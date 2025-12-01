Новогодние туры в Карелию из СПб | Тур в Карелию из Санкт-Петербурга на Новый год
Многодневный тур
3 дня
2 ночи

Зима в Карелии

5.0
на основе 32 отзывов
03.12.2025 – 05.12.2025
29 900 ₽
27 400 ₽
29 400 ₽
Многодневный тур
4 дня
3 ночи

Новый год в Карелии

5.0
на основе 12 отзывов
31.12.2025 – 03.01.2026
48 900 ₽
46 700 ₽
48 000 ₽
Многодневный тур
4 дня
3 ночи

Легенды Севера — зимний тур в Карелию

4.9
на основе 15 отзывов
04.12.2025 – 07.12.2025
39 900 ₽
37 000 ₽
39 000 ₽
Многодневный тур
3 дня
2 ночи

Очарование зимней Карелии | Тур с ретропоездом

5.0
на основе 8 отзывов
04.12.2025 – 06.12.2025
29 900 ₽
29 400 ₽
27 400 ₽
Многодневный тур
5 дней
4 ночи

Новогодний тур в Карелию 2026 + Кижи через Заонежье

5.0
на основе 12 отзывов
30.12.2025 – 03.01.2026
59 400 ₽
58 100 ₽
56 800 ₽
Многодневный тур
5 дней
4 ночи

Новогодние каникулы в Карелии + Кижи через Заонежье

5.0
на основе 23 отзывов
03.01.2026 – 07.01.2026
59 400 ₽
58 100 ₽
56 800 ₽
Многодневный тур
5 дней
4 ночи

Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур

5.0
на основе 26 отзывов
17.12.2025 – 21.12.2025
59 500 ₽
58 000 ₽
56 000 ₽
Многодневный тур
6 дней
5 ночей
Из Санкт-Петербурга

Жемчужное ожерелье Карелии - зимний тур из Санкт-Петербурга

5.0
на основе 26 отзывов
16.12.2025 – 21.12.2025
74 900 ₽
72 900 ₽
70 900 ₽
Многодневный тур
4 дня
3 ночи

Новогодние праздники в Карелии

5.0
на основе 21 отзыва
04.01.2026 – 07.01.2026
48 900 ₽
48 000 ₽
46 700 ₽
Многодневный тур
2 дня
1 ночь

Снежный Карьяла-уикенд

5.0
на основе 11 отзывов
20.12.2025 – 21.12.2025
15 900 ₽
15 500 ₽
15 350 ₽
Многодневный тур
3 дня
2 ночи
Из Санкт-Петербурга

Руны Приладожья – зимний тур из Санкт-Петербурга

16.12.2025 – 18.12.2025
42 500 ₽
41 500 ₽
40 600 ₽
Многодневный тур
2 дня
1 ночь
Из Санкт-Петербурга

Ладожские выходные - зимний тур из Санкт-Петербурга

16.12.2025 – 17.12.2025
23 900 ₽
23 500 ₽
22 700 ₽
Особенности маршрута для тех, кто планирует новогодний тур в Карелию из Санкт-Петербурга

Отправиться в новогодний тур в Карелию из СПб удобно на поезде: железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Петрозаводском стабильно и идеально подходит под начало программы. Большинство составов отправляются по утрам. Самым оптимальным вариантом считается поезд №212А — он курсирует по пятницам и воскресеньям и прибывает в столицу Карелии в удобное время, чтобы сразу присоединиться к группе. Наш представитель будет ждать вас прямо на вокзале Петрозаводска.

Есть и другие варианты на Октябрьской железной дороге. Например, фирменный поезд №018А «Карелия» отправляется вечером и прибывает утром следующего дня — вы проведете ночь в пути и проснетесь уже на севере. Также можно выбрать поезд №160В или №120В: они идут около 20,5 часов, но при этом позволяют добраться до места без пересадок и сложной логистики.

После встречи на вокзале путешественников ждет комфортный трансфер и начало насыщенной программы зимнего отдыха.

Преимущества наших туров в Карелию

№1 по отзывам
Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!
Один сайт для всей Карелии
Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.
У вас всегда есть свободное время
Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.
Вам не нужно ничего решать
Для вас будет готов трансфер, питание, проживание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Преимущества новогодних туров из Санкт-Петербурга в Карелию

Полностью организованная программа.
Вы увидите самые интересные зимние локации региона: резиденцию Талви Укко, водопад Кивач, сияние над лесами и озерами, уютные северные города.

Без лишних хлопот.
Мы уже забронировали отели, подобрали питание и трансферы — просто приезжайте в назначенное место и отдыхайте.

Профессиональные гиды.
Наши экскурсоводы отлично знают Карелию зимой, готовы показать секретные точки для фото и рассказать легенды Северного края.

Оптимальная логистика для петербуржцев.
Все маршруты подстроены под удобное прибытие поездов из Санкт-Петербурга — без ночевок «в ожидании» и потери дня.

Мы всегда рады гостям!

Мы находимся в центре Петрозаводска по двум адресам:

Ленина, дом 5. Главный офис и экскурсионное бюро рядом с Онежским озером и точкой сбора на большинство наших программ — ротондой на набережной Петрозаводска. А еще здесь находится самый большой сувенирный магазин в городе и Фурындальная - кафе карельской кухни, где можно отведать настоящие калитки и необычные чаи на местных травах.

Ленина, дом 26. Наш второй дом: экскурсионное бюро, сувенирный магазин и Калиточная. Здесь вы попробуете карельские калитки в традиционной и авторской подаче, а также не уйдете без сувениров и экскурсий.

Все туристы получают скидку в 10% на продукцию в наших сувенирных магазинах, а также в Калиточной и Фурындальной.

Золотое кольцо Карелии - карельский туроператор. Мы не тратимся на офисную сеть в крупных городах, поэтому можем позволить себе снизить цены наши услуги и продукты - сувениры, туры и экскурсии.

Добро пожаловать в Карелию! Terveh tulles!

