Популярность Карелии на туристической карте России стремительно растет: в 2023-м году республику посетило более 1,5 миллионов путешественников. Открытие новых достопримечательностей и улучшение инфраструктуры в регионе только укрепляет этот интерес. Но чтобы Карелия действительно порадовала вас во время поездки, важно внимательно подойти к подготовке путешествия.

Как добраться до Карелии

Самолетом Самый быстрый способ, особенно если вы выбираете прямой рейс в Петрозаводск. Такие есть не только из Москвы, но, например, из Сочи, МинВод, Калининграда, Екатеринбурга. Но из столицы, конечно, удобнее: полет займет всего 1,5 часа. В зависимости от того, на какую дату вы ищете билет и какую авиакомпанию рассматриваете, цена перелета в одну сторону может составлять 7 000 — 10 000 рублей. Из регионов, в среднем, сумма больше на 2 000 рублей.

Поездом Большинство ЖД-маршрутов в Карелию начинается из Москвы или Санкт-Петербурга. В первом случае дорога занимает от 11 часов, а во втором — от 4 часов. Плюс в том, что вы можете выбрать в качестве финальной точки не только Петрозаводск, но и другие города республики. Например, Кондопогу или Беломорск. Чаще всего поезда выбирают туристы из Петербурга по дороге в Сортавалу: скоростные “Ласточки” отправляются с Финляндского вокзала дважды в день, а билеты на них в районе 1 000 рублей. Однако фирменные двухэтажные составы из Москвы тоже пользуются популярностью.

Машиной Из Москвы и Петербурга в Карелию проложены отличные дороги, но зимой нужно быть максимально внимательными из-за наледи. Из Питера вам потребуется трасса А-121 на Сортавалу или трасса Р-21 (“Кола”) на Петрозаводск. Соответственно, путешествие займет от 4 до 6 часов. При выезде из столицы нужно держаться трассы М-11, а уже потом повернуть на Р-21, если вам нужно в Петрозаводск. Этот маршрут занимает порядка 12-13 часов. Остановку можно сделать в Великом Новгороде и Лодейном Поле.

Автобусом Прямые регулярные рейсы есть только из Петербурга. Можно уехать в Петрозаводск, Сортавалу и Пудож. Такое путешествие займет не меньше 5 часов, а то и все 11. Отправляются автобусы с Северного автовокзала и Обводного канала — не ошибитесь при покупке билета.

Когда лучше ехать в Карелию

Ответ на этот вопрос сильно зависит от того, за каким досугом вы едете в республику и на какой бюджет рассчитываете. Так, летом и зимой в регионе много отдыхающих. Цены растут, но и уникальных туристических предложений больше. Например, можно попасть на местные праздники в июне-июле или познакомиться с карельским Дедом Морозом:

Зимой в Карелию выгодно ехать, если хочется совместить каникулы детей со своим отпуском или просто отметить Рождество и Новый год в необычной обстановке. Главное — утеплиться и не бояться морозов, которые из-за повышенной влажности ощущаются сильнее. Именно зимой круче кататься на оленях в упряжке или ездовых собаках. Из минусов — доступ к знаменитым островам (Валаам, Кижи, Соловки) может быть ограничен, если нет курсирующих судов на воздушной подушке. Ну или если вы не собираетесь кататься на вертолете. Зато водопады Карелии не замерзают круглый год, поэтому в окружении заснеженных пейзажей они нередко производят на туристов больше впечатления, чем летом. Летняя Карелия — это отдых на озерах. Лучше всего вода прогревается в августе, поэтому на турбазах в это время многократно возрастает спрос. Однако можно остановиться и в отеле, а купаться или рыбачить на любом из доступных пляжей. В регионе не бывает сильной духоты и жары, но даже летом вас могут застать ливни — захватите с собой в путешествие зонт или дождевик. Летом в Карелии можно осмотреть максимум старинных монастырей и островных заповедников, так как теплоходы и паромы переправляют туристов ежедневно. А еще именно летом в регионе период белых ночей: можно устраивать пешие прогулки круглыми сутками.

