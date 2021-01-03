В центральной части города Сортавала расположен парк Ваккосалми – место отдыха горожан, проведения концертов и праздников. Он был создан в XIX веке как природная зона для прогулок и проведения певческих фестивалей. Сейчас он является одной из самых запоминающихся достопримечательностей Сортавалы, откуда открывается потрясающий вид на город и окружающие его озера.

Создание и развитие парка Ваккосалми

Природный парк Ваккосалми был создан по предложению именитых жителей Сортавалы: бургомистра К. Берга, окружного врача Х. Хялстрема, главы Учительской семинарии А. Генеца и аптекаря Э. Реландера.

В 1874 году на покрытой деревьями горе Кухавуори была организована парковая зона. На 63-метровой высоте были проложены дорожки, установлена сцена для выступлений, высажены новые растения, организованы смотровые площадки, построена беседка.

Чтобы подняться к парку, необходимо преодолеть 182 ступени лестницы из бетона, построенной в 1927 году. С тех времен сохранился еще один объект − водонапорная башня. Бетонный резервуар для хранения воды, находившийся в скале под башней, вмещал 400 куб. м – трехдневный городской запас. Кроме утилитарной функции, башня также имела культурное назначение – она была смотровой площадкой, откуда можно было обозревать окрестности.

С момента организации парк летом и зимой посещали любители спорта. Здесь была трасса для лыжников. На северо-восточной границе парка, на замерзшей протоке Вакко горожане катались на коньках. Позднее, в 1930-х гг., была установлена горка с трамплином, появились площадки для кегельбана и тенниса.

В 1913 году в парк Ваккосалми в Сортавала привезли курную избу из дер. Петроваара. Дата постройки здания относилась к концу XVIII – началу XIX веков. Внутри были представлены предметы быта карельских крестьян. Так начал работу музей этнографии под открытым небом, один из первых на территории Финляндии. В 1924 году появился новый экспонат − крестьянская лодка. До наших дней ни судно, ни изба не сохранились.

Сейчас парк Ваккосалми в Сортавале сохраняет свое основное достоинство − природную основу. Здесь нет искусственно созданных ландшафтов, шумных аттракционов. В любое время года в самом центре города можно побыть среди деревьев, полюбоваться видами Сортавалы, озера Айране на западе и озера Ляппяярви – на востоке. Жаркие дни горожане проводят, загорая на больших гладких камнях, составляющих склоны горы Кухавуори.

Главную славу парку Ваккосалми в Сортавала принесла природная концертная площадка «Певческое поле».

Певческое поле

Сортавала славилась своей музыкальностью. В каждой организации был свой хор или оркестр, поэтому летом концерты певцов и музыкантов проводились повсеместно. Излюбленным местом организации музыкальных вечеров стал парк Ваккосалми с его «Певческим полем». Этот своеобразный «концертный зал» обрамляют деревья с одной стороны и стена из скальных пород – с другой. Благодаря такой особенности место обладает уникальной акустикой – одной из лучших в Европе.

С 1883 года в парке проводились фестивали местных коллективов. В конце XIX века Сортавала получила право на организацию Всефинляндского певческого праздника. Мероприятие собирало множество хоров и оркестров со всего княжества. В парковом комплексе Ваккосалми в Сортавала этот фестиваль проводился четырежды, самый масштабный праздник состоялся в 1935 году. Тогда широко отмечалось столетие со дня первого выхода из печати поэтического эпоса «Калевала». На певческий праздник съехалось более 20000 участников и зрителей, тогда как население Сортавалы составляло около 6000 человек.