Посреди дремучих лесов, раскинувшихся на территории двух карельских сельских поселений: Паданского и Суккозерского, притаилось настоящее сокровище карельской тайги с бирюзовой водой – озеро Пизанец.

Восхитительно красивый водоем, защищенный со всех сторон густым сосновым лесом – идеальное место для уединения с природой. На 40 километров вокруг нет ни одного населенного пункта.

Особенности водоема

Озеро сформировано в ходе тектонического разлома земной коры, вызванного землетрясением, чему и обязано своей вытянутой, продолговатой формой. С течением времени полость разлома заполнилась водой. Озеро простирается на 6 километров с северо-запада на юго-восток. Водоем достаточно узкий, его ширина не превышает 320 метров.

Из-за осыпания горных пород рядом с водоемом сформировались еще 2 небольших лесных озерца.

Досуг на озере

Для купания водоем малопригоден, большинство прибрежных склонов сильно заболочены, нередко встречаются каменистые обвалы, но зато Пизанец неплохо подходит для любителей рыбной ловли в Карелии и тихой охоты. В его водах встречаются плотва, щука, окунь, а на лесных прогалинах обильно растет брусника. Отдохнуть от многолюдности и шума, любуясь великолепными пейзажами, да ещё и вернуться домой с уловом, что может быть лучше.

Но и приверженцы активного отдыха и экстремального туризма останутся под большим впечатлением от посещения этой уникальной геологической достопримечательности. Спуски и подъемы по громадным отвесным скалам южного берега – увлекательный квест, созданный самой природой, который захватывает дух не хуже американских горок или скоростного рафтинга. Туристы-скалолазы приезжают сюда, чтобы проверить свои силы и потренировать ловкость и сноровку. Для подъема необходимо специальное снаряжение. Новичкам лучше воспользоваться услугами инструкторов и проводников: на скалах нередки осыпи.

На побережье по всему периметру озера подготовлены площадки для стоянок и отдыха дикарями. Но следует помнить, что места здесь необжитые, где главенствует тайга с ее коренными обитателями. Нередки случаи встреч туристов с медведями и другими животными.

Самый лучший вид на озеро открывается с западного берега: природа будто сама позаботилась об удобстве подъема к скальному обрыву, ставшему естественной видовой площадкой, туда ведет тропинка из хаотично разбросанных камней. С вершины открывается панорамный вид, от которого действительно перехватывает дыхание: бескрайняя тайга, будто насквозь прорезающая небо своими острыми, устремленными ввысь сосновыми шпилями, и сияющая на солнце водная гладь безмятежного озера.

Ландшафт прибрежных территорий

Озерное побережье сформировано из отвесных скал и каменистых утесов, покрытых труднопроходимыми массивами из высоченных сосен. Массивные гранитные скалы, возвышающиеся на 60 метров над поверхностью воды, непробиваемой стеной защищают Пизанец от любых невзгод, что создает особую атмосферу покоя и уединения.

Чтобы досконально рассмотреть фактуру скал и их причудливую геометрию, лучше всего воспользоваться лодкой.

Как добраться

Тайга как будто специально спрятала свою жемчужину подальше от посторонних глаз. Территориально озеро расположено в Муезерском районе Карелии. Попасть к водоему можно по проселочным дорогам из нескольких населенных пунктов:

из Гимол по пути проезжая Музозеро;

через Поросозеро в сторону поселка Гумарино;

по дороге из Суккозера к деревне Паданы есть поворот к озеру;

из Петрозаводска удобнее всего добираться через поселок Гирвас в сторону деревни Совдозеро.

Добраться к озеру не так-то просто, часть пути придется преодолеть пешком. Но оно того стоит! Следует учитывать, что путь к озеру усложняет отсутствие хороших укатанных дорог, поэтому выбираться к достопримечательности лучше в сухую погоду.

Пизанец – уголок девственной таежной природы, нетронутой рукой человека и сохранившей свою первозданную красоту, где можно по-настоящему почувствовать себя вдали от цивилизации и ощутить всю силу и мощь карельской тайги. Местные пейзажи одновременно вызывают восторг и навевают умиротворение. Кто хочет увидеть карельскую тайгу во всей ее невероятной северной красе, непременно должен включить Пизанец в список мест, обязательных к посещению.