Пудожский район – регион Карелии, который граничит с Архангельской и Вологодской областями. Расположен на восточном побережье Онежского озера в юго-восточной части республики. Как муниципальное образование относится к территориям Крайнего Севера. «Столица» - город Пудож.

Рельеф и климат региона

Рельеф в основном равнинный. В центре есть невысокие холмы, которые формируют Беломорско-Онежский водораздел. В водной системе насчитывается 64 озера. Большое количество водоемов способствует сильному заболачиванию – 40% площади занимают болота.

В сосновых и лиственных лесах много грибов и ягод, на болотах растут лекарственные растения, сбор которых организован в промышленных масштабах.

На территории района действует несколько объектов природно-рекреационного фонда.

Климат – умеренно континентальный. Средние температуры +17 ℃ летом и -12 ℃ зимой.

История района

Пудожье было заселено 6 тысяч лет назад, это подтверждают найденные стоянки древних людей и знаменитые петроглифы на каменных берегах Онеги. В XIX-X веках н.э. на этих землях обитали лопари и чудь. Ближе к XI веку осели славяне. Ассимиляция с коренным народом прошла быстро и уже через 300 лет границы народов стерлись. С 1478 года Пудожье вошло в состав Русского государства.

Территория Пудожского района всегда была важна с точки зрения удобной логистики и дорог. В средневековье через эти земли проходил Торговый морской путь из Новгорода к Беломорью. Затем Петр I провел 2 фрегата и войско из Белого моря в Онежское озеро по «Осударевой дороге». В 1962 году открыта «Голубая дорога» – международный туристический маршрут.

С 1927 года Пудожский район включен в состав Карельской АССР. Началась новая страница региона. Был период, когда из Пудожа в Петрозаводск курсировал самолет-амфибия Ш-2.

В годы ВОВ территория была оккупирована до завершения Свирско-Петрозаводской операции. После войны сюда переселяли семьи, появлялись новые поселения, реанимировалась экономика.

Современные реалии

В составе Пудожского района выделено 8 муниципальных образований (1 городское и 7 сельских). Около 50% населения живут в городе Пудож.

На основную отрасль промышленности – лесопереработку припадает 90% ВВП региона. Горнодобывающая промышленность представлена производством щебня и блочной продукции.

Разведано и активно разрабатывается 3 месторождения горных пород:

Пудожгорское – титаномагнетитовая руда;

Шалозерское – металлическая руда;

Аганозерское – хромовая руда.

В регионе действует около 130 предприятий всех форм собственности, на которых работает около 500 человек. Годовой объем отгруженных товаров – 120 млн.руб. Открыты инвестиционные проекты в энергетической сфере и в строительстве.

Достопримечательности региона

Пудожский край входит в тройку «лидеров» Карелии по количеству памятников истории и культуры. Их задокументировано 348, причем насчитывается 181 объект археологической памятки (стоянки древних людей), 152 локации архитектурного достояния (жилые дома, хозпостройки, амбары, мельницы) и 13 культурных памятников.

Наиболее узнаваемая локация – Онежские петроглифы – наскальные прибрежные рисунки, выбитые на камнях, в устье речки Водла. Эта «древняя галерея» - достояние ЮНЕСКО. Она насчитывает около 1000 различный изображений. Есть разные геоглифы, изображения животных, людей. Отдельно стоит выделить картину Беса на одноименном мысе Бесов нос.

В Пудожье действует один из самых больших в Европе национальных парков со статусом биосферного заповедника – «Водлозерский». Территория в 500 млн га охвачена нетронутой европейской тайгой с 500-летними деревьями. Фауна представлена бурыми медведями, куницами, росомахами, северными оленями и др. Гнездятся серые журавли, лебеди-кликуны, совы, тетерева, глухари. Разнообразие животного и растительного мира поддерживается Водлозером и рекой Илекса. Их воды, притоки и проливы с озерами-блюдцами, создают уникальную экосистему, которая сама себя обеспечивает. Находится парк в 20км от Пудожа у Кугнаволока.

Озера региона многочисленны и легкодоступны (расположены вдоль трасс А-119, «Вологда-Медвежьегорск» и других). Озера привлекают рыбаков разнообразием рыб: щука, плотва, окунь, налим. Устраивается даже соревнования по ловле. Победитель определяется по самой большой пойманной рыбе.

Озеро Водлозеро – одно из крупнейших водоемов Карелии. Площадь водной глади 334 км2. Оно мелководное (3-12 м), изрезано бухтами, заливами, полуостровами. Реками Водла, Вама и Сухая оно связано с Онежским озером. Ранее водоем использовался для сплава леса и как водная магистраль между прибрежными населенными пунктами. Сейчас это часть национального парка. В водах встречаются более 20 видов рыб, причем ввиду размера водоема здесь встречаются крупные экземпляры до 7 кг. Путь к озеру лежит через деревню Кугановолок.

