Надежные организаторы

Наша команда – это профессионалы в сфере туризма с опытом работы более 10 лет. Мы знаем каждый уголок Карелии, так что наши гиды помогут увидеть лучшее в регионе.

Гарантированный комфорт

Мы берем на себя все заботы, чтобы вы могли полностью расслабиться во время путешествия. У нас всегда готов трансфер, комфортабельное размещение и разнообразное питание.

Свобода выбора

В наших групповых турах всегда есть время для индивидуальной прогулки. Решайте сами, как провести такой день: присоединиться к экскурсии или отправиться исследовать окрестности самостоятельно.