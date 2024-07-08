Петрозаводск – столица и крупнейший город Карелии. Он находится на западе Онежского озера и является воротами к природным и культурным достопримечательностям региона. Добраться до Петрозаводска из Москвы или Санкт-Петербурга можно несколькими способами:
Петрозаводск находится примерно в 1100 км от Москвы и в 400 км от Санкт-Петербурга. Основная дорога, соединяющая два города, проходит по трассе М18, также известной как Кольский тракт. Дорога из Москвы занимает около 13 часов, а из Санкт-Петербурга — около 6 часов.
В Петрозаводске есть железнодорожная станция, и в этом направлении курсирует несколько ежедневных поездов из Москвы и Санкт-Петербурга. Время в пути около 14 часов из Москвы и 10 часов из Санкт-Петербурга.
Есть регулярные прямые рейсы из Москвы и Санкт-Петербурга в Петрозаводск. Полет занимает около 1,5 часов из Москвы и 1 час из Санкт-Петербурга.
Карелия — уникальное направление, которое предлагает что-то свое для каждого: исследовать нетронутую природу, погрузиться в богатую историю региона или насладиться острыми ощущениями от приключений.