Осенью и весной, то есть в межсезонье, туристический спрос поменьше, поэтому можно спокойно выбирать из многообразия баз отдыха и гостиниц и даже рассчитывать на скидку. Но есть и минусы — осадки. В марте и ноябре в Карелии царит зима с заморозками, а в апреле-мае и сентябре-октябре не избежать ливней. Но именно благодаря дождям водопады в это время года смотрятся особенно эффектно, а еще можно сплавляться по местным рекам на плотах, лодках, байдарках и так далее. Если же вам нравится более размеренный отдых, то осенью Карелия порадует вас разнообразием ягод и грибов, на сбор которых можно отправляться в таежный лес или на побережье крупных озер.

Сколько стоит отдых в Карелии

Для начала давайте разграничим два типа путешествий: самостоятельная поездка и покупка туров. В первом случае вы вольны распоряжаться разными статьями бюджета на свое усмотрение. Например, можно сэкономить на дороге, но зато выделить значительную сумму на питание. Или, если вы путешествуете с детьми, имеет смысл сделать акцент на бронировании комфортабельного семейного номера, а развлекательную программу сделать посвободнее, чтобы маленькие туристы не переутомились и не заболели.

Как мы уже отмечали, по состоянию на 2024 год, перелет в Карелию обходится дороже, чем поездка на поезде, машине или автобусе. За дорогу туда-обратно на самолете один человек должен отдать не менее 15 000 рублей. При путешествии на поезде самый дешевый маршрут (Петербург-Сортавала-Петербург) обойдется в 1700 рублей. Если отправляетесь из Москвы в Петрозаводск, то сумма возрастает до 7 000 рублей с одного путешественника туда-обратно.

На этом фоне гораздо выгоднее смотрится поездка на собственном автомобиле: из Москвы в Петрозаводск у вас уйдет порядка 5 500 рублей на бензин, а из Петербурга — около 2 500 рублей. И это при том, что путешествовать на машине удобно всей семьей. Из минусов — надо будет заложить дополнительные расходы на питание и ночевку, если вы не планируете безостановочную поездку. Что касается автобусных поездок, то один билет из Петербурга в Карелию обойдется вам примерно в 750-1 500 рублей, в зависимости от комфортабельности транспорта и условий перевозчика.

Следующая важная статья расходов —** проживание**. Если вы рассматриваете базу отдыха, то на стоимость влияет вид жилья (отдельный дом или номер), близость к достопримечательностям и транспортная доступность объекта. Например, в Кондопожском районе можно найти турбазы от 2 000 за номер в сутки, но лучше ориентироваться на 5 000-10 000 рублей, если нужен отдых с максимальным комфортом. Что касается гостиниц, то цена на двухместные номера в отелях Петрозаводска стартует с 2 500-3 000 рублей за ночь, а за 6 000-8 000 рублей в сутки уже можно рассчитывать на премиальное обслуживание.

Что касается питания, то надо понимать, что национальная кухня Карелии обходится дороже, особенно если вы хотите попробовать блюда из свежей рыбы или редкого мяса (медвежатина, лосятина, оленина и так далее). Однако местная выпечка — калитки с разными начинками — даже в дорогом ресторане не будет стоить более 300 рублей. Рыбные блюда оцениваются обычно в 400-900 рублей, а деликатесы из дичи — 500-1 500 рублей. Таким образом, поход в ресторан на двоих обойдется в 2 000-6 000 рублей. Если же у вас нет запросов на гастрономические шедевры с авторской подачей, можно посетить любое кафе: средний чек в таком карельском заведении стартует от 300-500 рублей за человека.

