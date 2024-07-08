Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Групповые туры в Карелию

На протяжении многих веков таежные земли служили местом встречи финно-угорских и вепсских культур и традиций. Здесь, среди сказочных лесов, озер и гор, прячутся богатства природы и уникальные исторические памятники. Компания "Золотое кольцо Карелии" приглашает вас отправиться в увлекательное путешествие по удивительному региону, где каждый шаг – это встреча с приключениями.

Мы в федеральном реестре туроператоров и поездка застрахована на сумму 500 000 ₽

Единый федеральный реестр туроператоров

  • Реестровый номер: РТО 020666
  • Сфера туроператорской деятельности: внутренний туризм
  • Способ финансового обеспечения: договор страхования гражданской ответственности туроператора
  • Размер финансового обеспечения: 500 000 ₽
  • Наименование организации, предоставившей финансовое обеспечение: ПАО "Страховая акционерная компания "ЭНЕРГОГАРАНТ"
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Преимущества групповых туров

  • Надежные организаторы

Наша команда – это профессионалы в сфере туризма с опытом работы более 10 лет. Мы знаем каждый уголок Карелии, так что наши гиды помогут увидеть лучшее в регионе.

  • Гарантированный комфорт

Мы берем на себя все заботы, чтобы вы могли полностью расслабиться во время путешествия. У нас всегда готов трансфер, комфортабельное размещение и разнообразное питание.

  • Свобода выбора

В наших групповых турах всегда есть время для индивидуальной прогулки. Решайте сами, как провести такой день: присоединиться к экскурсии или отправиться исследовать окрестности самостоятельно.

Сложно выбрать? Поможем!
WhatsAppring@karelia.gold+7 (911) 050-34-77
С нами работают лучшие гиды

Экскурсоводы нашей компании проходят обучение в РАНХиГС при Президенте РФ и получают сертификаты, которые соответствует уровню квалификации «5» и «6» профессионального стандарта «Экскурсовод», утвержденного Приказом Министерства труда от 04.08.2014 №539

  • Анна Белан

    Анна Белан

  • Андрей Адасенко

    Андрей Адасенко

  • Галина Косканен

    Галина Косканен

  • Анна Еремеева

    Анна Еремеева

  • Ирина Кованова

    Ирина Кованова

  • Людмила Никифорова

    Людмила Никифорова

  • Лариса Анисимова

    Лариса Анисимова

Преимущества наших туров в Карелию
  • №1 по отзывам
    №1 по отзывам

    Более 1000 реальных отзывов на Tripadvisor, Google, Яндекс,, ВКонтакте с общей оценкой 4,5+. Мы работаем уже 9 лет и нам доверяют свой отдых в Карелии тысячи туристов!

  • Один сайт для всей Карелии
    Один сайт для всей Карелии

    Туры "все включено" или отдельные услуги по экскурсиям, турбазам, санаториям, гостиницам/коттеджам, страховкам и билетам, а также гиды по ресторанам и путеводители.

  • У вас всегда есть свободное время
    У вас всегда есть свободное время

    Вы можете пропустить экскурсию, поспать подольше или проснуться раньше остальных и пойти изучать местность самостоятельно.

  • Вам не нужно ничего решать
    Вам не нужно ничего решать

    Для вас будет готов трансфер, питание, развлечения, проложен самый комфортный маршрут и многое другое. Такие туры помогают расслабиться, не думая ни о чем.

Отзывы о наших турах в Карелию

Прилетели в Карелию .Благодаря этому агентству посмотрели Петрозаводск и съездили на золотое кольцо Карелии .Рекомендую.Все четко и собрано .За день предупреждают о экскурсии и высылают все данные для встречи

Всем доброго времени суток!!! Отпуск закончился, но осталось тепло на душе от очередного посещения Карелии!! Третий раз приезжаем в гости и снова не хочется расставаться, и опять уезжаем с чувством, что только началось знакомство с удивительным краем!! Нет смысла перечислять места, где мы были, для этого нужно приехать в Петрозаводск и с него начать знакомиться с Карельской землёй, суровой и величественной, милой и очень трогательной!! И неудивительно, что наши гиды Анна, Андрей и Роман с такой любовью рассказывают о Карелии!! Огромная благодарность туристической фирме "Золотое кольцо Карелии" за отличную организацию наших путешествий и незабываемые впечатления от увиденного!! От души желаем вам добра и дальнейшего процветания! И до новых встреч! Сергей и Евгения Воронины

Всем здравствуйте🤗 25 июня впервые побывала в парке Рускеала, в компании вашей турфирмы🌞наш замечательный гид Андрей,вложил в мою голову знания и впечатления, теперь я могу рассказать,что я была на каньоне,но с элементами истории!☝🏻Автобус комфортный, гид заботился о том ,чтобы мы поели,попили и остались довольны экскурсией🙏🏻на пути к парку слушали стихи,песни,исторические факты и что можно еще посмотреть в нашей прекрасной Карелии❤спасибо за работу,опыт путешествия, знания и невероятные виды и красоты,которые останутся в моем сердечке навсегда😌

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СМИ о нас
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Часто задаваемые вопросы

Как долго длится групповой тур в Карелию?

Длительность тура в Карелию может различаться в зависимости от выбранной программы. Обычно туры предусматривают программу в 2-7 дней, но существуют и более длительные путешествия для полноценного знакомства с регионом.

Можно ли выбрать отдельные экскурсии, если не хочется участвовать во всех мероприятиях группы?

Конечно, вы всегда можете сообщить нам, в каких именно экскурсиях будете участвовать. Кроме того, наши туры всегда подразумевают отдельное свободное время.

Будет ли застрахована поездка?

Да, ваше путешествие будет застраховано. Мы обеспечиваем надежную защиту для всех наших туристов, чтобы вы могли наслаждаться поездкой без лишних беспокойств.

Что можно посмотреть в Карелии

Заповедник "Кивач"

Один из самых знаковых природных объектов Карелии – водопад "Кивач", расположенный в одноименном заповеднике. Здесь вас ожидают могучие леса и непередаваемая атмосфера уединения. Заповедник предоставляет уникальную возможность погрузиться в мир природы и организовать пеший поход по живописным туристическим тропам.

Вулкан Гирвас

Древний вулкан Гирвас – это живая история Карелии, потухшая более двух миллиардов лет назад. Здесь можно увидеть витиеватые пороги и ручьи, а осенью – целые водопады, ожившие после дождей. Гирвас – это уникальное место, где можно гулять у подножия вулкана и собирать грибы.

Санаторий "Марциальные воды"

В этой туристической локации можно не только наслаждаться природой Карелии, но заботиться о своем здоровье. Санаторий расположен на минеральных железистых источниках, открытых Петром I. Здесь вы можете посетить несколько SPA-процедур и целебную воду домой.

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