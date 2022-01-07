Природа Карелии – это ее основная достопримечательность и национальное достояние. Для максимального сохранения уникальных природных комплексов в первозданном виде на территории республики создано много заповедников и заказников. Одна из таких особо охраняемых зон находится в пределах Кемского района Карелии – это ландшафтный природный заказник Сыроватка.

История создания

Заказник был создан относительно недавно, в декабре 2009 года, с целью сбережения естественных природных ландшафтов и биоразнообразия экосистем Беломорья. Он относится к особо охраняемым природным территориям регионального значения. Площадь природоохранной зоны составляет более 31 тысячи гектар.

Своим названием заповедник обязан маленькому острову, расположенному в центральной части беломорского побережья.

Особенности природоохранной зоны

Комплексный заказник Сыроватка расположен на побережье Белого моря. Его территория представлена преимущественно равнинными озерно-ледниковыми и морскими ландшафтами. Рельеф местности достаточно ровный, с небольшими подъемами в противоположном направлении от морского побережья.

Особенностью и изюминкой местного ландшафта является повсеместное присутствие «бараньих лбов» – это округлые выступающие скальные образования, гладко отполированные в результате деятельности ледников. Прибрежные «бараньи лбы» непосредственно задействованы в формировании островов и луд и способствуют отнесению морского побережья к шхерному типу.

Природоохранная зона труднопроходима в силу своей высокой заболоченности. На территории заказника расположено несколько десятков небольших лесных озер-ламб и топких болот, которые никогда не подвергались мелиорации. При чем в Сыроватке представлены все типы встречающихся на территории Карелии болотных угодий, в том числе редкие аапа.

64% местных таежных лесных массивов занимают сосны, оставшиеся площади покрыты ельниками. Возраст 86% встречающихся на территории заказника деревьев превышает 160 лет. Попадаются древостои старше 4 столетий.

Местный животный мир

Наземная фауна заповедника представлена 4 основными отрядами млекопитающих, типичными для северо-таежной зоны:

грызуны;

зайцеобразные;

парнокопытные;

хищники.

Особый интерес представляют морские млекопитающие заказника, так как здесь обитают достаточно редко встречающиеся виды:

кольчатая нерпа;

морская свинья;

гренландский тюлень;

косатка;

белуха;

морской заяц.

Из 154 зафиксированных видов орнитофауны, 115 представителей выбирают для своего гнездования первозданные территории кемского заказника. Среди них такие краснокнижные птицы, как орлан-белохвост, сапсан, скопа, бородатая неясыть, серый сорокопут, краснозобая гагара.

Правила поведения

На территории заповедника можно гулять, любоваться окружающей природной средой и ее обитателями, вести научно-исследовательскую деятельность, заниматься любительской «тихой охотой». Под строжайшим запретом находятся следующие виды деятельности:

вырубка лесных насаждений, намеренное нанесение ущерба деревьям и кустарникам;

разведение костров вне специально оборудованных для этого площадок;

возведение любых построек и сооружений;

выброс мусора и любых отходов;

разработка месторождений полезных ископаемых;

охота и рыбалка в промышленных целях;

сбор ягод и грибов, занесенных в Красную книгу;

использование химических удобрений и ядовитых веществ.

С середины апреля до середины июня на территории заказника не разрешено пребывание никаких туристических групп, так как в этот период идет активное размножение представителей местной фауны.

Как добраться

Уникальные заповедные места расположены в 10 километрах от карельского поселка Кузема. В 30 километрах от Сыроватки находится железнодорожная станция Сиг. До центральной части заказника удобнее всего добираться, используя водный транспорт. Побывать в карельском заказнике «Сыроватка» – это бесценная возможность увидеть живую природу Беломорья в первозданном, нетронутом рукой человека, виде и насладиться её суровой северной красотой и величием.