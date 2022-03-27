Золотое кольцо Карелии
Золотое кольцо Карелии
№ в реестре туроператоров РТО 020666
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Город Питкярантa

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Питкяранта (с финского – «Длинный берег») – небольшой городок на юге Карелии, юго-восточная оконечность Ладоги. Вся 500-летняя история этих мест связана с постоянным присутствием в крае трех народов – шведов, финнов и русских. Наиболее древние памятники истории в Питкяранте не сохранились. Но, благодаря уникальной красоте здешней природы, недостатка в туристах город не испытывает.

История

Впервые погост – предшественник современного городка – упоминается в писцовых записях стыка XV-XVI ст. На тот момент на озерном берегу стояли три подворья, а местные новгородцы в основном охотились, ловили рыбу и выращивали скудный урожай.

На заре XVII ст. территория отошла шведам, спустя 100 лет ее снова отвоевала Россия, еще столетием позже городок вошел в состав Княжества Финляндского.

В XIX веке тут обнаружили медную руду, а потом и массу других полезных ископаемых. Российские промышленники тут же заложили рудники, выстроили заводы, а вокруг штолен и промышленных артелей выросли дома семей местных рабочих.

В XX веке город дважды переходил к Финляндии, после отвоевывался Россией, а во время войны 1939 года был практически целиком сожжен. После победы СССР окончательно вошел в состав советской Карелии.

География и природа

Сегодня Питкяранта – административный центр одного из самых экологически чистых регионов даже в самой Карелии. Расстояние:

  • до Петрозаводска – 202 км;

  • до СПб – 350 км;

  • до границы Финляндии – 115 км.

    В окружающем ландшафте преобладают скалы, сосновые леса, живописные озера, многочисленные речушки с порогами и водопадами. Один из последних – Юканкоски – самый крупный в Северном Приладожье.

    В местной тайге нет недостатка в грибах и ягодах, а также в изобилии водятся дикие звери – от волков, лис и медведей до лосей, косуль и зайцев.

    Климат

    Суровый северный климат смягчается близостью Ладожского озера и северных морей – Балтики и Белого. Даже в январе температура редко опускается ниже -10°, а в июле поднимается до +23°.

    Из-за ветров погода неустойчива, часто идут дожди, а весь июнь стоят удивительно красивые белые ночи.

    В Ладоге летом относительно комфортно купаться – вода может нагреваться до +20°, к началу осени остывая до +15°.

    Исторические достопримечательности

    Из-за пожаров во время Финской войны исторических достопримечательностей осталось немного.

  1. Большой Поклонный крест. Был воздвигнут на месте бывшего деревянного Вознесенского храма.
  2. Церковь Вознесения Господня (Вознесенский переулок,1). Строилась 5 лет, с 1995 по 2000, годом позже была торжественно освящена.
  3. Лютеранская церковь (ул.Горького). Скромный храм, построенный финской епархией в середине 1990-х.
  4. Дом Валдена. Единственное здание, чудом пережившее войну. Памятник архитектуры Финляндии. Усилиями ветерана ВОВ В.Ф.Себина преобразован в Краеведческий музей, ныне носящий его имя. Тематика экспозиций обширна:
  • исторический период строительства рудников;
  • история войн;
  • экспонаты, связанные с местной природой;
  • изделия местных мастеров из бересты, кости, тканевая вышивка.

  1. Мемориал «Крест скорби». Чугунный крест с двумя женщинами высотой 6 метров.

  2. Мемориал «Ниетъярви». Открытая территория большой площади с натуральными окопами, дотами и прочими, укреплениями бывшей «линии Маннергейма».

  3. Пограничный камень. Красиво оформленная гранитная глыба, бывший знак, разделяющий Советский Союз и Финляндию. На противоположных сторонах выбиты соответствующие надписи – «СССР» и «SUOMI»

  4. Мемориал воинской славы (начало ул.Горького, центр города). Состоит из танка Т-26 на постаменте и братской могилы.

    Природные достопримечательности

    Таковыми являются:

  5. Множественные водопады. По направлению от Питкяранты к Сортавале последовательно располагаются три наиболее крупных:

  • Рускеальский комплекс;

  • Кайринойские каскады;

  • Белые мосты.

    Добраться до последнего сложно – необходимо проехать по грунтовке, затем пройти 3 км пешком и подняться к вершине на высоте около 20 м по не особо устойчивой лесенке.

  1. Ландшафт ледникового периода. Вокруг Питкяранты на площади в 1500 гектаров изобилуют:

  • наполовину высохшие речные русла с массой огромных валунов округлой формы (озы);

  • песчаные насыпи (камы);

  • голые покатые скалы (бараньи лбы);

  • множество сельг.

    Варианты отдыха в Питкяранте

    Наиболее популярны:

  • экстремальные сплавы по рекам – особенно изобилующие порогами Уксунйоки и Тулемайоки;

  • альпинистские восхождения на местные горы – самым опасным и предназначенным только для профессионалов является отвесный 70-метровый склон у поселка Импилахти;

  • рыбная ловля – в Ладоге и местных реках в изобилии водятся судаки, окуни, форели, щуки и пр. Налима местные жители учат ловить как встарь – на крюк, насаженный на деревянный шест;

  • охота – Питкярангское охотничье хозяйство организует выходы на лосей, кабанов, медведей, волков, а также тетеревов и глухарей.

    Как добраться

    Это зависит от места выезда.

  1. Санкт-Петербург. Автовокзал №2, Обводной канал. Автобус раз в сутки, выезд в 8.35, прибытие 16.15.

  2. Петрозаводск. Автовокзал, Чапаева,3. Прямой автобус – выезд 16.15, прибытие 19.45. Транзитные: 07:30, 08:30, 12:00, 16:30 – через Питкярангу на СПб и Сортавалу.

    Автомобилем:

  • по трассе М18 «Голубая дорога» (поворот на Питкярангу в Пряже);

  • через Олонец – качество дороги хуже, а путь длиннее, но дорога пролегает по живописным местам вдоль берега Ладоги.

    Где остановиться

    Варианты:

  1. Отель «Белые мосты» (ул. Ленина,31-А). 36 номеров, из них 3 – «люкс». Стоянка для авто.
  2. База отдыха «Длинный берег» (ул. Ленина,178), прямо на берегу Ладожского озера. Частный пляж, корпус, коттеджи на 2 этажа, пирс с катерами, беседки с мангалами, детская площадка.
  3. Турбаза «Три стихии». 8 км от Питкяранты, поселок Уукса. Бревенчатые гостевые домики (с отоплением), мангалы, баня, столовая с местными блюдами, сувенирный магазинчик. Можно взять в аренду лодку или велосипед.
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