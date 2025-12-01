Отправиться в новогодний тур в Карелию из СПб удобно на поезде: железнодорожное сообщение между Санкт-Петербургом и Петрозаводском стабильно и идеально подходит под начало программы. Большинство составов отправляются по утрам. Самым оптимальным вариантом считается поезд №212А — он курсирует по пятницам и воскресеньям и прибывает в столицу Карелии в удобное время, чтобы сразу присоединиться к группе. Наш представитель будет ждать вас прямо на вокзале Петрозаводска.

Есть и другие варианты на Октябрьской железной дороге. Например, фирменный поезд №018А «Карелия» отправляется вечером и прибывает утром следующего дня — вы проведете ночь в пути и проснетесь уже на севере. Также можно выбрать поезд №160В или №120В: они идут около 20,5 часов, но при этом позволяют добраться до места без пересадок и сложной логистики.

После встречи на вокзале путешественников ждет комфортный трансфер и начало насыщенной программы зимнего отдыха.