Если вы бронируете тур, то завтраки, а иногда и обеды/ужины, уже включены в стоимость программы. То же касается трансфера до достопримечательностей, экскурсий и входных билетов. Поэтому покупка готового путешествия по Карелии может оказаться выгодным решением. В зависимости от длительности маршрута и насыщенности поездки экскурсия или однодневный тур по 1-3 достопримечательностям обойдутся в 1 000-10 000 рублей. Ну а стоимость многодневной программы стартует от 25 000 рублей. В эту сумму уже входит проживание, работа гида, поездки на автобусах, частичное питание. Правда, проезд до Петрозаводска придется оплатить отдельно.

Что посмотреть в Карелии

Острова Карелии

Кижи — музей под открытым небом, погружающий в историю русского деревянного зодчества. Уникальные храмы, церкви и избы сюда переносили со всего Севера. Соловецкие острова — технически относятся к Архангельской области, но добираться сюда удобнее из Карелии. Соловки — это не только мужской монастырь, но и бывший исправительно-трудовой лагерь.

Валаам — остров с уникальным памятником зодчества, а именно еще одним мужским монастырем. Это важный паломнический центр, где есть не только старинные церкви и храмы, но и уникальная певческая школа.

Парки Карелии

Горный парк “Рускеала”. Бывший мраморный карьер уже давно превратили в уникальный рекреационный центр с прокатом лодок, подземными экскурсиями, катанием на лодках и хаски. А какие здесь открываются виды со смотровых площадок!

Этнопарк “Гора Сампо”. Место культуры и отдыха, посвященное сюжетам “Калевалы” — главного произведения карельской мифологии. Уникальные скульптуры, интерактивные экскурсии и мистические саамские чумы для отдыха — это не просто парк, а настоящее место силы.

Эко-парк “Долина водопадов”. Природная локация с тропой вдоль каскадных водопадов, оленьей фермой, саамской деревней, вкусным кафе, сувенирными лавками и магазином фермерских продуктов.

“Лопский берег”. Это этнопарк с возможностью аренды домиков на скалах, а также с отдельным кафе, библиотекой и даже солеварней и корабельной мастерской. Здесь можно познакомиться с оленями и маламутами, сходить в баню и сыграть в старинную карельскую игру “Кююкя”.

Этнопарк “Земля Древних”. В этом поселении саамов можно пройтись охотничьими тропами, покормить северных оленей, коз, кроликов и лис, а также увидеть мистические каменные лабиринты и загадать там свое самое сокровенное желание.

Озера Карелии

Самые популярные и крупные пресноводные озера Карелии – Ладожское и Онежское. Именно на Ладоге находятся заповедник “Ладожские шхеры” и остров Валаам. Ну а на Онеге вы можете посетить остров Кижи и увидеть наскальные рисунки первобытной эпохи – петроглифы.

Не менее интересны Сямозеро, Янисъярви, Куйто, Кереть, Сандал, Пяозеро, Водлозеро и другие водоемы, по берегам которых расположились заповедники, парки, кемпинги, турбазы, загородные отели и SPA-комплексы. Здесь можно рыбачить, купаться, загорать на солнышке и по достоинству оценить баню на плаву. Также не забывайте о катании на лодках, катамаранах и других водных видах транспорта. И обязательно встретьте закат на озере — палитра красок здесь просто потрясающая.

Заповедники и нацпарки Карелии

Ладожские шхеры. Это не просто национальный парк, а одноименный архипелаг в северо-западной части Ладоги. Он состоит из 650 островов и шхер — узких скалистых проливов, созданных ледниками. Живописные утесы, редкие животные и широкие возможности активного отдыха (от пеших походов до каякинга и парусных гонок) сделали этот самый молодой в Карелии нацпарк очень популярной туристической достопримечательностью.

Калевальский нацпарк. Здесь можно вдоволь насладиться пейзажами первозданной тайги, а также погрузиться в культуру финно-угорских народов, чьи поселения находятся рядом с территорией парка.

Заповедник “Кивач”. Один из самых старых заповедников России, основанный в 1931 году, “Кивач” может похвастаться реликтовыми лесами, болотами и лугами, по которым проложены удобные экологические тропы. Здесь также есть отдельный музей и дендрарий, но главная достопримечательность — равнинный водопад Кивач на реке Суна. Высота падения воды — более 10 метров.

