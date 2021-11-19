Свято-Ильинский Водлозерский погост

Свято-Ильинский погост – действующий православный мужской монастырь, расположенный в очень труднодоступном месте – на острове Малый Колгостров Пудожского района Карелии. Это примерно в 25 км от деревни Кугановолок. Обитель носит статус культурного наследия РФ, территориально входит в состав национального парка «Водлозерский» и относится к Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.

История возникновения пустыни

Существуют две версии появления погоста. Согласно первой, неофициальной, на Малом Колгострове много веков назад древние язычники проводили свои обряды. Легенда гласит, что, заселив эти территории, христиане-новгородцы на месте языческого святилища построили православный монастырь. Однако по официальной версии, подкрепленной историческими фактами и документами, обитель была образована в XVI веке монахами, которые направлялись к Соловецкому архипелагу или следовали из него в поисках максимально отдаленных мест для аскезы.

Впервые Ильинский погост упоминается в церковно-приходских документах новгородской митрополии, датируемых 1592 годом. Долгое время иноки в пустыни вели тихий и непримечательный образ жизни. Он изменился и стал более активным после утверждения Олонецкой консисторией проекта постройки Ильинского храма, который был возведен на месте ветхой шатровой церкви в 1798 году. Главным источником финансирования строительства стали пожертвования прихожан.

Достопримечательности погоста

Центральный объект и жемчужина монастыря – это старинная деревянная церковь им. Ильи Пророка. Советский архитектор Александр Ополовников, исследовав здание храма в 1947 году, установил, что оно возводилось поэтапно. Сначала было построено главное молельное помещение – четверик, затем к нему пристроили трапезную и шатровую звонницу со шпилем.

В XIX – XX ст. была проведена первая реконструкция памятника деревянного зодчества. Масштабные изменения коснулись, прежде всего, колокольни. Ее шатер и шпиль были снесены, а на их месте установлены немного приплюснутый полукупол и новый шпиль. Снаружи стены звонницы, как и двух других помещений – молельни и трапезной, обшили тесом. За счет этого церковь утратила изящество отдельных элементов постройки и приобрела монолитный вид. Кроме этого, висячий переход из сеней в звонницу, а также два крыльца также были демонтированы.

Реконструкция, «составленная согласно правил архитектуры», коснулась и внутреннего оформления Ильинского погоста. Уникальный тябловый иконостас заменили на типичную для того времени конструкцию. Стены и потолки храма обшили досками, и в результате храм почти полностью утратил свой первозданный вид.

В 1928 году по распоряжению советских властей Свято-Ильинская церковь была закрыта. Последнего послушника погоста репрессировали в 1932 году. С тех пор обитель пустовала. Ее возрождение началось в 1991 году. Первое после долгого периода забвения богослужение в Ильинской церкви состоялось в 2003 году. Ее настоятелем стал директор Водлозерского нацпарка. А в 2006 году обитель получила статус монастыря. Ильинская церковь охраняется государством как объект культурного наследия РФ. В 2016 году в монастыре возвели современный деревянный храм. Новую зимнюю церковь назвали в честь Иоанна Крестителя. Позже к новому храмовому архитектурному ансамблю обители добавили трапезную и 6 монашеских келий.

Еще одна достопримечательность Свято-Ильинской пустыни – старинный бревенчатый забор с двускатной крышей. За счет него монастырь внешне напоминает крепость. Такие ограды раньше строили вокруг многих обителей. В забор встраивали своеобразные прилавки, на которых крестьяне и купцы торговали в праздничные и ярмарочные дни. Ограда Свято-Ильинского монастыря стала праобразом забора, установленного вокруг Кижского погоста.

Как добраться

Ильинский монастырь – один из самых труднодоступных во всей России. Чтобы в него попасть, нужно сначала преодолеть 80 км проселочной дороги от трассы Вологда-Медвежьегорск, а затем 20 км вплавь по озеру на моторной лодке. При этом водным транспортом можно воспользоваться только в случае благоприятных погодных условий.