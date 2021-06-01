Зоологический заказник «Олонецкий»

Общие сведения

Заказник занимает часть Олонецкого района Карелии, протянувшись вдоль восточного берега Ладожского озера. На юге граничит с Нижнее-свирским заповедником, вместе с которым входит в состав «Свирской губы» - охраняемой территории международного статуса.

Общая площадь – 27 000 гектаров, в т.ч. 10 000 – охотничий заказник «Обжанский».

Как и другие подобные заказники, в 1986 году был создан с целью:

сохранения в неприкосновенности особо ценных представителей флоры и фауны;

обеспечение безопасной миграции и гнездования перелетных птиц;

восстановления и роста популяции редких животных;

проведения научных работ экологами, биологами и обучения учащихся профильных ВУЗов.

На территории заказника «Олонецкий» функционирует орнитологический филиал биологического института КарНЦ РАН «Маячино». Основные задачи сотрудников и студентов:

экологический мониторинг;

регулярный подсчет численности популяций;

кольцевание мигрирующих пернатых.

Рельеф

Является характерным для всего восточного Приладожья. Основу составляет озерно-ледниковое плато с преобладанием песчаных почв и небольшими перепадами высот. Низинные участки заняты болотами с невысокой растительностью – карельская береза, ольха, осока. Возвышенности покрыты преимущественно сосновыми лесами.

Вдоль побережья Ладоги каменистые и песчаные пляжи на севере соседствуют с тростниковыми зарослями на юге. Прибрежные воды мелководны, полны рыбы и потому чрезвычайно привлекательны для водоплавающих перелетных пернатых.

Ладогу с Сегежским озером соединяет р.Обжанка длиной немногим менее 25 км.

Климат

Перепады температур незначительные. Средняя температура февраля -10°C, июля +17°C. Снежный покров в зимние месяцы достигает полуметра.

Влажность высокая, 77%, максимальный объем осадков приходится на лето и осень. Сильные ветры нечасты, но полностью безветренной погоды практически не бывает.

Флора и фауна

Растительность на территории «Олонецкого» разнообразна, особенно много болотистых растений.

Теплолюбивые породы встречаются реже и представлены:

остролистыми кленами,

липами,

вязами и ольховыми.

В заказнике обитает ряд крайне редких для карельского края насекомых:

черные аполлоны,

жуки-«носороги»,

муравьиные львы;

сверчки.

Из рептилий и амфибий преобладают мелкие ящерицы, ужи и гребенчатые тритоны.

На территории заказника живут сотни кабанов, лосей, зайцев, волков и лис. Несколько меньше медведей, енотовидных собак, барсуков, рысей, канадских бобров, американских норок и горностаев. Из редких видов – белки-летяги, облюбовавшие побережье ежи и ладожские нерпы.

Наиболее широко представлены пернатые. Среди 275 видов свыше 2/3 – перелетные птицы, ежегодно курсирующие по Балтийско-беломорскому миграционному пути.

В охотничьем заказнике «Обжанском» множество:

бекасов,

вальдшнепов,

гоголей,

чирков-«свистунков»,

уток-крякв,

рябчиков и глухарей.

Из пород, охота на которых запрещена, выделяются:

белоспинные дятлы,

серые журавли;

белохвостые орланы;

черные коршуны;

скопы;

лутки.

Также охраняется ряд перелетных видов – турпаны, казарки, дикие гуси, лебеди, краснозобые гагары и некоторые другие.

Доступ и охрана

Перечень запретов характерен для большинства комплексных заказников. На охраняемых территориях запрещено: