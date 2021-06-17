С давних времен до наших дней дошло не так много музыкальных инструментов, которые сохранились практически в неизменном виде. Одним из них является кантеле – струнно-щипковый «родственник» древнеславянских гуслей. Но использовали его не бродячие музыканты, а только главы родов, распевавшие старинные саги под перебор струн.
Кантеле получил широкое распространение в Финляндии и Карелии. Оригинальный инструмент изготавливался из тщательно высушенной древесины и снабжался пятью туго натянутыми жильными струнами.
Во время игры певец укладывал корпус на колени и пальцами обеих рук комбинировал прижимные и щипковые движения. В наше время количество струн значительно выросло и составляет обычно от 30 до 34. Вместо жил животных используют металл или полимер, натяжка регулируется поворотом специальных держателей.
Исполнитель может играть соло либо быть аккомпаниатором у певца. Произведениями обычно выступают тексты древних рун из карело-финского эпоса «Калевала». Восстановлением и сохранением в печатном виде сотен этих старинных стихов-напевов мир обязан выдающемуся ученому-фольклористу 19 века Элиасу Ленротту.
На протяжении долгой истории народов, проживавших на северо-западе России, кантеле служил не просто музыкальным инструментом. Он представлял собой символ эпохи, являлся частью культуры и народных традиций.
Во многом схожими с ним были струнно-щипковые инструменты других народов мира:
Однако на карело-финской земле кантеле буквально одушевляли, поскольку верили, что в них вложил что-то вроде души старик-волшебник Вяйнямёйнен, прародитель народов Севера. Даже история возникновения инструмента и правил игры на нем имеет форму отдельной поэтической саги/руны.
Согласно карело-финским поверьям, кантеле является ритуальным предметом. Владеть им может только старейшина рода, и он же обязан передавать религиозную мудрость, сокрытую в рунах, своим многочисленным наследникам и последователям.
Такая традиция связана с текстами «Калевалы», где перебиравшего струны мудрого Вяйнямёйнена приходили слушать не только люди, но и все обитатели лесов и озер.
Изучением истории реального возникновения кантеле специалисты начали заниматься с начала 19 столетия. По результатам многолетнего сбора фактов было выяснено следующее:
Об игре на кантеле существуют воспоминания наиболее известного олонецкого губернатора и русского поэта Гавриила Державина. В 1785 году, впервые услышав инструмент, он назвал его «пятиструнными гуслями», на которых играют местные «лоптяне».
Музыкальные возможности оригинального инструмента были весьма ограничены. Из-за диатонического строя певец не мог извлекать из короба с пятью струнами многие типы звуков и менять тональности. Для превращения кантеле в нынешний полноценный концертный инструмент понадобился гений творческой личности, которой стал В.П.Гудков (1899-1942).
Этот человек был больше, чем выдающимся этнографом, фольклористом, поэтом и композитором. Его научно-инженерный подход к музыке позволил видоизменить не только кантеле, но и ряд других традиционных инструментов древности – от вирсиканнеля до пастушьих рожков.
Виктору Пантелеймоновичу принадлежит также идея использовать «осовремененные» инструменты в оркестровой музыке 20 века и организации самих народных оркестров. Первым таким коллективом стала компания обычных деревенских жителей, в 1936 году превратившаяся в Государственный ансамбль песни и пляски «Кантеле».
До конца своей жизни мастер активно занимался продвижением популярности народных карельских инструментов и обучению игре на них всех желающих. Именно поэтому кантеле сегодня входит в число профессионально-академических инструментов.