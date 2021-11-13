Шардонские острова

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Группа Шардонских островов является одной из самых известных туристических достопримечательностей Карелии. Архипелаг расположен в западной части Онежского озера, славится великолепной рыбалкой и служит излюбленным местом для любителей уединенного отдыха.
В Шардонскую островную цепь входит около четырех десятков небольших островков. Каждый из них обладает своими особенностями. Одни полностью покрыты лесом, другие отличаются плоскими скалистыми плато, третьи предоставляют возможность установить палатки в солнечных низинах.
Важную роль играет транспортная доступность – расположение всего в 10 километрах от берега позволяет добраться до архипелага на катере менее чем за полчаса. Единение с природой на любом из островков абсолютное, воздух очень чист, а прибрежные воды буквально кишат рыбой.
Основная растительность вулканических скал – мхи, лишайники и сосны. Изобилие удобных впадин опытные туристы используют для установки палаток. В таких местах не так силен ветер, что облегчает разведение костра и делает отдых более приятным.
На Шардонах полностью отсутствуют животные, а также нет ни комаров, ни клещей. Единственные здешние обитатели – птицы, облюбовавшие эти территории из-за рыбного изобилия.
Главными из них являются:
Наиболее удобных вариантов два.
Первый – арендовать катер в Петрозаводске и отправиться к цепочке Шардонских островов прямо от пирсов столицы Карелии. В этом случае путь по Онеге составит около 45 км – для среднего судна примерно 2 - 2,5 часа времени.
Второй – на машине проехать от Петрозаводска до деревни Суйсарь, что займет 40-45 мин. Оттуда расстояние до островов менее 10 км, или 25-30 минут. Таким образом удастся сэкономить как время, так и деньги.
Помимо уже упомянутых рыбалки, уединенного отдыха, уникальной фотосессии или поиска «мест силы» на архипелаге есть и другие развлечения.
Зимой озеро между островами замерзает, и Онега превращается в огромный полигон для любителей кайтинга на снегоходах. Здесь же, прямо на льду, часто проводят различные конкурсы – от катания на коньках до запуска воздушных змеев.
Шардоны также служат «перевалочным пунктом» для тех, кто собрался посетить другой популярный остров Карелии – Кижи.
Немалое число отдыхающих привлекает сама деревня Суйсарь. Первое упоминание о ней встречается в летописях XIV века, и именно здесь проводились съемки хорошо известной кинокартины "Холодное лето 53-го".
На части островов присутствуют импровизированные стоянки для любителей туризма и озерной рыбалки. Однако каждому собравшемуся на архипелаг следует запастись:
Не стоит беспокоиться о качестве мобильной связи – на территории всего архипелага она вполне устойчивая.
Рыбакам следует позаботиться о рыбацких снастях, но обязательно помнить о необходимости лицензии на вылов лососевых – самого лосося, кумжи, форели и семги.
Для тех, кто не может или не хочет везти с собой все необходимое самостоятельно, существует возможность обратиться в туристическую фирму. Здесь вам предложат:
Зимой Вас доставят на место снегоходы, летом – современный катер или арендованная резиновая лодка с мотором.