Карельский заказник «Полярный круг» - уникальная территория этого северного края. Она раскинулась вдоль северо-западного побережья Белого моря в Лоухском районе, и славится множеством удивительных ландшафтов.
Фактически «Полярный круг» являет собой полный набор всех эталонных образцов природы Беломорья – от лесов, гор и рек до неповторимой флоры и фауны.
Заказник разделен на 2 части:
«Полярный круг» в качестве заповедника был организован в 1990 году. Целью придания ему статуса заказника с ограниченным доступом являлось стремление:
Заказник, как и практически вся карельская земля, изобилует реками, изрезанными заливами озерами и множеством островов на них.
В лесах произрастает множество растений, а на берегах рек и озер – птиц из российской «Красной книги», в числе которых:
О местах обитания, особенностях жизни и выведения потомства этих пернатых снято много профессиональных и любительских видео, включая известного оператора Московского Государственного университета Антона Макарова.
Наземные территории и акватория заповедника – излюбленное место научных экспедиций ведущих биологических институтов и подразделений крупнейших профильных ВУЗов страны. В их числе:
Одно из предназначений сотрудников биостанций – выращивание и разведение редких и востребованных представителей речной и морской фауны в специализированных рыбниках:
Изучать опыт работы станций регулярно приезжают до 700-800 студентов российских и европейских университетов, а также научные специалисты разных стран.
Наибольшим наплывом желающих славится старейшая из биостанций – МГУ. Здесь на стационарной основе проходят «полевые» стадии обучения студенты биологических факультетов. В программу входят научные исследования, практическое изучение разнообразия морской и речной фауны.
Также проводятся занятия по зоологии, географии, геологии и другим сходным научным направлениям. Наиболее массовыми месяцами посещения станций студентами, преподавателями и учеными являются летние месяцы, с июня по август. В это время года побережье свободно ото льда, что облегчает изучение разнообразия моря.
В отдельные годы число одновременно обучающихся и занимающихся исследованиями превышает 250 человек на каждую биостанцию.
Частично разрешается:
Строго запрещается:
В «Полярный круг», являющийся в прямом смысле жемчужиной Беломорского края Карелии, каждый год стекаются тысячи туристов. Особенно популярны эти края в долгие «белые ночи», которые привлекают сюда романтиков всех возрастов.