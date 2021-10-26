Река Илекса

Илекса – глубоководная, извилистая река, омывающая просторы Пудожского района Карелии. Она является крупнейшей речной артерией Водлозерского национального парка.
Свое название река получила от саамского слова «текущая сверху». Река обладает внушительной протяженностью в 155 километров. Она протекает по территории сразу 2 субъектов Российской Федерации: республике Карелия и Архангельской области. Свое начало речная система берет в Калгачинском озере, а устье ее расположено в карельском Водлозере. Она относится к бассейну Балтийского моря.
Прибрежные зоны покрыты труднопроходимыми массивами смешанных лесов, которые представлены вековыми соснами и елями, стройными березами и осинами. На макушках деревьев нередко можно разглядеть горделиво восседающего краснокнижного орлана-белохвоста.
Болотистые речные берега богаты ягодами и грибами. Здесь обильно растет голубика, черника, брусника, морошка.
Илексу отличает спокойное, неторопливое течение с постоянным уровнем воды. Ее ширина варьируется от 50 до 300 метров. Полностью река покрывается толстым слоем льда в ноябре. Ледовый покров держится вплоть до начала мая.
У Илексы множество притоков, но самые крупные из них:
На речном пути встречается несколько лесных озер: Лузское, Монастырское, Тун, Ик. На всем побережье Илексы нет ни одного населенного пункта.
Порыбачить на Илексе – хорошая идея. Ее воды богаты рыбой. В реке больших количествах водятся: щука, окунь, сиг, ряпушка, язь, лещ, плотва. Поэтому рыбалка здесь всегда крайне результативна. Удовольствие и отменный улов гарантированы.
Илекса – популярное место отдыха туристов-водников. Погонять по ее просторам на рафтах или байдарках – прекрасное времяпрепровождение, позволяющее не только получить дозу адреналина, но и вдоволь налюбоваться местными восхитительно красивыми пейзажами.
Маршрут достаточно сбалансирован: в нем совмещены спокойные участки, когда можно повнимательнее рассмотреть окружающие природные красоты с достаточно сложными для прохождения отрезками, требующими максимальной концентрации и сноровки.
Попробовать свои силы любители экстрима на воде смогут на 13 порожистых участках разной категории сложности. Самые трудные из них, Калакундинский и Охтомпорог, расположились в низовье реки. Основная масса илексинских порогов представляют собой небольшие перекаты с плесами и шиверы. Но из-за витиеватого, извилистого русла прохождение маршрута подарит массу положительных впечатлений.
Общий перепад высот составляет 42 метра. Местный маршрут сплава не отличается сильной сложностью, пороги достаточно просты в прохождении, поэтому он подойдет для участников с минимальным уровнем подготовки.
На всем протяжении маршрута оборудованы туристические стоянки, где есть все необходимое для комфортного отдыха и ночлега. Единственный минус таких сплавов достаточно трудная заброска на маршрут.
На берегу реки расположен лесной кордон «Новгуда», представленный хорошо оснащенной колоритной избой егеря и несколькими отдельно стоящими деревянными гостевыми домами. Здесь можно отдохнуть перед дальнейшим путешествием в тишине и покое, умиротворенно созерцая окружающие красоты.
Неподалеку от впадения Илексы в Водлозеро находится Малый Колгостров, где можно полюбоваться восхитительным образцом культового карельского деревянного зодчества: Ильинским погостом с церковью и колокольней, которые были возведены в 18 веке и практически в первозданном виде дошли до наших дней. Церковь Ильи Пророка является памятником архитектуры федерального значения.
Но главная достопримечательность Илексы – окружающая ее природа.
Автомобильных дорог к Илексе нет. К ней можно подобраться несколькими способами:
Важно учитывать, что река протекает по территории заповедного Водлозерского парка, поэтому пребывание на ней требует специального разрешения от администрации.