Первые горнолыжные курорты в Карелии начали появляться к концу 50-х годов ХХ века. Есть и элитные курорты европейского уровня, и менее раскрученные «тихие» места. Одно из таких – горнолыжная база «Луми».

Находится она в Кондоложском районе Карелии недалеко от поселения Декнаволок, но все ее называют «база у Спасской Губы». Хотя это и не самый современный объект такого типа, но благодаря максимальной близости к крупному населенному пункту Петрозаводску (65 км) – это популярная точка на карте для почитателей экстрима и активного зимнего отдыха.

Чем встречает гостей база

Локация открыта круглогодично, но основная масса людей отдыхают здесь именно с ноября по апрель. Первых посетителей принимают при наличии естественного снежного покрова. Морозный сезон длится около 150 дней. Для катания подготовлено 5 разных по сложности участков (300-400 м каждый), бугельный подъемник, сноуборд-парк, несколько административных зданий и вспомогательных сооружений. На территории комплекса работает обучающая школа с отдельной трассой.

База Луми – участник проекта «Лыжи без границ». Оборудован инфоцентр, медпункт. Для желающих перекусить, работает хорошее кафе. Важным показателем развития территории есть то, что кроме лыж и сноуборда оборудованы здесь и зоны для занятий сноусерфингом, кайтингом или зимней рыбалки.

Непосредственно на месте жилья нет. Но разместиться есть где. Это можно сделать как в турбазе «Приют», так и в гостевых домиках на отдаленности в 10 км.

История локации и клуба

Своим появлением и становлением турбаза «обязана» Карельскому горнолыжному клубу, который берет свое начало с 1988 года. Идея создания места для занятий вынашивалась долго, выбирались возможные расположения. В итоге выбрали место на склоне у Спасской Губы. К 1993 году параллельно с лыжной секцией открыли школу виндсерфинга и освоен парус на льду.

Начиная с 1998 года, здесь открыты отделения по обучению сноубордингу и скоростному спуску на лыжах, закуплен инвентарь. А в 2002 году организаторы решились на освоение кайтинга. Была организована и проведены первые соревнования по кайтрейсингу. Клуб постоянно проводит различные культурные и спортивные мероприятия. Большое внимание уделяется досугу детей и молодежи. В зимние месяцы проводятся кратковременные (2-5 дней) заезды, в рамках которых молодежь обучают особенностям скоростного спуска и сноубординга. Летняя «сенокосная» программа для лагерей более распространенная. Проводится подготовка территории к снегу. Выкашивается ручными косами вся трава на площади 3 га, а весь покос передается местному населению. Кроме производственных работ отдыхающие могут поупражняться в виндсерфинге, вдоволь накупаться и порыбачить. Проводятся экскурсии на разные достопримечательности: водопад Кивач и Марциальные воды и другие.

Не лыжами едиными. Чем заняться летом

Курорт предоставляет не только зимний, и не только экстремальный отдых, но и более спокойные весенне-осенние активности. Карельская природа на столько красива, что на каждом шагу можно найти шикарный вид, лукошко грибов, ягод или интересную достопримечательность. Отдыхающие могут побродить по окрестностям, посетить расположенную рядом Спасо-Преображенскую часовню или деревни Мунозеро, Тереки. Любители карельской рыбалки, в свою очередь, будут очень довольны, ведь в окружающих водах полно рыбы.

Как добраться

Добираться сюда удобнее автомобильными магистралями. Двигаться следует по дороге Р-21 из Петрозаводска (65 км) или Санкт-Петербурга (450 км) в сторону Мурманска. На развилке на Гирвас переехать на дорогу Р-15, по которой проследовать до селения Спасская Губа. Далее по указателям вдоль озера доехать до деревни Декнаволок и далее прямо до автостоянки у верхушки горы. Дорога там сложная, с неудобным односторонним движением.

Pus Code - 6RCM+PX Спасская Губа, Респ. Карелия, Россия. Доступен и контактный номер для получения оперативной информации - +7(964) 319 39 15.