Зоологический заказник «Олонецкий»

Зоологический заказник «Олонéцкий» - одна из многочисленных заповедных территорий карельского края, охраняемых государством.
Заказник занимает часть Олонецкого района Карелии, протянувшись вдоль восточного берега Ладожского озера. На юге граничит с Нижнее-свирским заповедником, вместе с которым входит в состав «Свирской губы» - охраняемой территории международного статуса.
Общая площадь – 27 000 гектаров, в т.ч. 10 000 – охотничий заказник «Обжанский».
Как и другие подобные заказники, в 1986 году был создан с целью:
На территории заказника «Олонецкий» функционирует орнитологический филиал биологического института КарНЦ РАН «Маячино». Основные задачи сотрудников и студентов:
Является характерным для всего восточного Приладожья. Основу составляет озерно-ледниковое плато с преобладанием песчаных почв и небольшими перепадами высот. Низинные участки заняты болотами с невысокой растительностью – карельская береза, ольха, осока. Возвышенности покрыты преимущественно сосновыми лесами.
Вдоль побережья Ладоги каменистые и песчаные пляжи на севере соседствуют с тростниковыми зарослями на юге. Прибрежные воды мелководны, полны рыбы и потому чрезвычайно привлекательны для водоплавающих перелетных пернатых.
Ладогу с Сегежским озером соединяет р.Обжанка длиной немногим менее 25 км.
Перепады температур незначительные. Средняя температура февраля -10°C, июля +17°C. Снежный покров в зимние месяцы достигает полуметра.
Влажность высокая, 77%, максимальный объем осадков приходится на лето и осень. Сильные ветры нечасты, но полностью безветренной погоды практически не бывает.
Растительность на территории «Олонецкого» разнообразна, особенно много болотистых растений.
Теплолюбивые породы встречаются реже и представлены:
В заказнике обитает ряд крайне редких для карельского края насекомых:
Из рептилий и амфибий преобладают мелкие ящерицы, ужи и гребенчатые тритоны.
На территории заказника живут сотни кабанов, лосей, зайцев, волков и лис. Несколько меньше медведей, енотовидных собак, барсуков, рысей, канадских бобров, американских норок и горностаев. Из редких видов – белки-летяги, облюбовавшие побережье ежи и ладожские нерпы.
Наиболее широко представлены пернатые. Среди 275 видов свыше 2/3 – перелетные птицы, ежегодно курсирующие по Балтийско-беломорскому миграционному пути.
В охотничьем заказнике «Обжанском» множество:
Из пород, охота на которых запрещена, выделяются:
Также охраняется ряд перелетных видов – турпаны, казарки, дикие гуси, лебеди, краснозобые гагары и некоторые другие.
Перечень запретов характерен для большинства комплексных заказников. На охраняемых территориях запрещено: