Музей Гоголева в Сортавале – настоящее достояние республики Карелия; уникальный выставочный комплекс, где собрана наиболее полная коллекция произведений талантливого художника-самородка. Представленные в музее картины выглядят максимально реалистично и объемно, так как выполнены в трудоемкой технике скульптурной резьбы по дереву.

Основные вехи жизни и творчества

Будущий художник появился на свет в 1926 году в семье священнослужителя, проживавшей в небольшой деревушке в Новгородской губернии. Сразу после окончания средней школы в 1941 году совсем еще юный Кронид, которому только исполнилось 16 лет, отправился на фронт. За свои отважные действия на поле боя он был награжден несколькими почетными медалями и орденами.

Вернувшись с войны, Кронид Александрович успешно поступил в Художественно-графическое педагогическое училище в Ленинграде. После окончания которого, по распределению, художник был отправлен в карельский поселок Кестеньга, но вскоре переехал жить и работать в Сортавалу, где он устроился преподавателем рисования в среднюю школу и художником-оформителем в местный театр. Параллельно Гоголев обучался на заочном отделении художественно-графического факультета престижного петербургского университета имени Герцена.

В 1967 году он организовал первую в Сортавале детскую художественную школу, где сам же и преподавал в течение последующих 20 лет.

Карельская Сортавала стала отправной точкой для развития творческого потенциала художника. Именно здесь он начал заниматься скульптурной резьбой по дереву, ставшей впоследствии его фирменным знаком. Свои рельефные картины Гоголев создавал в несколько этапов:

сначала он выстраивал композицию на специально подготовленном липовом щите;

затем скрупулезно вырезал на нем задуманный сюжет, досконально прорабатывая все мельчайшие детали.

Ни на одной картине нет приклеенных элементов: все они выполнены в монолитной технике с элементами перспективы. Произведения художника отличает максимальная реалистичность и многослойность. В его искусно выполненных полотнах герои словно оживают. От них невозможно оторвать глаз, хочется рассматривать каждую идеально прописанную деталь.

В 1984 году состоялась первая персональная выставка работ талантливого мастера, заслужившая множество хвалебных отзывов у критиков.

В 1989 году впервые распахнул свои двери для посетителей музейный комплекс с коллекцией его картин. Слава об одаренном художнике распространилась далеко за пределы России. Его произведения находятся в частных коллекциях по всему миру.

Долгие годы мастер успешно работал с финскими художниками над совместными проектами и преподавал в нескольких университетах страны тысячи озер, за что был впоследствии удостоен звания почетного члена общества мастеров резьбы по дереву Финляндии.

В 1996 году за большие заслуги в сфере изобразительного искусства Гоголеву присвоен статус Народного художника Российской Федерации.

Музейная экспозиция

Экспозиция выставочного комплекса разделена на 2 части: на первом этаже представлены рельефные картины художника, на втором – акварельные пейзажи, небольшие зарисовки и инструменты мастера. Сортавальский музей может похвастаться наиболее полной коллекцией филигранных произведений мастера: в его стенах хранится более 100 авторских работ, среди которых и ранние скульптуры художника, и самые известные шедевральные полотна.

Центральными темами его творчества на протяжении всего его пути оставались самобытная культура и быт народов Карелии и воинственная северная природа. Большинство его работ посвящено Сортавале, Петрозаводску и острову Валаам. Не обошел вниманием творец и знаменитый эпос «Калевала». Каждая картина погружает в свою атмосферу, заставляя зрителя неустанно наблюдать за изображенными сказочными и вполне жизненными сюжетами. В руках мастера дерево оживает и можно услышать неугомонный плеск волн, мерное шуршание листвы, отчетливый треск костра, смех танцующих людей на празднике, 8топот копыт скачущей лошади.

График работы

Музейный комплекс работает ежедневно, без выходных. В теплое время года (с мая по конец сентября) двери музея открыты с 10.00 до 20.00, все оставшееся время полюбоваться интересной экспозицией можно с 12.00 до 17.00.

Для более детального ознакомления с творчеством художника можно заказать экскурсию, которую проводит дочь мастера.

Как добраться

Музей расположен в Сортавале по адресу: улица Комсомольская, дом 6, в шаговой доступности от городского автовокзала и причала.

Посещая Сортавалу, непременно стоит заглянуть в музей Гоголева, чтобы хоть ненадолго прикоснуться к столь великому таланту и восхититься его непревзойденными работами. По уровню сложности и исполнительского мастерства картины Гоголева не имеют аналогов нигде в мире.