Паанаярви. Находится на границе с Финляндией и позволяет путешественникам оценить красоту северной тундры, густой тайги, альпийских лугов и даже болот. На водопадах и реках нацпарка можно организовать сплавы, а еще здесь находится одноименное озеро — одно из самых глубоких в Карелии. Кроме того, высочайшая точка региона — гора Нуорунен — тоже расположилась именно тут. И это не просто уникальная смотровая точка, а священное место для всех саамов.

Водлозерский нацпарк. Еще одна локация с дикой карельской природой: здесь и старейший в Европе лес с 300-летними деревьями, и живописный водоем Водлозеро, и древние стоянки первобытных людей, и памятники северного зодчества. Отдельно стоит отметить каякинг и рафтинг на порогах реки Илексы и паломнические поездки в Ильинский погост.

Костомукшский заповедник. Здесь предлагают прогулки с экскурсоводом по тайге: вы можете даже заказать многодневный поход. Можно пройтись по маршрутам коробейников и шаманов, увидеть озеро Мунанки, каньон Каменные ворота, узнать о добыче болотной железной руды, покататься на снегоходах и порыбачить.

Водопады в Карелии

Кроме уже упомянутого Кивача в одноименном заповеднике вы можете посетить в Карелии такие водопады, как: Юканкоски или “Белые мосты” — комплекс водопадов в Питкярантском районе, один из которых — наиболее высокий в Северном Приладожье.

Рускеальские водопады или Ахвенкоски. Находятся недалеко от горного парка на реке Тохмайоки и известны своим рыжим оттенком.

Гирвас — искусственный водопад, образованный строительством ГЭС. Чтобы оценить его мощь, лучше приезжать весной во время сброса воды.

Горы в Карелии

Нуорунен — самая высокая вершина не только Карелии, но и всех Финских гор. А еще это самая южная в Европе территория горной тундры. Гора отлично подойдет для хайкинга и треккинга, но находится на территории нацпарка Паанаярви, так что восхождение нужно согласовать. Здесь находятся необычные “висячие” болота и один из самых крупных сейдов — саамских каменных святилищ, которые являются историческими памятниками и по преданиям хранят души шаманов.

Воттоваара — легендарная гора в сердце Карелии, на вершине которой издавна было скандинавское святилище для шаманских обрядов. Кроме сейдов здесь можно увидеть каменный колодец, лестницу в небо, глубокое озеро в форме глаза и другие природные аномалии, происхождение которых связано с древними землетрясениями. Или с колдовством.

Сампо — гора неподалеку от Петрозаводска. Несмотря на относительно невысокую высоту (около 40 метров), локация предлагает потрясающие виды: с вершины можно увидеть живописные Кончезеро и Шотозеро, а также густые таежные леса. В отличие от многих горных массивов, до Сампо легко добраться на машине. Вокруг горы проложены удобные пешие тропы.

Городские достопримечательности в Карелии

В Петрозаводске можно посетить национальный музей Карелии, музей изобразительных искусств, музей промышленной истории, а также музей кораблестроения. Обязательного внимания достойны кафедральный собор, остатки крепости, губернаторский дворец и, конечно же, набережная с видами на Онежское озеро. Также обязательно загляните в Клуб Полярный Одиссей.

Второй по популярности карельский город, Сортавала, порадует туристов галереей Кронида Гоголева и краеведческим музеем Северного Приладожья. Также здесь открыт исторический парк “Бастионъ”, а архитектура представлена ратушей XIX века, дачей Винтера, лютеранской кирхой и церковью Св. Николая.

Где остановиться в Карелии

За последние пять лет количество объектов для размещения туристов выросло в республике в два раза. Поэтому недостатка жилья здесь нет: всегда можно найти варианты на свой вкус и бюджет.

