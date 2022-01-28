Муезерский район, как и большинство территорий Карелии, приравнивается к регионам Крайнего Севера. Он находится на западе республики и граничит с Финляндией. Площадь составляет – 17,6 тыс. км2. Регион мало заселен (плотность менее 1 чел./км2). Административный центр района – пгт Муезерский.

Географическое положение и особенности климата

На рельеф региона влияет то, что он находится на Западно-Карельской возвышенности под воздействием Беломорско-Балтийского водораздела. Изобилует озерами и мелкими водоемами, родниками, быстрыми порожистыми реками. В центральной части заболоченность составляет 40%. Рельеф возвышенный. Самая высокая точка – гора Воттоваара (417 м).

Крупнейшие озера: Ондозеро, Лексозеро, Тулос, Суккозеро. Здесь начинают свой путь многие крупные и средние реки Карелии. Климат – умеренно континентальный. Зимы холодные – в среднем -15℃, а лето +16℃.

Половина территории покрыта лесами таежного типа: сосновыми и еловыми.

Фауна разнообразная: от мелких зайцев и куниц, до крупных волков, лосей, северных оленей, медведей. В водоемах обитает много видов рыбы.

История

Освоение этих территорий началось в эпоху мезолита. Люди селились по берегам рек и озер. Об этом свидетельствуют находки древних стоянок и стойбищ (Сукозерская - V тысячелетие до н.э., Торосозерская с каменной кладкой похожей на очаг). Бронзовая эпоха представлена стоянкой Ондозеро. Некоторые места заселялись повторно и в них находили артефакты разных времен. Об этническом заселении можно говорить, начиная с I тысячелетием н.э., когда сюда «пришли» саамы (лопари).

В XIV веке был задокументированы первые факты владения землями северной Карелии. Они относятся к Новгородской республике 1323 года, которая, в прочем, пала через 150 лет под натиском Московского княжества. Дальнейшая история связывает эти территории уже с Олонецкой губернией.

В начале ХХ века здесь образовали Ругозерский и Ребольский районы. Началась масштабная лесозаготовка, строилась промышленная и социальная инфраструктура. За периоды войн было уничтожено ряд деревень. Импульсом к дальнейшему развитию стало строительство железной дороги, которая прочно связала Муезерский с миром.

Указ Президиума ВС РСФСР от 30 декабря 1966 г. документально подтвердил создание Муезерского района, а в 1998-м ему был присвоен статус муниципального образования.

Современное социально-экономическое положение В состав района входит 24 населенных пункта, объединенных в 8 поселений. По данным на 01.01.2021 года на этой территории проживает – 10,3 тыс. чел (29% в административном центре). Основу промышленности составляет лесоперерабатывающая отрасль, которую представляют ОАО «Воломский ЛПХ — Лескарел», ОАО «Суккозеро», ОАО «Лендерский леспромхоз» и другие.

Регион дотационный, но есть несколько инвестиционных проектов, например «Ягоды Карелии». Он охватывает около 25 га земель, на которых выращивают в промышленных масштабах ягодные культуры.

Среди текущих проектов стоит выделить модель интенсивного использования лесного богатства. Есть кварцитные производства, заготовка щебня.

Ведется масштабный ремонт водоочистных сооружений. По всему региону открыто 11 общеобразовательных школ, в которых учатся более 800 школьников. Действует 10 медучреждений.

Т.к. это приграничная зона, то открыт пункт пропуска с Финляндией – «Инари».

Достопримечательности территории

В отличии от туристических мекк Карелии, Муезерский район – это больше о диком отдыхе, о рыбалке, о байдарочных сплавах по порожистым и извилистым речкам.

Среди достопримечательностей стоит особое внимание уделить природным богатствам. Например, река Чирка-Кемь – что ни на есть испытательный полигон для любителей каякинга или катамаранов. Жемчужина тайги спрятана в леса - это красивейшее озеро Пизанец.

Но максимально известная локация – гора Воттоваара – самая высокая точка региона. Это место силы и мистики, истории и культуры, с вершины которого открывается шикарный вид на местность. Несколько лет назад после масштабного пожара оно приобрело устрашающий, но притягивающий к себе, вид. Расположена гора у поселков Суккозеро и Гимолы. Добраться можно как на автотранспорте, так и по железной дороге. Удобнее подниматься со стороны Гимол, т.к. здесь есть гостиница для отдыха и сборов.

На Воттоваару проводятся экскурсии местными жителями и профессиональными гидами (джип-туры). Она стала известной только в конце 70-х благодаря открытым на ней древним каменным объектам «сейдам». При подъеме можно «встретить»:

«лестницу в небо»;

«каменные ворота»;

«амфитеатр».

Мистика места в том, что здесь часто барахлит аппаратура, люди на вершине чувствуют какие-то сковывающие ощущения, некоторые видели НЛО. Считается что сейды – духи мира мертвых, а вершина горы –ритуальное место для саамских обрядов. С научной точки зрения, это следы уходящего ледника. Ну а «лабиринты» – творение современных гомо сапиенс. Координаты вершины – 63°4′24″N, 32°37′29″E

Рядом с Воттоваарой есть Смерть-гора, на которой установлен памятник погибшей здесь в 1942-м бригаде партизан.

Любителям истории интересен будет маршрут по следам лыжного похода курсантов-красноармейцев под командованием Тойво Антикайнена из деревни Кимасозеро. Этот рейд способствовал разгрому Белофинского штаба.

В каждой деревне есть памятные знаки и братские могилы времен гражданской и Великой Отечественной воен. В селе Ругозеро в 1980-м установлен памятник Ругозерским коммунарам.

В п. Тикша находится могила предводителя Карельских повстанцев И. Рокаччу. Эти повстанцы не раз отбивали набеги шведов и сами неоднократно разбивали шведские лагеря.

Рекреационное значение имеет ландшафтный заказник «Юдальский».

Транспорт

В Муезерский район можно добраться из Петрозаводска и Санкт-Петербурга. Протяженность дорог – 1730 км, причем 95% из них грунтовые, соответственно затруднено движение при плохих погодных условиях. Железнодорожная сеть хорошая, есть несколько веток к поселениям. Ведется регулярное автобусное сообщение. Действует пункт пропуска «Инари» на российско-финской границе.