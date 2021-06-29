Одного из самых известных российских поэтов Гавриила Державина (1743 – 1816) часто называют первым губернатором Карелии. На практике краями в те времена управляли другие люди – генерал-губернаторы.

А должность Гаврилы Романовича официально называлась несколько иначе – наместник. Но сути это не меняет – Державин действительно был выдающимся управителем Карелии, и всего за год пребывания на посту сделал для нее чрезвычайно много.

Назначение и его причины

Официально причиной назначения являлось решение Екатерины II провести масштабную административную реформу. Из прежних 23 губерний образовали 50 наместничеств, и управлять ими поставили известных людей.

В Олонецкое 27 мая 1784 года был направлен Державин, и многими это рассматривалось как «ссылка на Север». Неофициальной причиной называлась ода «Фелица». В ней поэт вроде бы превозносил саму императрицу, но крайне нелестно отзывался о многих могущественных царедворцах.

На практике дело, вероятно, было в другом. Гаврила Романович был известен как человек дотошный, бескорыстный и смелый. А после подавление крупного восстания олонецких крестьян 13 годами ранее именно такой губернатор и нужен был Российской империи для наведения порядка.

Императрица в своем выборе оказалась права. Державин взялся за дело обстоятельно, и первым делом купил для административных помещений мебель – наместничество было настолько бедным, что даже не имело столов и стульев.

После приведения в порядок «присутственных мест» Гаврила Романович начал налаживать работу служб. О том, насколько много было работы, свидетельствует тот факт, что за все время пребывания в Карелии великий поэт нашел время для написания всего одного стиха.

Согласно сохранившимся 130 протоколам Национального архива, все написанные писарями бумаги Державин проверял лично. А при необходимости, подобно Цезарю, вносил в них необходимые, с его точки зрения, правки.

С подчиненными общался предельно жестко, невзирая на заслуги и звания. По свидетельствам современников, иногда дело доходило и до рукоприкладства. Но перед верховной властью Державин своих людей защищал – выбивал беднейшим чиновникам повышения жалованья, а лучших награждал премиями.

За это подчиненные Гаврилу Романовича полюбили. И не раз говорили: «Суров – но справедлив».

Державин огромное внимание уделял развитию края – в частности, знаменитым Александровским заводам. Он же стал первым властителем Карелии, который лично объездил ее вдоль и поперек.

Дороги в регионе были ужасные, и губернатору пришлось проделать путь более, чем в 2000 км, на лошадях и лодках. Все, заслуживающие внимания, сведения Гаврила Романович заносил в дневник, оригинал которого и поныне хранится в Санкт-Петербурге. В этих «Поденных записках» содержатся подробные описания:

крупнейших водопадов, включая «Кивач»;

всех значимых городков и поселков;

культурных и языковых особенностей карельских языков и наречий;

религиозных направлениях старообрядчества и язычества;

народного инструмента «кантеле», которое Державин назвал «пятиструнными гуслями» и т.д.

Забота о людях

Гавриил Романович был выдающимся гуманистом. Именно поэтому он утвердил свои указом открытие в Карелии «Приказа общественного призрения» - учреждения, ведавшего строительство и функционированием:

медицинских учреждений;

учебных заведений;

приютов для бедняков и пр.

Благодаря Державину были открыты:

Больница в Петрозаводске. Все необходимое – от постельного белья до посуды – было закуплено губернатором на личные средства. Неимущих в больнице лечили бесплатно. Частная аптека. Отпускала множество лекарств, в том числе импортных. Записи велись по-французски в специальной книге – ныне она хранится в Национальном архиве. Народное училище. Собственных денег на книги для него Державину бы не хватило. И в архивных документах того времени хранятся записи о многочисленных просьбах поэта ко двору императрицы с просьбами выделить для заведения необходимую литературу.

Были у губернатора и другие планы, но осуществить их он не успел. Через год после вступления в должность его отозвали в Петербург.

Память о губернаторе в Карелии

Державина в Карелии запомнили. За добрые дела для простых людей, беспощадную борьбу со взяточничеством, а также за стихи о Карелии и оду «Водопад», написанную о Киваче.

Главный памятник поэту и государственному деятелю установили в центре Петрозаводска. Его именем названы многие улицы и учреждения края.