Дача Винтера — прекрасное место, чтобы отдохнуть, набраться новых впечатлений и зарядиться энергией на целый год. Она расположена всего в нескольких километрах от Сортавалы и органично вписана в природный ландшафт. В свое время эта просторная дача была построена для выдающегося доктора Густава Винтера.

Биография Густава Йоханнеса Винтера

Будущий доктор появился на свет в 1868 году в семье известного врача Эдварда Винтера. Видимо этот факт и предопределил дальнейшую судьбу мальчика. В 1894 году после окончания императорского университета Финляндии он получил лицензию по нескольким направлениям медицины. И вскоре вместе с женой Айне Кедерберг отправился на работу в город Сердоболь (Сортавалу). Благодаря молодому, прогрессивному хирургу в городе строится окружная больница, проект которой разработал финский архитектор Магнус Съерфбек. И появляется первый в Финляндии рентгенкабинет.

В основном Густав Винтер занимался родовспоможением и хирургией щитовидной железы. За время его работы количество операций в окружной больнице выросло в 8 раз. А на деньги доктора был построен родильный дом, где Винтер работал главным врачом до момента отъезда из Сортавалы. Кроме того, он принимал участие в общественной жизни — от инициатив по благоустройству до организации культурных мероприятий. Так, при его активном содействии в городском парке Ваккосалми состоялся Всефинляндский праздник песни.

История дачи Винтера

Семья Густава Винтера проживала в городском доме на берегу Ладоги. Однако напряженная работа требовала восстановления сил, поэтому в 1909 году была построена загородная дача. Ее автором стал молодой архитектор Элиэль Сааринен — приверженец простого дизайна и идеи «возвращения к природным истокам». Для дачи был выбран модный стиль «финского национального романтизма». И живописное место на мысе Таруниеми, название которого в переводе с финского означает «сказочный».

Двухэтажное здание в скандинавском минималистическом дизайне выглядит гармонично и основательно. Первый этаж выполнен из природного камня и дополнен колоннами, для постройки второго использовано дерево, а для покрытия крыши — гонтовая деревянная черепица. С юга дом опоясывает терраса, имеется эркер и два балкона. В дом ведут ступени из сердобольского гранита. На первом этаже находится просторный каминный зал с сохраненным историческим интерьером. А на втором раньше располагали жилые помещения, в том числе хозяйский кабинет.

Благодаря увлечению Винтера ландшафтным дизайном вокруг дома появился парк со множеством видов уникальной растительности из разных уголков мира. Только хвойных деревьев здесь насчитывается 22 вида. Причем ландшафтному дизайну известный доктор обучался в Италии. Сегодня в парке можно полюбоваться клумбой с солнечными часами, «зеленым» театром, итальянской беседкой у пруда с мостиком, усаженной елями «аллеей желаний».

После отъезда Винтера в 1918 году в Хельсинки хозяевами «сказочной» усадьбы стало семейство аптекаря Вяйне Дурхмана. Позже в доме располагались разные учреждения — от санатория и базы отдыха до клуба юных моряков.

Усадьба Винтера в наши дни

После большой реконструкции начала 2000-х годов здесь открылся парк-отель «Дача Винтера». Сегодня в основном здании представлена экспозиция из старых предметов интерьера, фотографий и архивных документов. Целый раздел посвящен творчеству известного художника и мыслителя Николая Рериха, который часто бывал здесь.

По дендропарку проводятся увлекательные экскурсии. А гостиный зал исторического здания используется для проведения семинаров и других массовых мероприятий. Любителям активного времяпровождения также есть чем заняться.

В их распоряжении:

веревочный парк;

прогулки на лодках;

катания на багги;

пешеходные прогулки по эко-тропам;

трекинг в сопровождении проводника;

туры на квадрациклах или снегоходах.

После прогулки гостей ожидает ресторан «Густав Винтер», откуда открывается потрясающий вид на окрестности. Здесь вас порадуют вкуснейшей местной кухней — ладожской форелью, судаком и ряпушкой, блюдами из фазана и лосятины, лесными грибами и ягодами и многим-многим другим. И, конечно, традиционными карельскими калитками — ржаными ватрушками с пшеном или картофелем.

В парк-отеле предусмотрены разные варианты проживания. Это таунхаусы и коттеджи с зонами для барбекю, а также комфортные номера разного класса в отеле. Здесь же имеется номер для маломобильных гостей. Элегантные интерьеры, продуманный ландшафтный дизайн – все это как нельзя лучше располагает к приятному отдыху.

Гармоничное сочетание архитектуры и ландшафта, сервиса и возможностей досуга притягивают сюда туристов из разных мест. Парк-отель популярен как среди любителей истории, так и экотуризма и активного отдыха. Непременно приезжайте в Северное Приладожье, почувствуйте единение с природой и откройте для себя загадочную притягательность Карелии.

Индивидуальный тур в Приладожье с посещением Сортавалы