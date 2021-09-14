Международный фестиваль рыбной ловли «Ладожские шхеры»

Каждое лето на Ладоге в районе Сортавала проводятся захватывающие соревнования по рыбной ловле – Международный фестиваль «Ладожские шхеры». Более чем за десять лет существования он превратился в событие, которого любители рыбалки ждут целый год.

Главные действующие лица мероприятия – рыбаки, фанатично преданные своему хобби. Каждая команда участвует не только из-за достойных призов, но и просто ради удовольствия. Гостям фестиваля тоже некогда скучать. Для них организаторы готовят интереснейшую развлекательную программу. Сотни любителей рыбалки и отдыха на природе приезжают сюда, чтобы насладиться красотой Ладожского озера и весело провести время в одном из прекраснейших мест Карелии.

О фестивале

«Ладожские шхеры» − это, прежде всего, соревнования по ловле хищных рыб на искусственные приманки с лодок. Также определяются победители среди рыбаков, которые ловят с берега. Первый фестиваль прошел в 2010 году. Тогда он назывался «Заячье озеро» и проходил на озере Янисъярви. Уже в первый год мероприятие собрало более ста команд из России и Финляндии, привлекло множество спонсоров. Администрация Сортавальского района и руководство Республики Карелия также поддержали фестиваль.

С 2013 года фестиваль получил свое нынешнее название. Из года в год росло число участников и гостей, мероприятие подтверждало статус международного. Призы, которые получали победители, были более чем достойные – катера, внедорожники, лодки, эхолоты.

Фестиваль славится тем, что кроме основных соревнований, он предусматривает насыщенную развлекательную программу. Она включает: концерты, конкурс ухи, мастер-классы, ярмарку рыболовных снастей, состязание по рыбной ловле среди детей и подростков. В завершение праздника устраивается фейерверк. Обычно фестиваль проходит в начале августа и длится два дня. Гости и участники могут остановиться в одной из гостиниц Сортавалы либо переночевать прямо на берегу Ладожского озера в палатке. Обычно организаторы предусматривают место для палаточного городка.

Правила соревнований

В основных соревнованиях участвуют команды численностью от одного до трех человек. Регистрация заявок осуществляется заранее. С каждого борта взимается организационный сбор, который уплачивается на месте после регистрации участников. Ловить разрешено спиннингом со стоячего, дрейфующего катера или лодки в заброс. К зачету принимаются определенные виды рыб: щука, судак, форель, сиг, палия, окунь. При этом учитывается длина трофеев − молодые особи не берутся в расчет.

Победителями становятся команды, поймавшие самую крупную рыбу, а также пришедшие с наибольшим уловом. Кроме того, традиционно семейному экипажу за самую крупную рыбу вручается Кубок Главы Республики. Проверку и взвешивание трофеев производит жюри, состоящее из экспертов и представителей районной администрации. Каждая команда должна вести видеосъемку процесса рыбалки, а также в видеоролике назвать кодовое слово, которое объявляется в день фестиваля. Без этих доказательств улов могут не засчитать, а команду отстранить от соревнований.

Наряду с главными призами спонсоры отмечают других участников, например, женские экипажи, команды с детьми, первый зарегистрировавшийся экипаж.

Желающие могут посоревноваться в спортивной рыбной ловле в Карелии с берега. За участие также необходимо заплатить, но взнос здесь гораздо ниже, чем в основной программе соревнований.

Интересные факты

Каждый год число участников фестиваля увеличивается. В 2017 году в Сортавалу приехало 93 команды, число участников составило более 250 человек, а в 2019 году экипажей было уже 131, рыболовов – 390.

Фестиваль славится своими призами. В 2017 году за победу вручили ключи от 6-метрового катера, за самый крупный улов – резиновую лодку. Годом позже борьба велась за катер «Корвет-500», а общий призовой фонд составил более 1 млн. р. В 2019 году победитель получил внедорожник «Нива» камуфляжной расцветки, экипаж, занявший второе место, − алюминиевый катер, за самый большой улов был подарен эхолот.

В 2018 г. победитель выловил судака весом 3,96 кг, в 2019 году победу принесла почти 3-килограммовая щука. «Рекордсменкой» остается щука, которая попалась победителю соревнований 2017 года. Ее вес составил 7,64 г.

Атмосферу праздника несколько лет подряд поддерживал ведущий фестиваля − актер Виктор Бычков, сыгравший егеря Кузьмича в фильме «Особенности национальной рыбалки». В 2018 и 2019 году почетным гостем был самый известный российский финн – Вилла Хаапасало. Он не только принял участие в шоу, но и стал членом жюри конкурса ухи.