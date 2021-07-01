Долго будет Карелия сниться...

«Карелия» – известный шлягер, написанный в 1963 году и ставший неофициальным гимном Республики. Слова этой лирической композиции сочинил сценарист и поэт-песенник Ким Рыжов, а музыку – композитор и заслуженный деятель искусств Александр Колкер.

Впервые песня была исполнена авторами под аккомпанемент аккордеона, затем ее пели Лидия Клемент, Мария Пахоменко и Майя Кристалинская.

Окончив институт, Рыжов и Колкер вместе с товарищами Михаилом Гиндиным и Генрихом Рябкиным в составе труппы Театра Аркадия Райкина отправились на гастроли в Карелию. Они остановились в Доме композиторов в городе Кирьявалахти, что недалеко от Сортавалы. Это здание, на втором этаже которого находится гостиница, и сейчас пользуется популярностью у туристов. Во-первых, оно является памятником архитектуры, во-вторых, имеет оригинальный внешний вид с отделкой из гранитных валунов, а в-третьих, расположено в живописном месте на берегу озера. Не удивительно, что Александр Колкер нашел здесь вдохновение и сочинил мелодию, полюбившуюся многим.

Позже в своих интервью композитор признавался, что эта музыка, как искра, загорелась в его сердце, и ему оставалось только записать ее. Благодаря таланту Кима Рыжова мелодия обрела слова, прославляющие этот великолепный, незабываемый край.

Премьера «Карелии» состоялась спустя несколько дней после ее создания. Это произошло в петрозаводском «Зеленом театре». Однако коренные сортавальцы утверждают, что впервые лирика, посвященная природе Карелии, прозвучала именно в их городе.

Всесоюзную известность песня получила в 1964 году, когда ее на радио исполнила Лидия Клемент. Ей отлично удалось своим приятным голосом передать очарование Карелии. К сожалению, артистка скончалась в 27 лет, и после этого песня вошла в репертуар Марии Пахоменко – музы и жены Колкера. В ее исполнении «Карелия» приобрела немного другое звучание, но совсем не утратила присущие ей нежность и романтизм. Песня так полюбилась слушателям, что стала считаться народной лирикой.

В 1985 году из Петрозаводска в Москву впервые пустили фирменный пассажирский состав «Карелия». Его отправление происходило под звуки одноименной песни. Музыкальное сопровождение фирменного пассажирского поезда вошло в традицию, которая поддерживается и сейчас.

В 2009 году автору этой лирической композиции Александру Колкеру за внушительный вклад в песенное творчество было присвоено звание Почетного гражданина Республики.

⋅⋅⋅В разных краях ⋅⋅⋅Оставляем мы сердца частицу ⋅⋅⋅В памяти бережно, бережно, бережно встречи храня... ⋅⋅⋅Вот и теперь ⋅⋅⋅Мы никак не могли не влюбиться ⋅⋅⋅Как не любить ⋅⋅⋅Несравненные эти края

⋅⋅⋅Долго будет Карелия сниться ⋅⋅⋅Будут сниться с этих пор ⋅⋅⋅Остроконечных елей ресницы ⋅⋅⋅Над голубыми глазами озер

⋅⋅⋅Белая ночь ⋅⋅⋅Опустилась безмолвно на скалы ⋅⋅⋅Светится белая, белая, белая ночь напролет... ⋅⋅⋅И не понять ⋅⋅⋅То ли в озеро небо упало ⋅⋅⋅И не понять ⋅⋅⋅То ли озеро в небе плывет

⋅⋅⋅Долго будет Карелия сниться ⋅⋅⋅Будут сниться с этих пор ⋅⋅⋅Остроконечных елей ресницы ⋅⋅⋅Над голубыми глазами озер