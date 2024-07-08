Туры на Белое море 2025

Отдых на Белом море

Рыбалка

Белое море — настоящая находка для рыбаков. В его прохладных водах водятся треска, лосось, форель и множество других видов. Рыбалка популярна летом и осенью: в это время рыба активно клюет.

Беломорские петроглифы

Это древние наскальные рисунки, возраст которых составляет более 6 тысяч лет, находятся у реки Водла. Во время экскурсии вы узнаете о создании петроглифов и их историческом значении.

Экскурсия в старинные сёла

Старинные сёла Умба или Варзуга представляют собой живые музеи под открытым небом. Эти места сохраняют дух старой Руси с деревянными церквями, традиционными домами и уникальными ремеслами.

Прогулка по мысу «Корабль»

Еще одна достопримечательность, расположенная на побережье Белого моря, в Терском районе. Место популярно тем, что здесь находится аметистовая жила и среди красного песчаника можно найти этот полудрагоценный камень.

Посещение северной пустыни

Северная пустыня в селе Кузомень — уникальный природный объект, который поражает неповторимой красотой и контрастом с оживленными зелеными ландшафтами по соседству.