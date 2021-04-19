Карельский мрамор и гранит

Особенность Карелии, благодаря которой ее не спутаешь ни с одним регионом, − необычный ландшафт. Холмы, горы, водопады, бурные порожистые реки, изрезанные узкими заливами скалистые берега озер – все это сформировалось миллионы лет назад.

Поэтому недра республики скрывают богатые запасы природных ископаемых. Невероятно прочный карельский гранит и благородный мрамор известны и за пределами республики.

Формирование месторождений

Карелия − особенный регион с геологической точки зрения. Республика расположена на Балтийском кристаллическом щите, представляющем собой место выхода древней геологической плиты на земную поверхность. На всей планете лишь двадцать таких мест. Карелия находится на Свекофенской провинции Балтийского щита. Ее фундамент формировался в несколько этапов сотни миллионов лет, в этом причина того, что здесь встречаются месторождения разнообразных природных ископаемых.

Знаменитый карельский гранит можно считать вечным: после обработки первые признаки малейшего разрушения проступают на его поверхности только через 500 лет. Для обработки этого сверхпрочного камня используют алмазный резец. Гранит отличается плотностью, стойкостью к истиранию. Камень стоек к постоянному перепаду температур и влажности.

Граниты карельских месторождений различаются по цвету и некоторым характеристикам. И применяют их по-разному.

Гранитом «Возрождение» отделывают станции метрополитена, набережные, этот материал широко применяется при изготовлении лестниц, бордюров, столешниц, подоконников и даже фонтанов. Из красного гранита этого вида сделана Александровская колонна на Дворцовой площади Санкт-Петербурга – самая высокая колонна в мире из цельного камня.

Розово-коричневый Дымовский, или Балтийский гранит, добываемый близ пос. Дымово, идет на производство оград, вазонов, памятников.

Месторождение «Сюскюянсаари» находится на одноименном острове Ладоги. Добываемый здесь эффектный камень насыщенного красного цвета встречается в интерьерах и наружной отделке зданий. Из него делают малые архитектурные формы, роскошную напольную плитку, надгробия. Многие считают, что это лучший карельский гранит, эксклюзивный. Камень достаточно редкий, так как его добыча ведется в ограниченных объемах.

Из-за зеленоватой расцветки камень «Сопка Бунтина» называют «Зеленый луч». Хотя это пироксенит, а не гранит, он не уступает последнему ни с декоративной, ни с физико-технической точки зрения. Он высокопрочен, обладает морозостойкостью. Его применяют для внешних и внутренних отделочных работ. Обычно камень полируют до зеркальной гладкости, чтобы дать более полно проявиться интересному рисунку.

Габбродолеритом, или габбро-диабазом часто мостят улиц, из него производят бордюры, памятники, монументы. Кроме Карелии, этот красивый, но сдержанный черный камень с светло-серыми вкраплениями добывают только у наших соседей в Украине и на другом конце света – в Австралии. Особенно торжественно габбродолерит выглядит в отполированном виде.

Мрамор: добыча и применение

Во второй половине XVIII столетия в Карелии было открыто два месторождения: в деревне Рускеала Сортавальском районе и близ деревни Белая Гора в Кондопожском районе. Так карельский мрамор стал первым, который начали добывать в России. На территории республики находятся крупнейшие залежи мрамора в европейской части страны. В Прионежье расположены месторождения Белогорско-Тивдийской группы: Белогорское, Красногорское, Миногорское, Рабоченаволокское, Кривозерское, Лижмозерское и Вонгубское.

Камень добывали в тяжелейших условиях: бурили вручную, взрывали, а отколовшиеся плиты распиливали и отправляли в столицу на судах или волоком по суше. Белогорская разновидность мрамора нежно-палевого цвета с розовыми прожилками использована в отделке интерьеров главных петербургских соборов − Казанского и Исаакиевского. Постоянные взрывы в Белой Горе привели к появлению многочисленных трещин на скальных породах. В XIX веке промышленную добычу здесь прекратили.

Работы на месторождении в Рускеале велись до конца XX века. Добытый здесь камень зеленовато-серого цвета украшает некоторые станции метро в обеих столицах. Сейчас мраморный карьер заполнен водой, и является основным объектом Горного парка «Рускеала».

В Пряжинском районе добывают цветной мрамор «Ковадъярви». Для него характерны красивые сочетания цветов: серо- и голубовато-зеленого, темно-серого. Изредка попадается камень розовой, белой, черной и желто-серой расцветки.

Сегодня утонченность и красота мрамора в сочетании с твердостью, долгим сроком службы и высокими изоляционными свойствами позволяют использовать его в качестве наружного и внутреннего облицовочного материала, при создании распредщитов лабораторий и электростанций, возведении монументов, памятников.