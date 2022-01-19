Сапен-гора – каменистая карельская возвышенность, воспетая в известном эпосе «Калевала». На протяжении всей своей истории она всегда была окутана множеством мифов и легенд. Мистическая достопримечательность расположена в Заонежье, в Медвежьегорском районе Карелии.

Таинственная Сапен-гора: зловещее место силы

Урочище сформировано из нескольких горделивых холмистых возвышенностей, которые от основания до вершины густо поросли вековыми карельскими елями и соснами. Мох, которым плотно покрыты склоны горы, больше напоминает ворсистый ковер с хаотично расположенными красными узорами, образованными ягодой-морошкой.

К горе не так-то просто попасть. С двух сторон ее покой охраняют топкие болота, с третьей – извилистая река Сапеница. Путь к вершине лежит через нагромождение камней различной величины.

Сама окружающая природа привносит атмосферу загадочности и мистики. От насыщенного аромата хвои здесь просто кружится голова. На просторных участках возлегают гигантские валуны, по форме напоминающие головы мифических чудовищ. В нескольких местах здесь можно встретить настоящие каменные реки: огромные глыбы сложены друг за другом, точно имитируя своенравное течение горной карельской речушки. А кора сосен больше напоминает непробиваемую чешую огромной змеи. Еще одной необычной особенностью местного пейзажа является то, что у некоторых деревьев напрочь отсутствуют верхушки. Но максимально проникнуться атмосферой загадочной достопримечательности, можно лишь поднявшись на самую вершину. Здесь царит полная безмятежность и дремотный покой, а от абсолютной тишины закладывает уши. Удивляет и то, что несмотря на внушительную высоту на вершине горы очень редко дуют ветра.

Правда или миф

С таинственной Сапен-горой связано множество мифов и легенд. Часть из них удалось развенчать с помощью научных обоснований, а какие-то так и остаются неразгаданными.

Гора притягивает молнии

В глаза сразу бросаются несколько десятков обугленных деревьев. В стволах некоторых из них зияют сквозные дыры. При этом возраст искалеченных деревьев варьируется: от 100 до 600 лет. Это наглядный пример одной из особенностей горы: в неё частенько попадают разряды молний. Ученые объясняют этот факт наличием больших залежей железной руды в ее недрах, которые и притягивают электрические разряды.

Та самая гора из «Калевалы», орошенная железным дождем

Большинство местных жителей уверены, что Сапен-гора именно та самая величественная возвышенность, где кузнец Илмаринен, герой финно-карельского эпоса «Калевала», приручил железо. В рунопевческом произведении действительно много описаний кузницы героя, которые схожи с местными пейзажами. Поэтому вполне вероятно, что Сапен-гора стала прототипом той самой возвышенности, на которую небо послало дождь из железа.

Сапен-гора – энергетически активное место, где поклонялись духам древние язычники

У места действительно особая сильнейшая энергетика, которая ощущается даже при малейшем приближении. Некоторые люди начинают испытывать здесь дискомфорт и ухудшение самочувствия, сопровождающийся сильными головными болями. Приверженцы мистических и аномальных явлений связывают это с тяжелой энергетикой горы, на которой на протяжении нескольких веков совершались жертвоприношения и обрядовые ритуалы. Но с научной точки зрения, это можно объяснить специфическим составом местного воздуха, пропитанного испарениями смол от хвойных пород деревьев.

Как добраться

Сапен-гора находится в 165 километрах от Петрозаводска, в 40 километрах от города Медвежьегорск.

Посещение Сапен-горы откроет совершенно другую Карелию: загадочную и мистическую. К таинственной достопримечательности регулярно организуются тематические туры.