Квартиры Подходит, если нужно остановиться в центре города (как правило, Петрозаводска), чтобы быть в шаге от всей инфраструктуры. Плюс еще и в том, что квартиры оснащены собственной кухней: вы можете готовить привычную еду, что особенно важно при семейном путешествии с детьми. Искать предложения по аренде удобнее всего на платформах “Авито”, “Циан”, “Яндекс Недвижимость” и так далее.

Гостиницы В Карелии много бутик-отелей, апарт-отелей, хостелов, резортов, эко-отелей и SPA-отелей, а также мини-гостиниц эконом-класса. Одни из самых комфортных вариантов — “Ладожская усадьба”, “Черные камни”, “13 стульев”, “Фрегат”, “Шишки”, Piter Inn, Cosmos, Piipun Piha. Бронировать номера можно на “Островке”, 101hotels, “Твил ру”, “Яндекс Тревел” и местных площадках-агрегаторах.

Базы отдыха Отличный вариант для тех, кто ценит близость к природе, но при этом рассчитывает на хорошие условия: аренду спортивного инвентаря, заказ экскурсий, питание на территории и так далее. Турбаз в Карелии — огромное множество. Можете присмотреться к таким популярным вариантам, как “Форрест Лодж”, Karjala Park, Freegreen, “Зайкина дача”, “Лумиваара”, “Времена года”, Asilan, “Матриярви”, “Кружево”.

Глэмпинги и кемпинги

Этот тип размещения обеспечивает 100% погружения в мир природы, а второй еще и позволяет оценить все прелести дикого отдыха в палатках. Выбирайте среди глэмпингов New Camp, Vuoksa Camp, “Папоротник”, Radostland, Lado Ladoga, Aldi, “Юрта Лахти”, Soul Camp. Ну а палаточный кемпинг можно разбить самостоятельно на побережье озера или в таежном лесу.

Гостевые дома и коттеджи Такие места можно арендовать напрямую у владельцев или обратиться к загородным комплексам. Вариант размещения хорошо подходит для тех, кто путешествует большой компанией и предпочитает спокойный отдых, желая проводить вечера в бане, на барбекю или у камина. Советуем обратить внимание на коттеджи и дома “Ахвенлампи”, “Панорама”, Sorola Village, “Косалма”, “Шуйская чупа”, “Авиатор”.

Еда в Карелии: что попробовать

О калитках и рыбно-мясных деликатесах Севера мы уже говорили выше, но пора рассмотреть эту “вкусную” тему подробнее. Карельская кухня отличается простотой и эклектикой. Она вобрала в себя финские, русские и саамские традиции и при этом осталась близка к природе, делая акцент на натуральных продуктах, будь то грибы или ягоды.

Калитки — маленькие открытые пироги из ржаного теста, которые запекаются с различной начинкой: картофельным пюре, творогом, кашей из ячменя или риса. Кстати, пироги из ржаного теста с рыбной начинкой в Карелии называют рыбниками, но есть еще и финские рыбные пироги — калакукко.

Мастер-класс по приготовлению карельских калиток

Рыбные супы. Это финский суп Лохикейтто с лососем, суп из омуля, карельская уха на молоке или сливках (калакейтто). Также советуем попробовать вариант ухи с морошкой, которая придает блюду кисло-сладкие ноты.

Суойриат — жареные блины с картофелем. Их часто подают на карельских застольях с маслом, сметаной или зеленью. А ржаные блины с кашей называются Сульчины.

Что полезно взять с собой в Карелию

Теплую одежду. Это и водонепроницаемая куртка или ветровка, и флисовая кофта для холодных вечеров, и термобелье. Также не забудьте о непромокаемых ботинках, запасных носках, перчатках, шапке и шарфе, если прогноз погоды не радует. Зонтики, плащи или дождевики также не будут лишними в сезон осадков.

Репелленты. Даже если вы едете не в сезон активности клещей, у озер и рек встречается много комаров. Так что возьмите заодно и средство для восстановления кожи после укусов.

