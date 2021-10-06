Город Пудож

Общие сведения

Пудож расположен на правом берегу реки Водла, в 25 километрах от ее устья. Во многом это объясняет происхождение его названия: в переводе с вепсского «пудас» и карельского «puvas» звучит как рукав реки или протока. Но существует и еще одна не менее популярная теория: бытует мнение, что название населенный пункт получил от древнерусской меры весов, слова пуд. Это неудивительно, так как в Средние века город являлся главным поставщиком льняной и медовой продукции в Новгородской губернии, чему во многом способствовало его удачное транспортное расположение.

Населенный пункт, в котором проживает более 8,5 тысяч человек, является административным центром Пудожского района. Его национальный состав представлен преимущественно карелами, русскими, вепсами, украинцами и белорусами.

История

Первые упоминания о поселении датированы 1382 годом. До середины XV века населенный пункт входил в состав Заонежских погостов Новгородчины. С 1478 года земли перешли под контроль Российского государства.

В Смутное время местные территории нередко подвергались вооруженным набегам поляков, но выстояли.

В XVIII веке личным указом Екатерины Великой Пудож назначен уездным городом Олонецкого наместничества. После упразднения последнего в конце XVIII века был отнесен к Архангельской губернии в составе Онежского уезда. После восстановления Олонецкой губернии в начале XIX века Пудож вновь вошел в ее состав в статусе уездного города. В это время шло активное развитие городской промышленности:

заработало несколько стекольных заводов;

начали успешную работу предприятия по производству изделий из льна, впоследствии прославившие край далеко за пределами России (изделия из пудожского льна завоевывали награды на выставках в Париже, Брюсселе и Генте);

открылись заводы по заготовке и переработке древесины, продукция которых поставлялась не только по России, но и успешно экспортировалась. Их преемник «Пудожский лесозавод» функционирует по сей день.

С 1873 года между Пудожем и Петрозаводском было налажено регулярное пароходное сообщение. А спустя почти 30 лет в городе появилась первая телефонная линия.

Начало XX века ознаменовалось для города накаленной политической обстановкой, которая сопровождалась демонстрациями, восстаниями и митингами.

С середины XX века пудожские территории были включены в состав сначала Карельской трудовой коммуны, а затем и Карельской автономной республики. В это же время и вплоть до 1943 года населенный пункт был переведен в статус села.

В 1956 году на окраине Пудожа был построен небольшой аэропорт с одной взлетно-посадочной полосой и аэровокзалом. На сегодняшний день он не работает.

В 1991 году городу присвоен статус исторического.

Пудож сегодня

Из отраслей промышленности в городе наиболее развита лесная и горнодобывающая. В Пудоже успешно работают предприятия, занимающиеся добычей гранита и габбро-диабаза, производством щебня, переработкой и заготовкой леса. Также в населённом пункте находится крупный хлебозавод, современный молочный комбинат и предприятие по производству меда и медовой продукции.

Настоящей гордостью Пудожа является его народный хор, который на протяжении 30 лет прославляет город далеко за пределы Карелии.

Каждый декабрь в городе проходит «Зимняя Никольская ярмарка», сопровождаемая масштабными народными гуляниями. Гости ярмарки не только могут подобрать себе и близким подарки к Новому году, созданные руками местных умельцев, но и отведать традиционного лакомства: ухи из налима.

Образовательная городская среда представлена следующими учреждениями:

2 средних школы;

филиал сегежского Северного колледжа;

школа искусств с музыкальным и художественно-графическим отделениями;

детско-юношеская спортивная школа.

Что обязательно стоит посмотреть

Окунуться в атмосферу XIX века поможет прогулка по центру города, здесь в первозданном виде сохранилась историческая застройка того времени. Аккуратные деревянные дома с палисадниками, узенькие улочки с мощеными тротуарами работают лучше машины времени и отлично помогают прочувствовать атмосферу той эпохи. Здесь можно понаблюдать как жили не только зажиточные купцы и государственные служащие, но и горожане с более скромными доходами.

Одной из главных архитектурных достопримечательностей города является дом купца Николая Базегского. Вплоть до начала XX века его особняк являлся единственным в Пудоже каменным жилым зданием. А сам купец и по сей день является самым титулованным жителем города. Сегодня здесь можно поближе познакомиться с купеческим бытом XIX-XX веков.

Особенного внимания заслуживает произведение каменного зодчества – церковь Александра Невского, возведенная в 1903 году. Храм является действующим.

Чтобы детально ознакомиться с непростой историей местных земель, непременно стоить посетить пудожский краеведческий музей. Постоянная действующая экспозиция показывает историю края с древнейших времен до начала XX века. Для гостей музея подготовлено более 7 тысяч уникальных экспонатов, бережно собранных его основателем краеведом и историком Александром Кораблевым.

Почтить память воинов, защищавших страну от фашистских захватчиков, можно возложив цветы к мемориалу в их честь.

В окрестностях Пудожа, на побережье Онежского озера найдены уникальные наскальные изображения, петроглифы, нанесенные древними людьми во 2 тысячелетии до нашей эры. Туристы со всего мира приезжают, чтобы своими глазами увидеть эти причудливые наскальные рисунки эпохи неолита.

Неподалеку от Пудожа расположен Водлозерский национальный парк с уникальными памятниками деревянного зодчества, нетронутой тайгой и сказочным лесом с невероятно богатой флорой и фауной.

Как добраться

Населенный пункт расположен в 352 километрах от Петрозаводска. Из столицы Карелии сюда ходят рейсовые автобусы, а также добраться до исторического города можно на теплоходе, который отправляется с пристани Шала. Регулярное автобусное сообщение налажено также с Санкт-Петербургом и Вытегрой. Через Пудож проходит федеральная трасса А-119 «Вологда – Медвежьегорск».

Посещение Пудожа позволит в полной мере насладиться тишиной и спокойствием старинного северного уездного городка, где каждый уголок пропитан историей. Гостеприимный Пудож всегда радушно встречает своих туристов.