Карелия, по-настоящему, уникальный край. Только здесь, не покидая границ региона, можно побывать на настоящих скандинавских фьордах, для этого достаточно посетить залив Кирьявалахти, расположенный в северной части Ладожского озера.

Особенности достопримечательности

Извилистый берег залива, густо заросший лесом и кустарником, на всем своем протяжении изрезан скалами и моренами. Горный хребет Петсеваара и гора Хелюля взгромоздились по краям кратера древнего вулкана Кирьявалахти, из жерла которого на протяжении столетий изливалась огненная лава. Они сформированы из базальтовых вулканических пород с прослойками пепла. А на мысу Паксуниеми, который расположен в начале залива, раскинулась мистическая скала Линнавуори, окутанная множеством мифов и легенд.

По всей территории водоема повсеместно встречаются бухты и шхеры. В центральной части залива проходят глубоководные фарватеры. В самых глубоких точках расстояние от поверхности воды до дна достигает 200 метров. От более крупного ладожского залива Хиденселькя отделен 2 островами: Васиккасари и Пуссисари.

«Говорящее» название

Кирьявалахти в переводе с финского языка звучит как «искрящийся, пестрый». Это название как нельзя лучше подходит заливу. В солнечную погоду поверхность воды сверкает и искрится так, что создается впечатление будто кто-то зажег сотни тысяч бенгальских огней. Такой эффект происходит за счет бликующих на солнце массивных гранитных скал, окаймляющих водоем по всему периметру. А осенью добавляют колорита раскрашенные в яркие цвета густые массивы прибрежных деревьев.

Из истории окрестностей

Племена древних людей облюбовали местные земли ещё около 5 тысяч лет назад. А спустя 3 тысячелетия здесь поселились сначала саамы, потом карелы. В конце 16 века на берегах залива появилась деревушка Орьятлахти.

Вплоть до середины 20 века кроме крутых горных троп на побережье не было нормальных дорог. К прибрежным населенным пунктам можно было добраться только по акватории залива:

в теплое время года на лодках;

зимой на санях по замерзшей поверхности озера.

Лишь к 1930 году усилиями финских строителей была проложена дорога через скальные образования, а также построена электростанция, подарившая свет большинству домов окрестных деревень.

Выросший спрос на лесозаготовительную продукцию превратил малолюдный Кирьявалахти в настоящий промышленный центр региона. Здесь закипела работа на лесопильных предприятиях. Местные пиломатериалы отправлялись не только в Сортавалу, но в Санкт-Петербург. От былой промышленной славы сегодня остались лишь фрагменты пилорамы и мельницы братьев Йормакка.

Кирьявалахти – место, побуждающее к творчеству

Красивые местные пейзажи долгие годы вдохновляют композиторов и художников: здесь расположен Всероссийский Дом творчества композиторов, где с удовольствием отдыхают представители творческой и научной интеллигенции страны. В особняке набирались сил и творческой энергии такие известные советские композиторы, как: Василий Соловьев-Седой, Родион Щедрин, Евгений Светланов. В стенах усадьбы была написана легендарная для региона эстрадная песня, ставшая его неофициальным гимном, «Долго будет Карелия сниться».

Здание, где расположен Дом творчества, само по себе является красивым памятником финской архитектуры 20 века. Постройка гармонично вписана в окружающий пейзаж: дом словно вырастает из скалы, обрамленной густым хвойным лесом.

При строительстве использовались только натуральные материалы: древесина и камень. Его стены облицованы обработанными до гладкости карельскими валунами, окна и крыльцо выполнены из дерева. Раньше оно служило дачей для хельсинского аптекаря Тауно Яскелайнена. Сегодня в уютных интерьерах особняка может отдохнуть любой желающий. С террасы открывается восхитительный вид на залив, в прозрачных водах которого отражаются массивные скалы и островерхие ели. А за Домом композиторов расположена извилистая тропа, ведущая на Лысую гору, с вершины которой открываются захватывающие дух виды на Ладожские шхеры.

Привлекали местные красоты и художников. На берегах залива создал целый цикл картин и этюдов, навсегда запечатлевших бесподобную красоту северной природы, Борис Смирнов-Русецкий. Полюбоваться карельскими фьордами в разные сезоны года можно на картинах Николая Рериха. Сказочные пейзажи Кирьявалахти никого не могут оставить равнодушными.

Как добраться

Залив Кирьявалахти расположен в 15 километрах от карельского города Сортавала. Через одноименный поселок по всему побережью залива тянется трасса А-121 «Сортавала». Дорога от Санкт-Петербурга на автомобиле займет около 4 часов. Но предстающие перед глазами пейзажи стоят каждой потраченной минуты пути.