Защиту от солнца. Солнцезащитные очки, кепка (шляпа) и крем от ультрафиолета — обязательный набор путешественника. Если едете зимой, положите в чемодан питательный крем от морозов. Помните также, что защита от солнечных лучей пригодится вам даже при посещении горнолыжных курортов.

Аптечку и средства личной гигиены. Вам пригодятся лекарства с учетом ваших хронических заболеваний и набор для оказания первой помощи. Особенно внимательно собирайте аптечку, если путешествуете с детьми. Не забудьте о дезинфицирующих средствах, противовоспалительных препаратах и антигистаминных таблетках.

Чем заняться в Карелии

Покататься на ретро-поездах Летом вы можете прокатиться в открытом обзорном вагоне, который следует по Сортавале до причала на Валаам. Зимой же и осенью можно сделать очень красивые кадры "Рускеальского экспресса". Это настоящий паровоз с интерьерами прошлых веков, который привозит туристов из Сортавалы к горному парку "Рускеала". Погружение в историю и сказочную атмосферу с таким транспортом обеспечено на 100%.

Восстановить здоровье Курорт “Марциальные воды” — главное бальнеологическое направление Карелии, открытое еще Петром I. Здесь можно принять грязевые ванны и попробовать целебную воду из минеральных источников.

Освоить активный отдых и экстрим Мы уже писали про треккинг с хаски и снегоходы, но в Карелии также популярны сафари на внедорожниках и квадроциклах, прыжки с тарзанки, катание на троллее. Не менее востребованное развлечение — таежная охота. Главное здесь — соблюсти охотничий сезон и оформить все необходимые разрешительные документы.

Порыбачить Карелия — настоящий край озер и рек, так что местность располагает к этому досугу. Здесь можно заниматься троллингом или рыбалкой с островов, использовать и удочку, и спиннинг. В регионе водятся сиг, хариус, форель, налим, язь, палия, ряпушка, щука, елец, судак и так далее.

Собрать ягоды и грибы В Карелии растет почти 300 видов грибов, большинство из которых стоит искать на озерных побережьях или около водопадов. Сезон грибной охоты открывается в августе: вы можете найти сыроежки, боровики, подосиновики, лисички, подосиновики, маслята и так далее. А вот ягоды в Карелии лучше собирать чуть пораньше, в июле: вас ждут земляника, черника, клюква, голубика, морошка, брусника, костяника и так далее.

Безопасность в Карелии: о чем стоит помнить туристу

В весенне-летний период в республике активизируются клещи. Обязательно используйте репелленты и закрытую одежду при прогулках по тайге. Если вы планируете долгие прогулки или походы, важно знать маршрут и иметь при себе карту или навигатор, так как в лесах и горах Карелии легко потеряться. Когда вы устраиваете ночлег в походе, правильно обустраивайте костер и следите за его безопасностью, чтобы избежать пожара. Не все водоемы в Карелии безопасны для купания. Кроме того, реки и озера могут быть глубже, чем кажутся. Используйте спасательные жилеты при катании на лодках или катамаранах, особенно если путешествуете с детьми. Не кормите диких животных. Это может привлечь их нежелательное внимание и создать опасные ситуации.

Что привезти из Карелии на память

Сувениры из карельской березы. Это могут быть шкатулки, авторские украшения или охотничьи ножи с оригинальными рукоятками.

Изделия из шунгита. Из этого целебного минерала в Карелии изготавливают, статуэтки, пирамидки, амулеты, бусы и даже фильтры для воды.

Узнать, что такое шунгит.

Бальзамы и настойки. Их в республике делают из трав, кореньев и ягод. Такие напитки добавляют в чай и используют как лекарственную пищевую добавку, укрепляющую иммунитет.

Ягодное варенье. Это самое популярное лакомство: в регионе варят морошку, чернику и бруснику. Если банку с вареньем везти неудобно, купите ягоды в сушеном виде. Не менее востребованы чай и мед с карельскими ягодами.