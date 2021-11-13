Шардонские острова

Группа Шардонских островов является одной из самых известных туристических достопримечательностей Карелии. Архипелаг расположен в западной части Онежского озера, славится великолепной рыбалкой и служит излюбленным местом для любителей уединенного отдыха.

Географические особенности, флора и фауна

В Шардонскую островную цепь входит около четырех десятков небольших островков. Каждый из них обладает своими особенностями. Одни полностью покрыты лесом, другие отличаются плоскими скалистыми плато, третьи предоставляют возможность установить палатки в солнечных низинах.

Важную роль играет транспортная доступность – расположение всего в 10 километрах от берега позволяет добраться до архипелага на катере менее чем за полчаса. Единение с природой на любом из островков абсолютное, воздух очень чист, а прибрежные воды буквально кишат рыбой.

Основная растительность вулканических скал – мхи, лишайники и сосны. Изобилие удобных впадин опытные туристы используют для установки палаток. В таких местах не так силен ветер, что облегчает разведение костра и делает отдых более приятным.

На Шардонах полностью отсутствуют животные, а также нет ни комаров, ни клещей. Единственные здешние обитатели – птицы, облюбовавшие эти территории из-за рыбного изобилия.

Причины популярности Шардонских островов

Главными из них являются:

Рыбалка. Рыбы здесь много, и наживку она берет легко. Это позволяет наловить онежского судака на уху даже абсолютным любителям. Для профессионалов же прибрежные воды островов – настоящий Рай. Источник силы. По причине вулканического происхождения и особенностей геометрии здешних камней Шардоны среди эзотериков считаются «местом силы». Энергетика здесь действительно особенная, и это ощущается без всяких приборов. Уединенность. Острова необитаемы, и для любителей побыть наедине с природой несколько дней лучшего места не найти. Стоя на песчаном пляже, окруженном только лесом и водой, чувствуешь себя Робинзоном Крузо. Визуальная привлекательность. Архипелаг – идеальное место для фотосессий. Местные локации чрезвычайно разнообразны и позволяют сделать сотни оригинальных снимков.

Как добраться

Наиболее удобных вариантов два.

Первый – арендовать катер в Петрозаводске и отправиться к цепочке Шардонских островов прямо от пирсов столицы Карелии. В этом случае путь по Онеге составит около 45 км – для среднего судна примерно 2 - 2,5 часа времени.

Второй – на машине проехать от Петрозаводска до деревни Суйсарь, что займет 40-45 мин. Оттуда расстояние до островов менее 10 км, или 25-30 минут. Таким образом удастся сэкономить как время, так и деньги.

Чем еще можно заняться на островах

Помимо уже упомянутых рыбалки, уединенного отдыха, уникальной фотосессии или поиска «мест силы» на архипелаге есть и другие развлечения.

Зимой озеро между островами замерзает, и Онега превращается в огромный полигон для любителей кайтинга на снегоходах. Здесь же, прямо на льду, часто проводят различные конкурсы – от катания на коньках до запуска воздушных змеев.

Шардоны также служат «перевалочным пунктом» для тех, кто собрался посетить другой популярный остров Карелии – Кижи.

Немалое число отдыхающих привлекает сама деревня Суйсарь. Первое упоминание о ней встречается в летописях XIV века, и именно здесь проводились съемки хорошо известной кинокартины "Холодное лето 53-го".

Полезные советы рыбакам и туристам

На части островов присутствуют импровизированные стоянки для любителей туризма и озерной рыбалки. Однако каждому собравшемуся на архипелаг следует запастись:

качественной палаткой;

запасным комплектом утепленной одежды;

не промокающей и удобной для ходьбы по пересеченной местности обувью.

Не стоит беспокоиться о качестве мобильной связи – на территории всего архипелага она вполне устойчивая.

Рыбакам следует позаботиться о рыбацких снастях, но обязательно помнить о необходимости лицензии на вылов лососевых – самого лосося, кумжи, форели и семги.

Для тех, кто не может или не хочет везти с собой все необходимое самостоятельно, существует возможность обратиться в туристическую фирму. Здесь вам предложат:

тур на острова на определенное количество дней – обычно от двух до семи;

подробные консультации, а при желании и экскурсовода-инструктора на все время путешествия;

полный набор всего необходимого для многодневного пребывания на лоне дикой природы – от палаток и спальных мешков до одежды, обуви и снастей.

Зимой Вас доставят на место снегоходы, летом – современный катер или арендованная резиновая лодка с мотором.