.

На водной поверхности озера находится более 50 островов разного размера и формы, занимающие общую площадь в 5 квадратных километров. Самый крупный среди них расположен в южной части – это остров Килонсаари.

У водоема достаточно протяженная каменисто-песчаная береговая линия, растянувшаяся на 81,5 километр, на которой расположены: одноименный город Суоярви, поселки Леппяниэми, Турханваара и небольшие садоводческие товарищества. В основном, прибрежные зоны покрыты лесом или сенокосными угодьями.

Суоярви относится к мелководным водоемам, так как его средняя глубина составляет всего 3,5 метра. На северо-западном плесе находится самый глубинный участок, где расстояние от поверхности до дна достигает 24 метров.

Из-за небольшой глубины вода хорошо прогревается: в летний период до 20-25 градусов Цельсия. В ноябре водная гладь покрывается льдом, который не тает до апреля. В течение года уровень воды сильно колеблется с амплитудой до 108 см. Воду Суоярви отличает коричневатый оттенок и небольшая прозрачность (от 1 до 1,5 метров). Донный рельеф неровный, сформированный чередующимися ямами и возвышениями. Треть дна карельского водоема занимают зоны залегания озерной руды, все остальные площади покрыты илом, песком и скоплением камней.

В Суоярви впадает множество небольших рек и ручьев, а вытекает всего одна река Шуя, относящаяся к бассейну Онежского озера. Через проток Каратсалми водоем соединяется с озером Салонъярви, откуда идет основной объем приточной воды.

Флора и фауна

В озере водится 11 видов рыб: окунь, ряпушка, лещ, щука, язь, гольян, уклея, налим, плотва, елец, ерш. Но популяции их невелики. Рыбопродуктивность составляет 5 кг на 1 гектар. Наиболее часто рыбакам удается поймать щуку и окуня. В зимний период активно ловится налим.

Водная растительность развита достаточно слабо. Она преимущественно представлена тростником, реже встречаются камыш, плавающий рдест, топяной хвощ, земноводный горец, кувшинки и кубышки.

Фитопланктон встречается повсеместно по всей акватории, а вот зоопланктоном богата лишь северо-западная часть водоема.

Интересные факты

В переводе с финского Суоярви звучит как «болотное озеро». В середине 20 века озеро являлось судоходным: на нем работали буксиры для перевозки лесозаготовок. Одно такое буксирное судно в годы Великой Отечественной войны затонуло и несколько лет провело под водой. На поверхность его подняли лишь в 1945 году.

В современном мире с его бешеным темпом и несмолкаемым шумом такие места как озеро Суоярви с его теплой водой и песчаными пляжами воспринимается как настоящий глоток свежего воздуха. Это место тишины и спокойствия, где можно сполна насладиться красотой карельских пейзажей и отдохнуть от городской суеты.

Непосредственно на берегу озера для отдыха туристов доступно множество гостевых домиков, сдающихся в аренду посуточно, и комфортабельных турбаз. Максимально наедине с природой можно провести время, разбив палатку на озерном побережье.

Как добраться

Добраться до природной достопримечательности из Петрозаводска не составит особого труда: мимо озера идет дорога Петрозаводск — Суоярви.