По состоянию на 2013 год численность деревенского населения составляла 41 человек. Здесь проживают этнические карелы – людики. Считается, что такое странное название этноса походит от словосочетания «люди конца Новгорода Великого». Деревня находится в 32 км от Петрозаводска.

История поселения

Слово « Суйсарь» впервые встречается в письменных документах, датируемых 1496 годом. Однако некоторые историки полагают, что в письменах XV века упоминалась не конкретная деревня, а территория от острова до р. Суны. В архивах за 1563 года уже упоминается деревня, состоящая из двух дворов. Наиболее правдоподобной представляется версия, что Суйсарь – это название местности, в частности, острова и небольшой материковой части, на которой появилось поселение. Ранее на материке существовали три Суйсари: Северная, Средняя и Южная. Позже, в 1957 году, их объединили в одну деревню. В архивных документах значится, что островная Суйсарь была на пике своего развития в нач. XX века, когда в ее состав входили 17 крестьянских дворов.

Древняя архитектура деревни

Для туристов Суйсарь представляет интерес, прежде всего, своими старинными постройками. Но, к сожалению, самая главная из них – деревянный храм, названный в честь пророка Ильи – сгорела в 1993 году. Наиболее вероятная дата ее возведения – вторая половина XVII ст. Изначально это была небольшая часовня, но потом, в XVIII в., к ней добавили сени и трапезную. К концу века сени достроили в высоту до уровня четверика и вместо крыши на них новый деревянный иконостас. Его украшали старинные иконы, написанные в XVII-XVIII в. В сер. XX века они были переданы в Карельский национальный музей изобразительных искусств.

Помещение храма отапливалось дровами. Отдельно стоит сказать о кровле храма. За счет особенности ее конструкции, при которой торцевые фасады выполнены в два яруса, такую крышу называют уступчатой. Чаще всего кровлю делали именно в два яруса, но в Карелии встречаются постройки и с большим их количеством. Основная задача уступов – нейтрализовать интенсивность дождевых потоков, чтобы они не размывали грунт вокруг здания. С этой же целью храм ограждали валунами. Некоторые камни можно увидеть вокруг места, где была церковь, и сейчас.

Кроме крестьянских домов, особую культурную ценность представляла старинная деревенская кузня – памятник архитектуры XIX века. Ее полностью демонтировали и перенесли в карельский музей-заповедник «Кижи». Именно там ее могут осмотреть туристы, интересующиеся древним зодчеством.

Суйсарь сегодня

Сейчас на Суйсарском проливе можно не только изучить старинное деревянное зодчество Карелии, но и отдохнуть в комфортных условиях. Для гостей этой местности в любое время года открыты двери современного гостиничного комплекса. Постояльцам предлагаются отдельные коттеджи и несколько номеров, в которых могут остановиться семьи с детьми и без, компании друзей, молодежь и люди преклонного возраста. Для всех здесь найдутся места и развлечения по душе. В зависимости от сезона приезжим в Суйсарь доступны банные процедуры, рыбалка, поездки на квадрацикле и снегоходе, прогулки по живописным уголкам местной первозданной природы.