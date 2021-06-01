Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Зоологический заказник «Олонецкий»

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Зоологический заказник «Олонéцкий» - одна из многочисленных заповедных территорий карельского края, охраняемых государством.

Общие сведения

Заказник занимает часть Олонецкого района Карелии, протянувшись вдоль восточного берега Ладожского озера. На юге граничит с Нижнее-свирским заповедником, вместе с которым входит в состав «Свирской губы» - охраняемой территории международного статуса.

Общая площадь – 27 000 гектаров, в т.ч. 10 000 – охотничий заказник «Обжанский».

Как и другие подобные заказники, в 1986 году был создан с целью:

  • сохранения в неприкосновенности особо ценных представителей флоры и фауны;
  • обеспечение безопасной миграции и гнездования перелетных птиц;
  • восстановления и роста популяции редких животных;
  • проведения научных работ экологами, биологами и обучения учащихся профильных ВУЗов.

На территории заказника «Олонецкий» функционирует орнитологический филиал биологического института КарНЦ РАН «Маячино». Основные задачи сотрудников и студентов:

  • экологический мониторинг;
  • регулярный подсчет численности популяций;
  • кольцевание мигрирующих пернатых.

Рельеф

Является характерным для всего восточного Приладожья. Основу составляет озерно-ледниковое плато с преобладанием песчаных почв и небольшими перепадами высот. Низинные участки заняты болотами с невысокой растительностью – карельская береза, ольха, осока. Возвышенности покрыты преимущественно сосновыми лесами.

Вдоль побережья Ладоги каменистые и песчаные пляжи на севере соседствуют с тростниковыми зарослями на юге. Прибрежные воды мелководны, полны рыбы и потому чрезвычайно привлекательны для водоплавающих перелетных пернатых.

Ладогу с Сегежским озером соединяет р.Обжанка длиной немногим менее 25 км.

Климат

Перепады температур незначительные. Средняя температура февраля -10°C, июля +17°C. Снежный покров в зимние месяцы достигает полуметра.

Влажность высокая, 77%, максимальный объем осадков приходится на лето и осень. Сильные ветры нечасты, но полностью безветренной погоды практически не бывает.

Флора и фауна

Растительность на территории «Олонецкого» разнообразна, особенно много болотистых растений.

Теплолюбивые породы встречаются реже и представлены:

  • остролистыми кленами,
  • липами,
  • вязами и ольховыми.

В заказнике обитает ряд крайне редких для карельского края насекомых:

  • черные аполлоны,
  • жуки-«носороги»,
  • муравьиные львы;
  • сверчки.

Из рептилий и амфибий преобладают мелкие ящерицы, ужи и гребенчатые тритоны.

На территории заказника живут сотни кабанов, лосей, зайцев, волков и лис. Несколько меньше медведей, енотовидных собак, барсуков, рысей, канадских бобров, американских норок и горностаев. Из редких видов – белки-летяги, облюбовавшие побережье ежи и ладожские нерпы.

Наиболее широко представлены пернатые. Среди 275 видов свыше 2/3 – перелетные птицы, ежегодно курсирующие по Балтийско-беломорскому миграционному пути.

В охотничьем заказнике «Обжанском» множество:

  • бекасов,
  • вальдшнепов,
  • гоголей,
  • чирков-«свистунков»,
  • уток-крякв,
  • рябчиков и глухарей.

Из пород, охота на которых запрещена, выделяются:

  • белоспинные дятлы,
  • серые журавли;
  • белохвостые орланы;
  • черные коршуны;
  • скопы;
  • лутки.

Также охраняется ряд перелетных видов – турпаны, казарки, дикие гуси, лебеди, краснозобые гагары и некоторые другие.

Доступ и охрана

Перечень запретов характерен для большинства комплексных заказников. На охраняемых территориях запрещено:

  • охотиться, а также передвигаться с оружием и охотничьими породами собак;
  • собирать около 75% грибов, ягод, цветов и корней (исключение – только для местного населения и научных сотрудников ВУЗов);
  • рубить лес и кустарники;
  • проводить любые мелиорационные работы;
  • устраивать туристические стоянки;
  • ловить рыбу на расстоянии более 1 км от туристических баз.
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