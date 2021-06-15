Ансамбль песни и танца «Кантеле» уже давно стал музыкальной визитной карточкой Карелии. Образовавшись в далеком 1936 году из самодеятельного кружка, он вырос в профессиональный коллектив, который выступает и на Родине, и за рубежом. В его репертуаре десятки концертных постановок, программ для детей и взрослых.

Все они о карелах, вепсах, русских, их культуре и традициях. Сегодня «Кантеле» − большая живая система, в которой, кроме основной группы, есть студия для детей, собственный звукозаписывающий центр, костюмерный цех и прочие творческие и технические подразделения. Все это сосредоточено в уютном «Доме Кантеле», где всегда рады гостям.

Начало истории ансамбля

В 1932 году при Доме народного творчества в Петрозаводске возник кружок кантелистов. Его организатором был музыкант-фольклорист Виктор Гудков. Первыми участниками ансамбля были старшеклассники финно-угорской школы и студенты Карельского пединститута.

Спустя три года на базе кружка был образован государственный «Оркестр кантеле», куда вошли и профессиональные музыканты. После победы коллектива на первом Всесоюзном радиофестивале было утверждено решение об организации ансамбля. 1 июня 1936 года стал официальным днем рождения «Кантеле».

В первые годы у ансамбля были художественно-этнографические цели: собирать, хранить, доносить до современного зрителя произведения фольклора. Некоторые концертные номера воспроизводили народные песни и танцы без каких-либо изменений.

Постепенно репертуар расширялся. Благодаря сложившемуся сотрудничеству с карельскими композиторами, со сцены зазвучали современные обработки фольклорных композиций народов, живших в Карелии: финнов, карелов, вепсов, поморов.

В 1937−1939 гг. «Кантеле» активно гастролировал по Советскому Союзу, принимал участие в фестивалях, выступал на радио, записывал грампластинки.

Во время советско-финской войны артисты поднимали боевой дух красноармейцев. Даже в самые крепкие морозы они выезжали с концертами на передовую, помогали строить оборонительные сооружения. Затем ансамбль гастролировал в тылу, давая концерты перед ранеными, рабочими на заводах, на привокзальных площадях. График выступлений был очень напряженным: ежедневно по 2-3, а иногда и по 8 раз. Весной 1940 года ансамбль вернулся в Петрозаводск, где начал подготовку новых программ.

Военные годы

В конце лета 1941 года «Кантеле» эвакуировался. Он продолжал поездки по Советскому Союзу, выступал перед курсантами военных училища, в госпиталях, на различных предприятиях. Обычно концерты проходили не на сцене, а на любой приспособленной для этого площадке: поляне или кузове грузовика.

В апреле 1942 года ансамбль вернулся в Карелию, обосновавшись в Беломорске. Летом прошла реорганизация, коллектив получил новое название – «Государственный Национальный Ансамбль карело-финской песни и пляски «Кантеле» − и расширил состав до 50 человек. Пополнение перешло из Ансамбля песни и пляски Карельского фронта. Тогда же образовался хор «Кантеле», который исполнял произведения различных жанров: от романсов, до фольклора и эстрадных шлягеров.

За годы Великой Отечественной войны ансамбль дал более 600 шефских концертов. Он ездил с гастролями по всей северо-западной части СССР, часто выступая вблизи линии фронта. Одновременно артисты отрабатывали новые программы. Вышли большая театрализованная постановка «Карело-финское искусство – фронту» и программа «Чайковский», подготовленная совместно с Ансамблем песни и пляски Погранвойск.

В 1944 году во время гастрольной поездки по Мурманской, Архангельской областям, артисты получили долгожданную новость о снятии оккупации Петрозаводска. Коллектив вернулся, и был одним из первых музыкальных учреждений, которые возобновили работу в освобожденной столице Карелии.

Развитие ансамбля: после войны и до наших дней

В 1940−50-х годах «Кантеле» обновил репертуар и начал выезжать с концертами за границу: Венгрию, ГДР, Польшу, Финляндию. Продолжилась гастрольная деятельность и на Родине. В 1946 году артисты выступили в Москве на Неделе карело-финской музыки и танца. Важным и полезным событием для них стала встреча с коллективами хора Пятницкого и Ансамбля народного танца СССР И. Моисеева.

