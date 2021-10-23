Карелия отличается одним из самых низких показателей плотности населения в РФ. При этом в республике проживают представители свыше 140 национальностей, которые сформировали разнообразную самобытную культуру края. Самый большой вклад в освоение здешних земель внесли финно-угорские народности — карелы, вепсы и саамы.

Славянские племена пришли на северные территории в начале II века, и к 20-м годам ХХ века составляли лишь половину населения республики.

Карелы

Самый многочисленный на сегодня коренной народ Карелии — карелы. В республике их проживает порядка 45 тыс. человек. Исторический центр земель карелов — перешеек между Финским заливом и Ладожским озером, который в Российской империи именовался «Старой Финляндией». Считается, что народность выделилась из финно-угорских племен вепсов юга Карелии и Финляндии примерно во II веке.

Существует три ветви со своими особенностями — карелы, карелы-ливвики и карелы-людики. Основной карельский диалект напоминает финский язык, людиковский похож на веппский, а ливвиковкий — промежуточный вариант между двумя языками. Карелы или карьялайзет — открытые люди с древней историей и богатыми традициями. Имеется несколько версий этимологии названия народности:

Слово произошло от финского «karja» или «домашний скот», и может означать «пастух». Название вышло из финского «kari» или «риф» и означает людей, живущих у моря. Слово связано с балтийским «garia» или «лес, гора», то есть «лесные или горные люди».

Карелы относятся к беломоро-балтийским европеоидам, что отразилось на их внешности. У представителей народности в основном преобладает светлая кожа, русые волосы и светлые глаза. Комплекция разнится — от сухощавых людей среднего или высокого роста до достаточно приземистых и крепких.

Изначально, как и многие другие народности, карелы исповедовали язычество со своими ритуалами и «богами» в каждом поселении. Первые зачатки христианства начали проникать к ним в начале XI века, а датой крещения северных земель считается 1227 год, когда киевский князь Ярослав Всеволодович пришел на эти земли с военными походом. На сегодня большинство карелов исповедуют православие. Значительная часть народности проживает в других областях России.

Вепсы

Менее численный коренной народ республики очень близок к карелам. Сегодня по всей России насчитывается около 8000 вепсов. Они считаются наследниками племени весь, которое упоминается в исторических летописях IV века. Древние племена вепсов проживали в юге и востоке республики, а с I-II веков начали мигрировать дальше на восток. В результате вепсы заселили значительную территорию Межозерья — участок между Белым морем, Онежским и Ладожским озерами. Место обитания значительно повлияло на быт народности. А основное занятие вепсов — рыбный промысел — отразилось на местной кулинарии. Представители народности занимались возделыванием земли, выращивая картофель, морковь, свеклу, зерновые и бобовые культуры. Занимались заготовкой даров природы — грибов, ягод, смолы, съедобных растений. Ремесленники изготавливали посуду, одежду и скорняжные изделия.

Повседневная одежда представителей народности была скромной. Традиционный женский костюм включал льняную рубаху, длинную юбку, передник и повязку на голову. На ногах обычно были лапти. Мужчины носили длинную рубаху, перехваченную веревкой или ремнем. И свободные льняные или суконные штаны. Традиционной зимней обувью служили валенки.

Поскольку вепсы проживали на землях, богатых пушниной, еще в VI-VIII веках им пришлось пережить набеги новгородцев. Часть пушнины славяне обменивали, остальную — отбирали. Со временем разбойничьи набеги превратились в регулярную дань, а на землях вепсов начали появляться русские крепости. Вепсы относятся к беломорско-балтийским европеоидам с невысоким ростом, плотной комплекцией, выраженными скулами, светлыми волосами, глазами и кожей. Язык вепсов относится к финно-угорской группе и напоминает финский, карельский и эстонский языки.

Саамы

Самый древний и самый малочисленный на сегодня коренной народ Карелии. Общее число саамов в республике не превышает 3000 человек, еще порядка 60 тысяч проживают за пределами РФ. Саамы начали заселять территории сегодняшней Карелии в VII-VI веках до н.э. сразу после окончания ледникового периода. Откуда пришли первые представители народности — точно неизвестно. Но заселять северные края они начали еще до освоения человеком железа. Существует версия, что саамы — потомки древних пришельцев из Сибири, что придало им монголоидную примесь.

Изначально саамы не вели оседлый образ жизни. В теплое время года они селились у озер и на побережье моря, занимаясь охотой и рыбным промыслом. А с приходом холодов перебирались в южные районы и оставались зимовать на погостах. Для таких переходов саамы использовали оленей. Животные также подходили для натурального обмена, мясо шло в пищу, а из шкур шилась одежда.

Жизнь этого народа также изменили славяне. Разбойничьи набеги новгородцев переросли в сбор дани, а позже в торговлю. Русские купцы практически за бесценок получали уникальные богатства края — оленину, рыбу, пушнину.

Коренные народы Карелии сегодня

Последняя перепись населения показала значительное преобладание русского этноса на территории Карелии — около 82%. В то время как доля коренных народностей слегка превышает 9%. Причем такая тенденция наблюдается уже несколько десятилетий. К сожалению, это может привести к полной ассимиляции и исчезновению малых народностей с карты России. Тем более что длительный период языки карелов, вепсов и саамов использовались исключительно в быту, что не способствовало их развитию.

Однако в последнее время редкие языки начали изучать в образовательных учреждениях, проводятся этнографические мероприятия, появляются новые национальные творческие коллективы. Все это дает надежду, что богатая культура, языки и традиции коренных народов Карелии останутся жить и в следующих поколениях.

Туры по деревням Карелии позволят ближе познакомиться с историей коренных народов.