Загадочная Мянтютунтури – вторая по величине гора в Карелии, расположенная в Лоухском районе республики на территории национального парка Паанаярви. Ее высота достигает 550 метров. Горный массив является частью протяженного хребта Маанселькя.

Происхождение названия

Название природной достопримечательности в переводе с финского языка звучит как «сосновая высокая гора». Это и неудивительно, ведь на ее склонах повсеместно раскинули свои ветви стройные сосны.

Интересный факт

Недаром горный массив находится всего в 15 км от границы с Финляндией. Вплоть до 1939 года он являлся частью страны Суоми. Только по результатам советско-финской войны Мянтютунтури, как и весь Салла-Куусамский район, отошли к Советскому Союзу. Сегодня от хуторских поселений, которые когда-то размещались на горных склонах, не осталось и следа.

Ландшафтные особенности

Необычен и сам рельеф горы, сформированный под влиянием ледников:

ее подножие представлено густым ельником, который местами сильно заболочен;

на склонах произрастает растительность лесотундры;

а плоское вершинное плато – зона, где господствует горная тундра с арктической флорой, приспособленной к здешним суровым условиям.

Вид с вершины горы – это отдельная достопримечательность. С высоты 550 метров открывается обзор на 360 градусов всех живописных окрестностей и кажется, что до облаков отсюда рукой подать. Как на ладони предстают соседние монументальные горные массивы, Нуорунен и Лунас, и необъятное кристально чистое озеро Паанаярви. От предстающей перед глазами окружающей красоты захватывает дух.

Природа здесь сохранилась в своей первозданной, нетронутой рукой человека, красе. Горные каменистые склоны покрыты хаотично расположенными на значительном расстоянии друг от друга хвойными деревьями и редкими видами мхов и лишайников, которые занесены в Красную книгу.

Так как окрестные территории относятся к району Крайнего севера, здесь нередко можно наблюдать фантастическое природное явление, от красоты которого перехватывает дыхание – Северное сияние.

Водопад Мянтюкоски – место, где ощущается неспешное дыхание вечности

Дополняет местные живописные пейзажи сказочной красоты девятиметровый водопад Мянтюкоски, берущий свое начало на вершине горы. Полюбоваться на него приезжают туристы со всей страны. Мягкий шум воды, плавно струящейся по громоздким каменным ступеням падуна, словно колыбельная успокаивает и заставляет забыть о насущных проблемах. Недаром Мянтюкоски считается идеальным местом для медитаций.

Но водопадом можно не только любоваться, летом под его прохладными струями путники спасаются от жары.

Как добраться

Попасть к природной достопримечательности совсем непросто: она закрыта для посещения, так как находится в заповедной зоне. Чтобы ее увидеть, необходимо заблаговременно получить специальное разрешение у администрации национального парка и запастись плавательным средством для преодоления водных просторов озера. Без пропуска пребывание на Мянтютунтури является административным нарушением. Поэтому восхождение к горе следует начать с посещения визит-центра Национального парка Паанаярви в поселке Пяозерский.

К горе путь неблизкий и маршрут труднопроходимый, специально обустроенной тропы нет. От озера Паанаярви через ущелье ручья Мянтюйоки он займет около 2 дней. Но головокружительные виды, открывающиеся с горной вершины, стоят потраченных усилий.

Есть и другой маршрут, еще более сложный и длительный. Через озёра Латваярви, Нупаярви, Каменное и тайгу с ее болотами. Это настоящее походное приключение, которое займет, как минимум дня 3-4.

Гора Мянтютунтури, безусловно, является одной из природных жемчужин карельского национального парка, которую непременно стоит увидеть собственными глазами. Здесь, как нельзя лучше, ощущается таинственное очарование суровой тундры.