Город Питкярантa

Питкяранта (с финского – «Длинный берег») – небольшой городок на юге Карелии, юго-восточная оконечность Ладоги. Вся 500-летняя история этих мест связана с постоянным присутствием в крае трех народов – шведов, финнов и русских. Наиболее древние памятники истории в Питкяранте не сохранились. Но, благодаря уникальной красоте здешней природы, недостатка в туристах город не испытывает.
Впервые погост – предшественник современного городка – упоминается в писцовых записях стыка XV-XVI ст. На тот момент на озерном берегу стояли три подворья, а местные новгородцы в основном охотились, ловили рыбу и выращивали скудный урожай.
На заре XVII ст. территория отошла шведам, спустя 100 лет ее снова отвоевала Россия, еще столетием позже городок вошел в состав Княжества Финляндского.
В XIX веке тут обнаружили медную руду, а потом и массу других полезных ископаемых. Российские промышленники тут же заложили рудники, выстроили заводы, а вокруг штолен и промышленных артелей выросли дома семей местных рабочих.
В XX веке город дважды переходил к Финляндии, после отвоевывался Россией, а во время войны 1939 года был практически целиком сожжен. После победы СССР окончательно вошел в состав советской Карелии.
Сегодня Питкяранта – административный центр одного из самых экологически чистых регионов даже в самой Карелии. Расстояние:
до Петрозаводска – 202 км;
до СПб – 350 км;
до границы Финляндии – 115 км.
В окружающем ландшафте преобладают скалы, сосновые леса, живописные озера, многочисленные речушки с порогами и водопадами. Один из последних – Юканкоски – самый крупный в Северном Приладожье.
В местной тайге нет недостатка в грибах и ягодах, а также в изобилии водятся дикие звери – от волков, лис и медведей до лосей, косуль и зайцев.
Суровый северный климат смягчается близостью Ладожского озера и северных морей – Балтики и Белого. Даже в январе температура редко опускается ниже -10°, а в июле поднимается до +23°.
Из-за ветров погода неустойчива, часто идут дожди, а весь июнь стоят удивительно красивые белые ночи.
В Ладоге летом относительно комфортно купаться – вода может нагреваться до +20°, к началу осени остывая до +15°.
Из-за пожаров во время Финской войны исторических достопримечательностей осталось немного.
Мемориал «Крест скорби». Чугунный крест с двумя женщинами высотой 6 метров.
Мемориал «Ниетъярви». Открытая территория большой площади с натуральными окопами, дотами и прочими, укреплениями бывшей «линии Маннергейма».
Пограничный камень. Красиво оформленная гранитная глыба, бывший знак, разделяющий Советский Союз и Финляндию. На противоположных сторонах выбиты соответствующие надписи – «СССР» и «SUOMI»
Мемориал воинской славы (начало ул.Горького, центр города). Состоит из танка Т-26 на постаменте и братской могилы.
Таковыми являются:
Множественные водопады. По направлению от Питкяранты к Сортавале последовательно располагаются три наиболее крупных:
Кайринойские каскады;
Добраться до последнего сложно – необходимо проехать по грунтовке, затем пройти 3 км пешком и подняться к вершине на высоте около 20 м по не особо устойчивой лесенке.
наполовину высохшие речные русла с массой огромных валунов округлой формы (озы);
песчаные насыпи (камы);
голые покатые скалы (бараньи лбы);
множество сельг.
Наиболее популярны:
экстремальные сплавы по рекам – особенно изобилующие порогами Уксунйоки и Тулемайоки;
альпинистские восхождения на местные горы – самым опасным и предназначенным только для профессионалов является отвесный 70-метровый склон у поселка Импилахти;
рыбная ловля – в Ладоге и местных реках в изобилии водятся судаки, окуни, форели, щуки и пр. Налима местные жители учат ловить как встарь – на крюк, насаженный на деревянный шест;
охота – Питкярангское охотничье хозяйство организует выходы на лосей, кабанов, медведей, волков, а также тетеревов и глухарей.
Это зависит от места выезда.
Санкт-Петербург. Автовокзал №2, Обводной канал. Автобус раз в сутки, выезд в 8.35, прибытие 16.15.
Петрозаводск. Автовокзал, Чапаева,3. Прямой автобус – выезд 16.15, прибытие 19.45. Транзитные: 07:30, 08:30, 12:00, 16:30 – через Питкярангу на СПб и Сортавалу.
Автомобилем:
по трассе М18 «Голубая дорога» (поворот на Питкярангу в Пряже);
через Олонец – качество дороги хуже, а путь длиннее, но дорога пролегает по живописным местам вдоль берега Ладоги.
Варианты: