Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Туры в Карелию на Новый год из Москвы

Для тех, кто хочет очутиться в новогодней сказке, мы предлагаем туры в Карелию на зимние праздники. Вас ждут экскурсии к природным красотам Карелии и знакомство с местными Дедом Морозом и Снегурочкой. Вам не придётся думать, чем себя занять, потому что мы продумали насыщенную программу развлечений.

  • Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье Заснеженный Петрозаводск, водопад Кивач и мраморный каньон Рускеала. Для новогоднего настроения посетим карельского Деда Мороза и его оленей в питомнике, развлечемся местными народными песнями и игрищами.
  • Легенды Севера — зимний тур в Карелию Тур на 4 дня включает все основные достопримечательности Карелии: мраморный каньон Рускеала, остров Кижи с тишиной и благодатью русской зимы, живописный водопад Кивач, ферма оленей и питомник хаски.

Туры в Карелию на Новогодние праздники 2025 от "Золотое кольцо Карелии". Все предложения туроператора с 29 декабря 2024 по 8 января 2025

Не подходят туры? Забронируйте проживание самостоятельно и купите у нас экскурсии из Петрозаводска в новогодние праздники, спланировав даты и пожелания по своему усмотрению:
Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
Перейти на сайт Ростуризма →
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Отзывы о наших турах

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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Как добраться до Карелии из Москвы

Трансфер из Петрозаводска включён в стоимость тура. Вам остаётся добраться из Москвы. Сделать это можно на фирменном двухэтажном составе «Карелия» с прибытием в 7:50. Билеты лучше брать заранее, пока всё не раскупили. Обратный билет берите из Петрозаводска до Москвы с отправлением не раньше 17:30.

Что посмотреть в Карелии на Новый год

  • Во-первых, природные жемчужины Карелии – мраморный каньон Рускеала, остров Кижи и зимний водопад Кивач. Местная природа подарит вам незабываемые эмоции.

  • Во-вторых, это резиденция Талви Укко – карельского Деда Мороза – и дворец карельской Снегурочки – Лумикки. Также стоит посетить ферму северных оленей и питомник северных ездовых собак. При желании можно прокатиться в упряжке с хасками. Такая поездка особенно запомнится вашему ребёнку.

  • В-третьих, вашему вниманию представлены различные местные традиции и обычаи: песни Кантеле, карельские игрища и чаепития в чуме.

Часто задаваемые вопросы

Включено ли проживание в стоимость тура?

Да, посмотреть фото и описание отеля, в котором вы будете жить, можно в разделе «Гостиницы» на странице тура. В некоторых отелях завтрак входит в проживание.

Где находится гостиница?

Мы выбираем хорошие отели с удобным расположением. Как правило, жилье находится в пределах 10-15 минут от вокзала и от мест сбора на экскурсии. 

Не могу выбрать тур. Что делать?

Вы можете оставить заявку на нашем сайте: мы поможем подобрать тур под ваши интересы, даты поездки и бюджет.

Как одеться в такое путешествие?

В Карелии зимой холодно, поэтому советуем брать ветрозащитную одежду, теплые носки и удобную обувь.

Стоит ли ехать в Карелию с ребенком?

Наши программы обязательно понравятся детям дошкольного возраста и подросткам. Однако отдавайте предпочтение недолгим турам, чтобы маленькие путешественники не уставали и не капризничали.

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