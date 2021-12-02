Озеро Лексозеро

Лексозеро – водоем бассейна реки Лендерки – составляющая часть сложной водной системы озер, связанных через речку Вуоксу с Ладожском озером. Ледниково-тектонического происхождения. В административно-территориальном плане находится на территории Ребольского, а также Лендсерского поселений, Муезерского района Республики Карелии. Питается переливами из Торосозера, Талвислакши, Вожьярви, а также реки Пенинга.

Основные показатели и особенности

Береговая линия Лексозера по всей площади извилистая и каменистая, покрыта лесами. Изредка встречаются каменисто-песчаные и мелкопесчаные пляжи. Площадь глади по данным федерального водного реестра составляет 166 км2. По этому параметру озеро занимает 17-е место в Карелии.

Водоем можно условно разделить на 3 зоны:

широкую северную с многочисленными островами;

центральное плесо с открытой водой;

юго-западную островную.

Форма – вытянута с северо-запада на юго-восток. На открытых центральных участках ширина составляет 13,2 км, а общая длина – 27,3 км. Водная поверхность разрезана 97-ю островами с общей площадью 13,4 км2. Озеро находится на высоте 174 метра над уровнем моря и имеет, по средним оценкам, 1,4 км3 водных масс.

Средняя глубина – 8,5 метров, а максимальная около 34 метров.

Сезонно-глубинные колебания составляют, в среднем, 0,6 метра, а при неблагоприятных климатических условиях – до 1,5 метра. Несмотря на желтовато-зеленоватый оттенок, вода достаточно прозрачная (видимость от 3 до 5 метров).

Водоем по причине небольших глубин хорошо прогревается. Максимальные температуры наблюдаются в июле. У береговой линии – достигают 26℃, а в открытой воде – 20℃. Придонный слой прогревается до 12℃. Замерзает озеро к средине ноября, а вскрывается к средине мая. Прогревание массы равномерное, температура постепенно снижается с увеличением глубины.

Донный рельеф разнообразный, встречаются коро – каменистые отмели. Максимальные глубины достигаются в центральной и северной частях.

Характер и состав донных грунтов зависит от глубины и места залегания. В основном, это каменистые или песчаные грунты. На глубине до 10 метром есть небольшая примесь руды, а уже глубже залегают илы. На мелководье они представлены сплошными серыми отложениями, на глубинах серо-зеленый вязкий ил сверху покрыт слоем бурого илистого отложения или рудной коркой.

Флора и фауна

Достаточно широко представлено биологическое разнообразие на суше и на воде. В озере обильно растут тростники, хвощ, кубышка желтая, осока, различные виды мхов и водорослей. Надводные водоросли произрастают на четверти береговой линии.

Максимальная концентрация зарослей встречается в северной и юго-западной части водоема. Подводная часть водорослей имеет массивную корневую систему, проникающую на глубину до 5 м.

Донная часть фауны не многочисленна. Она представлена водными насекомыми и моллюсками. Широко представлены хирономиды, олигохеты, поденки, ручейники и другие разновидности планктона и бентоса. Биомасса донных видов по разным оценкам составляет 15 кг/га. Их максимальная концентрация наблюдается у подводных склонов и впадинах до 15 м. Придонный бентос – основной источник питания для бентосоядных рыб. Планктон представлен реликтовыми рачками: кладоцерами, босминами и циклопидами. Они встречаются, в основном, в широких плесах. Выступают кормом для планктоноядных рыб.

Здесь водится 14 видов рыб. Преобладают по популяциям ряпушки, сиги и окуни. Они имеют промышленное значение. Вторые места по популяции занимают щука, налим, плотва и хариус. Немногочисленны такие виды как язь, лещ и кумжа. Распространена в здешних водах крупная озерная форель.

Лексозеро – излюбленное место для любительской и спортивной рыбалки. Для удобства рыбаков создаются рыболовные карты водоема с пометками участков, где обитает та или иная популяция рыб. Согласно этим путеводителям основными местами качественного улова считаются северные и южные зоны. В них нерестится и «гуляет» большинство видов. Обитаемо и центральное плесо, где водятся сиги, окуни и налимы.

Среди фауны на суше встречаются барсуки, горностаи, ласки, лисицы, медведи. Много зайцев. Орнитологи отмечают ареалы глухарей, тетеревов, диких гусей и уток, куропаток и рябчиков.

Как добраться

К водоему можно добраться автотранспортом из Петрозаводска (расстояние 410 км) через село Реболы. Маршрут: Петрозаводск-Медвежьегорск-Лендеры-Реболы. Причем дорожное полотно последние 8 км проложено у побережья озера.

Координаты центральной точки - 63°46' с. ш., 31°00' в. д.