Роберт Рождественский и Карелия

Известный на весь СССР поэт-песенник Роберт Рождественский попал в Карелию волею случая в 1950-х. Тогда бард-«шестидесятник» еще не был широко известен и прожил в Петрозаводске немногим более двух лет. Именно здесь он встретил первую любовь, и край настолько запал ему в душу, что Роберт Иванович периодически наведывался сюда на протяжении еще 30 лет.

Как Карелия стала второй Родиной поэта

Родился Рождественский на Алтае в 1932 году. Его мать-учительница была замужем за работником НКВД, но в 1937 родители развелись. Во время войны мальчик остался на попечении бабушки, поскольку отец и мать отправились на фронт. Едва не попал туда и 9-летний Роберт, которого после ее бабушки мама оформила сыном полка, где она служила. Но в поезде, отправлявшемся на передовую, один из однополчан уговорил Веру Павловну оставить мальчика в московском приюте.

В 1944 Роберт все-таки попал к матери, в Кенигсберг, когда она вышла замуж за военного офицера. Именно его вскоре после окончания войны направили командовать Петрозаводской военной частью.

Молодой Рождественский пытался поступить в Московский литинститут, но не прошел по конкурсу. А потому на год отправился учиться в университет столицы Карелии. Это и предопределило его дальнейшую судьбу, а заонежский край сделало второй Родиной.

Учеба в Петрозаводске и первая любовь

Не достигший еще и 20-летнего возраста парень жил в Петрозаводске на проспекте Ленина. А неподалеку, на Малой Слободской, проживала студентка из Ленинграда. Имя ее история не сохранила, но для Роберта девушка стала настоящей музой.

Первые стихи молодого Рождественского печатались в местной прессе, но особого успеха не имели. Но написанный намного позднее стих «Это первой любви», вдохновленный этим прекрасным чувством, прославился, и впоследствии превратился в известную песню.

А строки ⋅⋅⋅Я однажды вернулся туда, ⋅⋅⋅В тихий город, — сквозь дни и года. ⋅⋅⋅Показался мне город пустым. ⋅⋅⋅Здесь когда-то я был молодым. ⋅⋅⋅Здесь любовь моя прежде жила, ⋅⋅⋅Помню я третий дом от угла…

много лет напевала молодежь всего Советского Союза.

Поездка Рождественского в Пудожский край

Позднее, уже москвичом и студентом московского Литературного института, Роберт Иванович с одним из лучших друзей, Маратом Тарасовым, снова отправился в Карелию. Тут он посвятил много времени изучению древних устных сказаний Пудожского края.

Друзья ходили пешком, забирались в самые далекие деревушки, беседовали со стариками, а местным читали свои стихи. По рассказам Тарасова, особенно много былин нараспев начитал поэтам 90-летний старик в поселке Нигижма. По старости лет и плохой памяти старик часто сбивался, повторялся, путал слова, но Марат и Роберт записывали все. Позднее эти записи пригодились при восстановлении искусствоведами и фольклористами карельского эпоса.

А в одну из следующих поездок Рождественскому удалось найти место захоронения великой народной сказительницы Арины Федосовой. От Литературного фонда Союза писателей он добился выделения денег на памятник женщине, чье творчество вдохновляло Некрасова, Римского-Корсакова, Горького и Шаляпина.

Авторские вечера

Долгие годы Роберт Рождественский практиковал проведение авторских вечеров по всему карельскому краю. Он выступал практически во всех регионах, включая:

Кондопогу;

Сортавалу;

Кемь;

Лахденпохье и др.

Читал не только собственные стихи, но и былины, следуя примеру таких легенд, как Трофим Рябинин и Арина Федосова.

В память о Рождественском после его смерти в Карелии стали периодически проводить литературные вечера. Чаще всего они проходили в кафетерии того самого дома на проспекте Ленина в Петрозаводске, где поэт когда-то жил.

Тематика вечеров преимущественно посвящалась ранним стихам, написанным еще в карельский период творчества. Среди них были произведения:

о первой любви;

о Северном полюсе;

о радио-кодах влюбленных (так, «88» на негласном языке радистов означает «целую»).

Интересный факт: Однажды, уже в ранге звезды «первой величины», Рождественского, во время очередного приезда в Петрозаводск, пригласили на радио. Главред сказал Роберту Ивановичу, что очень хотел бы устроить часовой эфир, но их бюджет это не потянет, так что «сколько получится». Поэт сказал, что проведет в эфире ровно час, а от гонорара наотрез отказался.

Память

Карелия помнит своего сына. В память о нем в крае: