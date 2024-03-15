Карельские земли славятся своими старинными самобытными поселениями с непростой историей и большим этнокультурным наследием. К числу таких относится и поселок городского типа Пряжа.

Селение находится в крайне живописном месте: оно раскинулось на каменистом западном берегу пресноводного озера Пряжинское в окружении густых лесных массивов, а неподалеку протекает своенравная карельская река Шуя, известная своими мощными порожистыми участками.

Общие сведения

Населенный пункт является административным центром Пряжинского национального района Карелии. В нем постоянно проживает 3438 человек. Национальный состав пгт представлен карелами-ливвиками и русскими.

История поселения

Первые упоминания о Пряже в писцовых книгах датированы концом 16 века. В те времена небольшой населенный пункт на озере относился к землям Великого Новгородского княжества. К 1640-му году на окрестных территориях были документально зафиксированы целых 3 самостоятельных селения:

собственно Пряжа;

Павлово;

Пахомово.

Толчок к развитию в крае промышленного производства дали переехавшие сюда в 18 веке из соседних волостей крестьяне. Они активно начали заниматься лесозаготовительной деятельностью, добычей руды из местного озера и обжигом древесного угля. В 1762 году была возведена Покровская церковь, не пережившая советского режима и закрытая в 1935 году.

Населенный пункт во время Великой Отечественной войны был оккупирован финскими войсками. Новое правительство переименовало поселок: он стал Теру.

В 1962 году старинному населенному пункту был присвоен статус поселка городского типа.

Инфраструктура

В Пряже работает средняя общеобразовательная школа, учреждение дошкольного образования, детская и центральная районная библиотеки, молодежный центр со школой искусств и спортивными секциями. А творческие ансамбли, воспитанники местного дома культуры, успешно выступают на районных праздниках, тематических концертах и фольклорных фестивалях. В пгт расположена районная поликлиника, а с 2008 года функционирует филиал республиканской больницы с хирургическим, терапевтическим и нейрореабилитационным отделениями.

Для любителей зимнего отдыха на свежем воздухе по территории села проложена специально оборудованная лыжная трасса. Что касается экономики района, его основу составляют лесозаготовительная и деревообрабатывающая отрасли промышленности, также развит сельскохозяйственный сектор. С конца 20 века на территории поселка работает предприятие, занимающееся разведением американской норки и изготавливающее пушнину.

Объекты историко-культурного наследия

На территории Пряжи находится несколько достойных внимания памятников истории:

могила неизвестного советского летчика с крылом разбившегося самолета вместо надгробия;

братское захоронение, где покоятся останки 880 местных жителей и солдат, погибших защищая ценой собственной жизни местные земли;

бронзовый бюст героини войны Марии Мелентьевой;

дом Марковых – сохранившийся образец традиционного деревянного зодчества карел-ливвиков.

В центре поселка красуется небесно-голубой деревянный храм Покрова Богородицы, возведенный в 2001 году.

Желающим побольше узнать о музыкальной культуре и национальном фольклоре, непременно стоит посетить краеведческий музей. Здесь действует несколько постоянных экспозиций, где представлены народные былины Заонежья и Поморья и самобытные музыкальные инструменты, а также подробно описана история создания знаменитого карело-финского эпоса «Калевала». Отдельное место в музейной экспозиции отведено истории жизни мужественной уроженки села Марии Мелентьевой, принимавшей активное участие в партизанском движении Карелии.

Также в Пряже уже 8 лет работает этнокультурный центр «Жизнь» (по-карельски Elämä), где с успехом проходят разноплановые мастер-классы по обучению традиционным ремеслам:

создание кукол-оберегов;

приготовление блюд национальной кухни;

игра на старинных музыкальных инструментах;

вышивка и набойка по ткани;

сбор и изучение лекарственных трав.

Приезжающим полюбоваться местными красотами будет, где комфортно отдохнуть: на побережье озера Пряжинское находится множество гостевых домов и небольших гостиниц.

Пряжа – карельский центр ездового спорта

В поселке открыт спортивно-туристический центр с крупнейшим в Российской Федерации питомником ездовых собак. Зимой Пряжа и окрестности гостеприимно принимают у себя этапы Кубка мира по ездовому спорту. Несколько десятков тысяч зрителей приезжают сюда, чтобы понаблюдать за невероятно захватывающим состязанием.

Известные местные жители

В карельском поселке родился будущий глава города Петрозаводска Иван Ульянович Зайцев и бесстрашная партизанка Мария Владимировна Мелентьева, которой было присвоено звание Героя СССР, являющееся наивысшей степенью отличия.

Как добраться

Пгт расположен в 49 километрах от столицы Карелии города Петрозаводска, на трассе Р-21 («Кола»). На собственном автомобиле дорога не займет больше часа езды.

В поселке есть действующий автовокзал, откуда регулярно отправляются автобусы на Сортавалу, Санкт-Петербург и Петрозаводск.