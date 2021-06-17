С давних времен до наших дней дошло не так много музыкальных инструментов, которые сохранились практически в неизменном виде. Одним из них является кантеле – струнно-щипковый «родственник» древнеславянских гуслей. Но использовали его не бродячие музыканты, а только главы родов, распевавшие старинные саги под перебор струн.

Общие сведения

Кантеле получил широкое распространение в Финляндии и Карелии. Оригинальный инструмент изготавливался из тщательно высушенной древесины и снабжался пятью туго натянутыми жильными струнами.

Во время игры певец укладывал корпус на колени и пальцами обеих рук комбинировал прижимные и щипковые движения. В наше время количество струн значительно выросло и составляет обычно от 30 до 34. Вместо жил животных используют металл или полимер, натяжка регулируется поворотом специальных держателей.

Исполнитель может играть соло либо быть аккомпаниатором у певца. Произведениями обычно выступают тексты древних рун из карело-финского эпоса «Калевала». Восстановлением и сохранением в печатном виде сотен этих старинных стихов-напевов мир обязан выдающемуся ученому-фольклористу 19 века Элиасу Ленротту.

Аналоги, происхождение и символическое значение

На протяжении долгой истории народов, проживавших на северо-западе России, кантеле служил не просто музыкальным инструментом. Он представлял собой символ эпохи, являлся частью культуры и народных традиций.

Во многом схожими с ним были струнно-щипковые инструменты других народов мира:

гусли на Руси;

каннель в Эстонии;

кокле в Латвии;

канклес в Литве;

крезь в Удмуртии;

цинь в Китае;

кото в Японии и т.д.

Однако на карело-финской земле кантеле буквально одушевляли, поскольку верили, что в них вложил что-то вроде души старик-волшебник Вяйнямёйнен, прародитель народов Севера. Даже история возникновения инструмента и правил игры на нем имеет форму отдельной поэтической саги/руны.

Согласно карело-финским поверьям, кантеле является ритуальным предметом. Владеть им может только старейшина рода, и он же обязан передавать религиозную мудрость, сокрытую в рунах, своим многочисленным наследникам и последователям.

Такая традиция связана с текстами «Калевалы», где перебиравшего струны мудрого Вяйнямёйнена приходили слушать не только люди, но и все обитатели лесов и озер.

Происхождение, конструкция и особенности

Изучением истории реального возникновения кантеле специалисты начали заниматься с начала 19 столетия. По результатам многолетнего сбора фактов было выяснено следующее:

название, вероятно, восходит к древне-финскому слову «kanto» - пень;

в разных регионах Финляндии и Карелии наименование инструмента несколько отличается и звучит как «kanteleh», «kantelevo» либо «kandalla»;

альтернативные версии предлагают другие слова-первоисточники – например, «kanta» - крышка и даже «kansi» - носить.

старейшим традиционным кантеле на сегодня является инструмент 1699 года, длиной более 70 см и шириной около 10 см с пятью жильными струнами;

более поздние модификации, обнаруженные учеными в поселках Карелии, содержат большее число струн – максимально до 24;

традиционная конструкция представляет собой выдолбленный снизу корпус, закрытый сверху декой с протянутыми вдоль нее струнами;

способ крепления деки к корпусу – первоначально туго перетянутая берестяная лента, затем деревянные, а с 20 века и металлические гвозди;

в более поздние времена инструмент стал клееным – тонкие фигурные березовые доски использовали для корпуса, а еловые – для деки.

резонаторные отверстия имеют вид небольших кружков, числом от 3 до 4;

особенности третьей струны на 5-струнном инструменте определяют настрой – мажорный или минорный.

Об игре на кантеле существуют воспоминания наиболее известного олонецкого губернатора и русского поэта Гавриила Державина. В 1785 году, впервые услышав инструмент, он назвал его «пятиструнными гуслями», на которых играют местные «лоптяне».

История современной популяризации кантеле

Музыкальные возможности оригинального инструмента были весьма ограничены. Из-за диатонического строя певец не мог извлекать из короба с пятью струнами многие типы звуков и менять тональности. Для превращения кантеле в нынешний полноценный концертный инструмент понадобился гений творческой личности, которой стал В.П.Гудков (1899-1942).

Этот человек был больше, чем выдающимся этнографом, фольклористом, поэтом и композитором. Его научно-инженерный подход к музыке позволил видоизменить не только кантеле, но и ряд других традиционных инструментов древности – от вирсиканнеля до пастушьих рожков.

Виктору Пантелеймоновичу принадлежит также идея использовать «осовремененные» инструменты в оркестровой музыке 20 века и организации самих народных оркестров. Первым таким коллективом стала компания обычных деревенских жителей, в 1936 году превратившаяся в Государственный ансамбль песни и пляски «Кантеле».

До конца своей жизни мастер активно занимался продвижением популярности народных карельских инструментов и обучению игре на них всех желающих. Именно поэтому кантеле сегодня входит в число профессионально-академических инструментов.