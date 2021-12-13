Карельская государственная филармония

Государственная филармония в Петрозаводске – крупнейшее концертное учреждение Карелии, ставшее центром ее музыкальной жизни. Здесь находятся основные таланты края в области симфонической и народной музыки.

На сцене филармонии регулярно проводятся концерты ведущих российских и зарубежных исполнителей классической музыки, организуются масштабные международные фестивали и камерные творческие встречи.

Краткая история

Днем рождения карельской филармонии принято считать 15 января 1939 года. Именно в этот день вышло официальное государственное постановление об ее формировании. Тогда в ее состав вошли:

ансамбль «Кантеле»;

мужской хор;

симфонический оркестр;

вокально-инструментальный ансамбль.

Осенью 1939 года стартовал ее первый официальный сезон, в котором со сцены филармонии звучали лучшие произведения карельских, российских и зарубежных авторов в симфонической обработке. Концерты принимались публикой с большим воодушевлением.

С началом Великой Отечественной войны и вскоре последовавшей оккупацией Петрозаводска учреждению пришлось на время прекратить свою деятельность. В это время организованными в филармонии концертно-фронтовыми группами было проведено свыше 500 выступлений в госпиталях, мобилизационных пунктах, на предприятиях, работающих для нужд фронта.

Учреждение смогло в полном объеме возобновить свою концертно-просветительскую деятельность лишь в феврале 1944 года: тогда стали вновь проводится открытые симфонические концерты при участии известных карельских исполнителей и дирижеров. После войны творческие коллективы организации стали успешно гастролировать не только по Карелии, но и по всей России; а также активно принимать участие во всесоюзных музыкальных конкурсах.

В 1945 году при филармонии был организован музыкальный лекторий для приобщения к культуре подрастающего поколения и развития у них качественного эстетического вкуса.

В 2001 году организация удостоилась награды престижного конкурса «Окно в Россию» как лучшая филармония года.

За всю свою восьмидесятидвухлетнюю историю карельская филармония ни разу не предала своих первоначальных целей: просвещать население в области классической и инструментальной музыки, открывать миру новые таланты. Работа коллективов филармонии во многом способствует тому, что долгие годы Петрозаводск остается одним из самых музыкальных городов России.

Творческие коллективы

На сегодняшний день в стенах петрозаводской филармонии на регулярной основе работают следующие коллективы:

квартет «Expromt»;

симфонический оркестр;

мужской камерный хор;

оркестр народных инструментов «Онего».

Современная деятельность филармонии

Помимо концертов собственных музыкальных коллективов на сцене филармонии выступают выдающиеся исполнители со всей России, регулярно организуются творческие встречи и эстрадно-джазовые вечера, проводятся просветительские программы лектория и музыкальные спектакли.

Все выступления и фестивальные программы проходят в Большом концертном зале, который единовременно может вместить 481 человека.

Проводимые фестивали

Важное место в концертной афише филармонии занимают проводимые здесь фестивали, как нельзя лучше представляющее все неисчерпаемое многообразие музыкальной культуры. Старейший из них «Осенняя лира», посвященный камерной музыке, организуется с 1989 года. Каждый октябрь здесь можно насладиться звучанием музыки совершенно разных жанров: от джаза до классики и народных мотивов.

Каждую весну юные учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств могут продемонстрировать свои таланты на фестивальной площадке «Концертино для мастеров и юных артистов». Здесь нет победителей и проигравших, выигрывает всегда музыка и талант.

Фестиваль «Онего-Классик» привлекает под своды карельской филармонии выдающихся мастеров искусства, артистов мирового уровня. А зрителям дается уникальная возможность познакомиться с лучшими образцами высокой музыкальной культуры.

Как добраться

Здание филармонии находится в самом центре Петрозаводска, в доме №12 на улице Кирова. Добраться до филармонии можно на общественном транспорте: