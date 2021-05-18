Гора-крепость Линнавуори

Что бы ни говорили о самобытной архитектуре и традициях северного края, многих туристов в первую очередь манят его природные достопримечательности. Одна из них находится на юге республики, практически в центре старинного поселка Хийтола.

Живописная и загадочная скала Линнавуори — отличное место для любителей зеленого туризма. Ведь с ее вершины открывается невероятный панорамный вид на ближайшие окрестности.

Историческая справка

Название Линнавуори или Linnavuori образовано от финского выражения «крепость-гора» или «крепость на возвышенности». Согласно работам известного исследователя Я. Аппельгрена на территории Карелии и Финляндии находилось около 300 оборонительных крепостей-поселений. Они предназначались для убежища и защиты от нападений врагов, и в основном располагались на скалах. Сегодня от средневековых сооружений остались лишь поросшие мхом каменные валы. Так, неподалеку скалы Линнавуори на острове Линнасаари обнаружены остатки фортификационных сооружений XII века.

Описание природного объекта

Высота скалы Линнавуори всего 86 метров. У ее подножия виднеется прозрачное озеро Райватталанлампи, и протекает река Кокколанйоки. Хотя сегодня на горе здесь нет очевидных признаков исторических достопримечательностей. А на вершине находится лишь вышка связи. Однако она по-прежнему хранит память о древних племенах. И дает возможность путешественником соприкоснуться с природой и народным эпосом этой земли.

Легенды и мифы скалы Линнавуори

Не стоит забывать, что многие местные традиции и верования сформировались в дохристианский период. Древние финны, карелы и другие местные народности обожествляли природу — деревья, горы, озера и реки. И наделяли их особыми силами. Они верили, что скала Линнавуори — место обитания покровителя охоты, злого духа леса Хийси. Который способен напустить туман или скинуть камни на врагов. А если разозлится, то «путает» людей, сбивает с пути и не выпускает из леса. Поэтому, чтобы задобрить Хийси, представители древних племен оставляли различные приношения.

Советы для путешественников

Побывавшие в этих краях туристы рекомендуют:

Предусмотреть подходящую одежку и обувь, поскольку камни в сырую погоду становятся скользкими. Реально оценить физические возможности, маленькие дети и пожилые люди могут не осилить весь маршрут. Внимательно смотреть под ноги, во многих местах среди мхов проступают голые скальные породы. Начинать восхождение с улицы Скалистая, за домом №5. И поскольку неподалеку проходит граница, обязательно захватить с собой документы. Есть большая вероятность встретить пограничников.

Как добраться до природного объекта

Скала Линнавуори находится в селе Хийтола Лахденпохского района республики в 5 км от дороги А-121. Через центр населенного пункта проходит шоссе А-129 (Санкт-Петербург — Сортавала). Автомобилем из Питера нужно выехать на КАД и по Выборгскому шоссе А-122 двигаться около 300 км. Далее повернуть направо на дорогу А-129 и ехать еще примерно 170 км. Также до Хийтолы можно добраться автобусом от Озерков до Сортавалы.

В поселке имеется железнодорожная станция. Поэтому сюда удобно доехать поездом или дизелем из северной столицы или Выборга.

Координаты смотровой площадки на скале Линнавуори: 61.237742, 29.683589.