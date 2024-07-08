Заповедник "Кивач"
Один из самых знаковых природных объектов Карелии – водопад "Кивач", расположенный в одноименном заповеднике. Здесь вас ожидают могучие леса и непередаваемая атмосфера уединения. Заповедник предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир природы и организовать пеший поход по живописным туристическим тропам.
Вулкан Гирвас
Древний вулкан Гирвас – это живая история Карелии, потухшая более двух миллиардов лет назад. Здесь можно увидеть витиеватые пороги и ручьи, а осенью – целые водопады, ожившие после дождей. Гирвас – это уникальное место, где можно гулять у подножия вулкана и собирать грибы.
Санаторий "Марциальные воды"
В этой туристической локации можно не только наслаждаться природой Карелии, но заботиться о своем здоровье. Санаторий расположен на минеральных железистых источниках, открытых Петром I. Здесь вы можете посетить несколько SPA-процедур и целебную воду домой.