В начале 1950-х годов состоялся длительный тур по Уралу, Сибири, Северному Кавказу, Закавказью. В этот период «Кантеле» расширил музыкальный диапазон – в его составе появилась вокальная группа «Айно».

Произошли и другие изменения. Камерный хор, образовавшийся еще во время войны, в начале 60-х годов превратился в «Хоровую капеллу ансамбля «Кантеле».

В 1960−1970-х гг. в составе ансамбля появились самостоятельные коллективы:

«Старые холостяки», исполнявший финские народные песни;

«Нечетное число» − трио, в репертуаре которого были русские старинные и современные шуточные песни, куплеты, частушки, страдания;

эстрадный квартет «Лейво» − «Жаворонок» − исполнители финских песен в современной аранжировке и а капелла.

В 1970-х годах «Кантеле» показал программу «Руны Калевалы», первая часть которой посвящалась 150-летию народного эпоса Калевала, а вторая – 40-летию Победы в Великой Отечественной войне. В новаторской постановке сочетались современный и классический танец, народные напевы, звуки народных инструментов. Программу сопровождали двое ведущих, которые комментировали происходящее на русском и финском языках.

В 1986 году ансамбль удостоен ордена «Знак Почета».

К началу 1990-х годов был обновлен состав оркестра. Он был дополнен группой народных инструментов. В нее вошли 5-струнные кантеле, флейты, йоухикко, вирсиканнель, мянкюри. После 2000 года «Кантеле» продолжал создавать новые номера и постановки, участвовать в российских и международных фестивалях, гастролировать и выступать дома.

С 2001 году работает Молодежная студия Ансамбля «Кантеле», где ребята от 5 до 18 лет осваивают народные танцы, игру на музыкальных инструментах, пение. С ними занимаются педагоги с многолетним опытом. Дети общаются с взрослыми артистами, видят творческих процесс создания концертных номеров. Детские группы – постоянные участники различных музыкальных и фольклорных конкурсов, фестивалей.

С 2006 года «Кантеле» имеет статус национального учреждения. Сегодня в репертуаре ансамбля несколько программ, которые состоят из песен на карельском, вепсском, русском языках, танцев, инструментальных номеров и фольклорных сцен. Каждый концертный номер удивителен, вызывает восхищение мастерством артистов и пробуждает самые яркие эмоции.

Дом Кантеле

В июне 2010 года в Петрозаводске после реконструкции открыл свои двери «Дом Кантеле». Он расположен на площади Кирова в старинном здании, памятнике архитектуры 1858 года. С момента постройки в нем размещались: пансион для гимназистов, женское училище, финская девятилетняя школа, школа No17, общежитие пединститута. Ансамбль «Кантеле» размещается здесь с 1986 года.

Во время реконструкции, продолжавшейся с 2002 по 2010 гг., появилась пристройка, был надстроен мансардный этаж, расширены цокольные помещения. Площадь здания увеличилась в полтора раза. При этом архитекторы бережно отнеслись к истории: сохранили многие архитектурные элементы, в частности фрагменты каменной кладки стен и винтовой лестницы.

Обновленный «Дом Кантеле» встречает гостей просторным фойе, где проводятся выставки. Концерты проходят в зале на 100 мест. При создании программ используется световое, звуковое, и видеооборудование высокого уровня.

Для артистов также есть все необходимое: репетиционные залы, душевые, раздевалки, тренажерный зал, прачечные и другие помещения, без которых невозможна нормальная жизнь ансамбля. Под крышей «Дома Кантеле» действуют студия звукозаписи, мастерские костюма и народных инструментов, услугами которых пользуются не только сам ансамбль, но и все желающие. Кроме концертов, «Доме Кантеле» приглашает на интерактивные познавательные детские программы.

По «Дому Кантеле» проводятся экскурсии, на которых можно узнать об истории ансамбля, здания, побывать во всех мастерских, примерить национальный головной убор, сделать фото.