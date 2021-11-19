Свято-Ильинский Водлозерский погост

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Свято-Ильинский погост – действующий православный мужской монастырь, расположенный в очень труднодоступном месте – на острове Малый Колгостров Пудожского района Карелии. Это примерно в 25 км от деревни Кугановолок. Обитель носит статус культурного наследия РФ, территориально входит в состав национального парка «Водлозерский» и относится к Петрозаводской и Карельской епархии РПЦ.
Существуют две версии появления погоста. Согласно первой, неофициальной, на Малом Колгострове много веков назад древние язычники проводили свои обряды. Легенда гласит, что, заселив эти территории, христиане-новгородцы на месте языческого святилища построили православный монастырь. Однако по официальной версии, подкрепленной историческими фактами и документами, обитель была образована в XVI веке монахами, которые направлялись к Соловецкому архипелагу или следовали из него в поисках максимально отдаленных мест для аскезы.
Впервые Ильинский погост упоминается в церковно-приходских документах новгородской митрополии, датируемых 1592 годом. Долгое время иноки в пустыни вели тихий и непримечательный образ жизни. Он изменился и стал более активным после утверждения Олонецкой консисторией проекта постройки Ильинского храма, который был возведен на месте ветхой шатровой церкви в 1798 году. Главным источником финансирования строительства стали пожертвования прихожан.
Центральный объект и жемчужина монастыря – это старинная деревянная церковь им. Ильи Пророка. Советский архитектор Александр Ополовников, исследовав здание храма в 1947 году, установил, что оно возводилось поэтапно. Сначала было построено главное молельное помещение – четверик, затем к нему пристроили трапезную и шатровую звонницу со шпилем.
В XIX – XX ст. была проведена первая реконструкция памятника деревянного зодчества. Масштабные изменения коснулись, прежде всего, колокольни. Ее шатер и шпиль были снесены, а на их месте установлены немного приплюснутый полукупол и новый шпиль. Снаружи стены звонницы, как и двух других помещений – молельни и трапезной, обшили тесом. За счет этого церковь утратила изящество отдельных элементов постройки и приобрела монолитный вид. Кроме этого, висячий переход из сеней в звонницу, а также два крыльца также были демонтированы.
Реконструкция, «составленная согласно правил архитектуры», коснулась и внутреннего оформления Ильинского погоста. Уникальный тябловый иконостас заменили на типичную для того времени конструкцию. Стены и потолки храма обшили досками, и в результате храм почти полностью утратил свой первозданный вид.
В 1928 году по распоряжению советских властей Свято-Ильинская церковь была закрыта. Последнего послушника погоста репрессировали в 1932 году. С тех пор обитель пустовала. Ее возрождение началось в 1991 году. Первое после долгого периода забвения богослужение в Ильинской церкви состоялось в 2003 году. Ее настоятелем стал директор Водлозерского нацпарка. А в 2006 году обитель получила статус монастыря. Ильинская церковь охраняется государством как объект культурного наследия РФ. В 2016 году в монастыре возвели современный деревянный храм. Новую зимнюю церковь назвали в честь Иоанна Крестителя. Позже к новому храмовому архитектурному ансамблю обители добавили трапезную и 6 монашеских келий.
Еще одна достопримечательность Свято-Ильинской пустыни – старинный бревенчатый забор с двускатной крышей. За счет него монастырь внешне напоминает крепость. Такие ограды раньше строили вокруг многих обителей. В забор встраивали своеобразные прилавки, на которых крестьяне и купцы торговали в праздничные и ярмарочные дни. Ограда Свято-Ильинского монастыря стала праобразом забора, установленного вокруг Кижского погоста.
Ильинский монастырь – один из самых труднодоступных во всей России. Чтобы в него попасть, нужно сначала преодолеть 80 км проселочной дороги от трассы Вологда-Медвежьегорск, а затем 20 км вплавь по озеру на моторной лодке. При этом водным транспортом можно воспользоваться только в случае благоприятных погодных условий.