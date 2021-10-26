Река Илекса

Общие сведения

Свое название река получила от саамского слова «текущая сверху». Река обладает внушительной протяженностью в 155 километров. Она протекает по территории сразу 2 субъектов Российской Федерации: республике Карелия и Архангельской области. Свое начало речная система берет в Калгачинском озере, а устье ее расположено в карельском Водлозере. Она относится к бассейну Балтийского моря.

Прибрежные зоны покрыты труднопроходимыми массивами смешанных лесов, которые представлены вековыми соснами и елями, стройными березами и осинами. На макушках деревьев нередко можно разглядеть горделиво восседающего краснокнижного орлана-белохвоста.

Болотистые речные берега богаты ягодами и грибами. Здесь обильно растет голубика, черника, брусника, морошка.

Илексу отличает спокойное, неторопливое течение с постоянным уровнем воды. Ее ширина варьируется от 50 до 300 метров. Полностью река покрывается толстым слоем льда в ноябре. Ледовый покров держится вплоть до начала мая.

У Илексы множество притоков, но самые крупные из них:

Чусрека;

Олова;

Большой Енгиш;

Верхняя Охтома;

Мельничная;

Новгуда;

Ухта.

На речном пути встречается несколько лесных озер: Лузское, Монастырское, Тун, Ик. На всем побережье Илексы нет ни одного населенного пункта.

Рыбалка

Порыбачить на Илексе – хорошая идея. Ее воды богаты рыбой. В реке больших количествах водятся: щука, окунь, сиг, ряпушка, язь, лещ, плотва. Поэтому рыбалка здесь всегда крайне результативна. Удовольствие и отменный улов гарантированы.

Сплавы

Илекса – популярное место отдыха туристов-водников. Погонять по ее просторам на рафтах или байдарках – прекрасное времяпрепровождение, позволяющее не только получить дозу адреналина, но и вдоволь налюбоваться местными восхитительно красивыми пейзажами.

Маршрут достаточно сбалансирован: в нем совмещены спокойные участки, когда можно повнимательнее рассмотреть окружающие природные красоты с достаточно сложными для прохождения отрезками, требующими максимальной концентрации и сноровки.

Попробовать свои силы любители экстрима на воде смогут на 13 порожистых участках разной категории сложности. Самые трудные из них, Калакундинский и Охтомпорог, расположились в низовье реки. Основная масса илексинских порогов представляют собой небольшие перекаты с плесами и шиверы. Но из-за витиеватого, извилистого русла прохождение маршрута подарит массу положительных впечатлений.

Общий перепад высот составляет 42 метра. Местный маршрут сплава не отличается сильной сложностью, пороги достаточно просты в прохождении, поэтому он подойдет для участников с минимальным уровнем подготовки.

На всем протяжении маршрута оборудованы туристические стоянки, где есть все необходимое для комфортного отдыха и ночлега. Единственный минус таких сплавов достаточно трудная заброска на маршрут.

Достопримечательности

На берегу реки расположен лесной кордон «Новгуда», представленный хорошо оснащенной колоритной избой егеря и несколькими отдельно стоящими деревянными гостевыми домами. Здесь можно отдохнуть перед дальнейшим путешествием в тишине и покое, умиротворенно созерцая окружающие красоты.

Неподалеку от впадения Илексы в Водлозеро находится Малый Колгостров, где можно полюбоваться восхитительным образцом культового карельского деревянного зодчества: Ильинским погостом с церковью и колокольней, которые были возведены в 18 веке и практически в первозданном виде дошли до наших дней. Церковь Ильи Пророка является памятником архитектуры федерального значения.

Но главная достопримечательность Илексы – окружающая ее природа.

Как добраться

Автомобильных дорог к Илексе нет. К ней можно подобраться несколькими способами:

самый популярный путь вверх по реке Нюхча до Нюхчозера, затем волоком по мхам-ягодникам до Илексы;

через реку Малая Парманжа, затем также волоком около 6 километров;

через Чусреку, но таким образом потеряется 50 километров маршрута, что составляет треть сплавного пути.

Важно учитывать, что река протекает по территории заповедного Водлозерского парка, поэтому пребывание на ней требует специального разрешения от администрации.