Карельский заказник «Полярный круг» - уникальная территория этого северного края. Она раскинулась вдоль северо-западного побережья Белого моря в Лоухском районе, и славится множеством удивительных ландшафтов.

Фактически «Полярный круг» являет собой полный набор всех эталонных образцов природы Беломорья – от лесов, гор и рек до неповторимой флоры и фауны.

Заказник разделен на 2 части:

территории со свободной посещаемостью;

особо охраняемый участки, куда разрешен доступ только лесникам и сотрудникам научных и образовательных учреждений.

Общая характеристика

Категория – природный заказник государственного значения. Географическое расположение – Лоухский р-н приполярной части республики Карелия. Статус территории – под особой охраной, с ограниченным доступом. Площадь: 28,3 тыс. гектаров.

Цель создания, флора и фауна

«Полярный круг» в качестве заповедника был организован в 1990 году. Целью придания ему статуса заказника с ограниченным доступом являлось стремление:

полностью сохранить здешний уникальный ландшафт и его биологическое разнообразие;

организовать в этом крае туризм культурного и познавательного характера;

обеспечить возможность длительного научного изучения природы Беломорья.

Заказник, как и практически вся карельская земля, изобилует реками, изрезанными заливами озерами и множеством островов на них.

В лесах произрастает множество растений, а на берегах рек и озер – птиц из российской «Красной книги», в числе которых:

белохвостые орланы;

кречеты и беркуты;

хохлатые бакланы, белоклювые гагары и др.

О местах обитания, особенностях жизни и выведения потомства этих пернатых снято много профессиональных и любительских видео, включая известного оператора Московского Государственного университета Антона Макарова.

Научные исследования в заказнике «Полярный круг»

Наземные территории и акватория заповедника – излюбленное место научных экспедиций ведущих биологических институтов и подразделений крупнейших профильных ВУЗов страны. В их числе:

отдельная биологическая станция МГУ (располагается в поселке Приморский, работает с 1938 года);

биостанция Санкт-Петербургского государственного университета (обустроена на острове Средний);

научная станция «Картэш» Зоологического института Российской академии наук из Санкт-Петербурга (базируется на одноименном мысе).

Одно из предназначений сотрудников биостанций – выращивание и разведение редких и востребованных представителей речной и морской фауны в специализированных рыбниках:

беломорских сельдевых;

зубатки;

карельской форели;

мидий, рапанов и других разновидностей моллюсков.

Изучать опыт работы станций регулярно приезжают до 700-800 студентов российских и европейских университетов, а также научные специалисты разных стран.

Наибольшим наплывом желающих славится старейшая из биостанций – МГУ. Здесь на стационарной основе проходят «полевые» стадии обучения студенты биологических факультетов. В программу входят научные исследования, практическое изучение разнообразия морской и речной фауны.

Также проводятся занятия по зоологии, географии, геологии и другим сходным научным направлениям. Наиболее массовыми месяцами посещения станций студентами, преподавателями и учеными являются летние месяцы, с июня по август. В это время года побережье свободно ото льда, что облегчает изучение разнообразия моря.

В отдельные годы число одновременно обучающихся и занимающихся исследованиями превышает 250 человек на каждую биостанцию.

Что можно и чего нельзя делать в заказнике «Полярный круг»

Частично разрешается:

собирать водоросли и ловить рыбу – только с разрешения органов рыбоохраны заповедника;

собирать грибы и ягоды – исключительно по специально выданному «лесному билету» (выдаются Чупинским лесным хозяйством);

Строго запрещается:

ближе, чем в 300 м от морского побережья устраивать туристические стоянки, включая установку палаток, разведение костров и пр.;

заниматься вырубкой леса и любой иной деятельностью, которая может изменить окружающий ландшафт и/или принести вред обитателям заповедной зоны.

Туризм

В «Полярный круг», являющийся в прямом смысле жемчужиной Беломорского края Карелии, каждый год стекаются тысячи туристов. Особенно популярны эти края в долгие «белые ночи», которые привлекают сюда романтиков всех возрастов.