У реки Водла (149 км) много приток, а площадь ее водосборного бассейна достигает 14000 км2. Она местами судоходная. По ее берегам раскинулось множество мелких деревушек.

Ранее упомянутая река Илекса – самая большая в регионе (155 км), ранее использовалась для сплава леса к Онеге. На реке действуют ограничения по вырубке леса и разведению костров. Илекса привлекает любителей сплавов на катамаранах и каяках. Есть несколько сложных порогов в низовье (Калакундинский и Охтомпорог). В реке водятся щуки, окуни, язь, плотва.

Еще более таинственны и загадочны реки Нетома (107 км) и Пяльма (72 км). Они протекают по труднодоступным местам. В окрестностях 25 км от русла отсутствуют населенные пункты. Реки изобилует быстрыми порогами.

Город Пудож – «столица» района, стоит на реке Водла. Издревле «популярное место», т.к. через него проходил путь из Новгорода на Белое море. В конце XVIIІ века в городе действовал стекольный завод, была развита торговля и металлургия. В городе сохранилось много строений XIX-нач. ХХ века. Они заполняют исторический центр города, а также пригородные деревни. Во времена ВОВ на этих землях формировалось карельское партизанское движение. Память об этом хранит Мемориал на центральной площади города.

В дер. Пяльма есть деревянная резная Ильинская часовня XVIII века с небольшим церковным кладбищем при ней. В деревне очень много архитектурных памяток. Колорит и карельский стиль можно увидеть благодаря трем комплексам:

дом Н.П. Соколова с резными причелинами, ставнями и наличниками;

двухэтажный резной дом А.Ф.Поташева;

дом Е.Л. Поташева.

Жилая часть размещалась всегда под одной крышей с хозяйственными помещениями и довольно высоко над землей.

Культурную ценность представляет Муромский Свято-Успенский монастырь (XIV века). Его основал преподобный Лазарь. Это целый комплекс из 3 храмов. До прихода советской власти обитель мирно существовала, но потом здания начали использовать под другие нужды и к 50-м годам они вовсе были заброшены. Сейчас храм активно реконструируется. Более того, церковь воскрешения Лазаря, которая является памятником зодчества, была перенесена на о. Кижи. Добраться к монастырю можно по воде, доплыв до поселка Шала или через деревню Гакугса.

Такая же судьба и у мужского монастыря Свято-Ильинская Водлозерская пустынь на острове Малый Коглоостров. Связывают его с Ильинским погостом XVI века. В уникальном деревянном храме Ильи Пророка проводят все монастырские службы. Реконструкция комплекса началась здесь в 2003 году, после 70 лет «опустошения». Отстраивается зимний храм Иоанна Предтечи, обновляется часовня Покрова пресвятой Богородицы, возводятся кельи. Обитель доступна только по воде, через парк «Водлозерский».

В деревне Водла есть Троицкая церковь, которая дала начало самому поселению. Само строение трижды горело (последний раз в 1998 году), а при Советах вовсе было разрушено, колокол переплавлен на пушки.

Кубовская – деревня, которая исторически считалась отдельным русским поселением в Карелии. В нем жили мастера-плотники, а уклад был исконно русским. До сегодня сохранилось несколько домов, церковь. В деревне возрождается местная традиция ткачества из льна, открыт гостевой дом, дом-музей А.Ф. Кораблева, есть целебный родник.

В пгт Шальский и его окрестностях найдено множество археологических памятников неолита. У мыса Кочковнаволок найдено 30 фигурок, объединённых в 4 скопления, у мыса Лебединый Нос – стоянки более позднего периода, что говорит о постоянном заселении региона.

В районе проводятся ежегодные фестивали и праздники:

«Пудожские налимы» - март, парк «Водлозерский»;

«Заповедная лыжня» - март, парк «Водлозерский»;

«Авдеевская плотвичка» - март, деревня. Авдеево;

фестиваль плотницкого мастерства – август, деревня Кубовская;

«Пречистенская ярмарка» - сентябрь, деревня Нигижма;

Никольская зимняя ярмарка – декабрь, г. Пудож.

Логистика и транспорт

В регионе действуют только автомобильное сообщение (трасса А-119, внутрирайонные дороги) и перемещение водным транспортом (через Онежское озеро, реку Водла и Водлозеро). Ж/д сообщения нет. Действует аэродром в Пудоже.