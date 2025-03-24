Туры в Карелию на Новый год из Москвы

Для тех, кто хочет очутиться в новогодней сказке, мы предлагаем туры в Карелию на зимние праздники. Вас ждут экскурсии к природным красотам Карелии и знакомство с местными Дедом Морозом и Снегурочкой. Вам не придётся думать, чем себя занять, потому что мы продумали насыщенную программу развлечений.
- Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье Заснеженный Петрозаводск, водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала. Для новогоднего настроения посетим карельского Деда Мороза и его оленей в питомнике, развлечемся местными народными песнями и игрищами.
- Легенды Севера — зимний тур в Карелию Тур на 4 дня включает все основные достопримечательности Карелии: мраморный каньон Рускеала, остров Кижи с тишиной и благодатью русской зимы, живописный водопад Кивач, ферма оленей и питомник хаски.