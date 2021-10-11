Музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony – масштабное культурное событие, куда ежегодно приезжают тысячи ценителей классической и инструментальной музыки. Изюминкой мероприятия является место его проведения: восхитительно красивые просторы мраморного Итальянского карьера в горном парке Рускеала.

О фестивале

Музыкальный фестиваль проводится при поддержке республиканского Министерства культуры и Карельской государственной филармонии.

Живописные ландшафтные площадки горного парка Рускеала на время проведения фестиваля превращаются в оснащенные по последнему слову техники концертные залы под открытым небом.

Программа Ruskeala Symphony разнообразна и разнопланова: здесь есть место и классической музыке, и джазу, и року, и фольклору, и даже поэзии. Ценители разных жанров смогут найти то, что откликнется именно в их душе. В фестивале принимают участие сольные исполнители и музыкальные коллективы из разных стран мира.

Каждый год Ruskeala Symphony посещают лучшие из лучших:

главные солисты Большого и Мариинского театров;

симфонический оркестр Карельской филармонии, являющийся крупнейшим на северо-западе России;

лауреаты престижных международных конкурсов;

ведущие российские актеры.

Фестиваль длится от 1 до 3 дней, в ходе которых зрителей ждет яркий музыкальный калейдоскоп впечатлений. Тысячи людей из разных уголков России съезжаются в августе в Карелию, чтобы насладиться живой музыкой в исполнении талантливых музыкантов-виртуозов в окружении красивейшей природы Рускеалы, которая придает особую магию всему происходящему на сцене.

Многоголосье музыкальных инструментов и звуки прекрасных голосов отражаются от мраморных стен карьера и сливаются воедино, затрагивая глубинные струны души каждого, кому посчастливилось это услышать. Эмоции от увиденного и услышанного буквально переполняют каждого зрителя.

Ярким завершающим аккордом мероприятия, стремящимся до краев наполнить копилку зрительских впечатлений, выступает традиционный грандиозный салют, отражающийся в изумрудной воде Мраморного озера. Это выглядит по-волшебному прекрасно! Билеты на мероприятие можно приобрести на официальном сайте фестиваля www.ruskeala-symphony.com и в кассах Карельской филармонии.

Интересные события предыдущих лет

Впервые праздник музыки Ruskeala Symphony был проведен в 2017 году. Тогда на сцене, возведенной в самом сердце парка, состоялся большой концерт Симфонического оркестра Карельской филармонии. Зрители в тот вечер смогли сполна насладиться шедеврами итальянской оперной музыки.

На следующий год программа фестиваля обогатилась ещё 7 разнообразными концертами: свои таланты зрителю продемонстрировали музыканты из России, Франции, Аргентины и Китая. На смену Итальянской ночи пришла Французская. Более 6 тысяч зрителей с упоением слушали оперные хиты, написанные великими композиторами этой страны.

В 2019 году программа фестиваля пополнилась не только новыми именами, но и совершенно разными жанрами:

по-настоящему раскачал публику английский диджей Switch;

зажигательную, но в тоже время пронзительную программу «Цвет граната» на суд зрителей представило трио Арама Хачатуряна из солнечной Армении;

услышать популярные классические мелодии в джазовой обработке можно было благодаря ансамблю A-JAZZ;

белорусский коллектив Camerata Vocal Group подарил гостям фестиваля невероятный микс музыкальных композиций из разных уголков планеты;

погрузиться в события, описанные Борисом Шергиным в сказке «Волшебное кольцо, помог чарующий голос народного артиста России Сергея Гармаша;

авторский театр Ad Liberum поставил трогательный спектакль-концерт в память о великом артисте Андрее Миронове.

В 2020 году пандемия внесла свои коррективы: на фестиваль смогли попасть только 5 тысяч человек, хотя желающих было в разы больше. Гостей радушно встречала карельская фолк-группа Skylark, исполняющая народные песни под аккомпанемент традиционных музыкальных инструментов. Феерию восторженных откликов вызвало выступление Российского квартета саксофонистов на плавучей платформе прямо посреди Мраморного каньона. Вечернюю программу фестиваля открыло дебютное выступление мужского камерного хора, которое предваряло «Вечер Чайковского» в исполнении звезд мировой оперной сцены.

В 2021 году под открытым небом Рускеалы состоялся пятый, юбилейный фестиваль, посвященный музыке кино. Вели мероприятие актриса Екатерина Гусева и певец Владислав Косарев. С большим успехом у зрителей выступили зажигательный московский оркестр волынщиков и квартет народных инструментов Exprompt. Благодаря новаторскому ансамблю из Санкт-Петербурга SMP project гости фестиваля смогли услышать народные и классические мелодии в необычных аранжировках для ударных. Кульминацией праздничного вечера стал концерт «Золотая классика», где под аккомпанемент симфонического оркестра выступили звезды российской и мировой сцены.

Как добраться

Горный парк Рускеала расположен в одноименном поселке в 37 километрах от города Сортавала. Добраться можно как на личном автомобиле, так и на общественном транспорте. Из Санкт-Петербурга и Петрозаводска налажено регулярное автобусное сообщение с Сортавалой, а оттуда можно доехать на рейсовом автобусе или воспользоваться услугами такси. В дни фестиваля прямо до Рускеалы можно с комфортом добраться на электропоезде «Ласточка», который отправляется с Финляндского вокзала в Санкт-Петербурге.

Благодаря непревзойденной атмосфере и талантливым исполнителям фестиваль стал культовым событием не только для Карелии, но и для всей России. Его гостям предоставляется уникальная возможность одновременно получить музыкальное наслаждение от всего происходящего на сцене и эстетическое удовольствие от увиденной красоты живописнейших карельских пейзажей.