Приладожье славится своими природными и рукотворными достопримечательностями. Посмотреть на них съезжаются туристы со всех уголков России и зарубежья. Особого внимания гостей Сортавалы заслуживает современное здание-реплика дома, в котором проживал первый бургомистр города Карл Густав Берг.

Этот чиновник был известен как общественный деятель и меценат. Его дом тогда и сейчас – настоящее украшение города, которое радует и местных, и приезжих.

Жизнь и деятельность Берга

Будущий мэр столицы Приладожья родился в 1845 году. Его отец Петтер, судья по образованию, занимался торговлей. Через свои магазины он успешно реализовывал в Финляндию муку, сливочное масло и другую, дефицитную для того времени, продукцию. Эта деятельность приносила хорошую прибыль, большую часть из которой Берг-отец отдавал на благотворительность.

В 1866 г. Карл окончил гимназию в финском городе Порвоо и поступил на юрфак местного университета. Став дипломированным судьей, Берг оттачивал свои профессиональные навыки в Окружном и Апелляционном судах, а также подрабатывая клерком в Сенате. После внесения изменений в финское законодательство Карл Густав приехал в Сортавалу с целью организации судебной деятельности в этой местности. Это произошло в 1874 году. Через год он отправился в командировку перенимать датский и шведский опыт самоуправления.

Полученные знания он решил применить на практике и в 1877 году баллотировался на должность сортавальского бургомистра. Выиграв выборы, он с большим энтузиазмом принялся за развитие и реформирование города.

За годы своей работы Карл Берг решил множество насущных экономических и муниципальных вопросов, в числе которых:

благоустройство города. При нем в Сортавале появились тротуары, уличное освещение и новые зеленые насаждения;

реформа судебной системы. Берг стал автором инициативы о функционировании суда присяжных;

позитивные изменения в научно-образовательной сфере. Мэр всячески способствовал открытию учительской семинарии и морской школы;

отмена двойного налогообложения для судов, следовавших по Неве к Ладоге и обратно.

Оставив свой пост в 1893 г., Берг работал окружным судьей и был членом горсовета. Первый сортавальский бургомистр умер в 1928 году. Согласно завещанию, большая часть его сбережений была передана на благотворительность.

История «Угла Берга»

В 1878 году по чертежам финского архитектора Ивара Аминова на пересечении улиц Карельской и Ратушной был построен дом в стиле ампир. Из-за местоположения местные жители в шутку стали называть его Bergin kulma, что в переводе с финского означало «Угол Берга». Семья Бергов владела не только этим деревянным зданием, но и двумя соседними, построенными еще в 40-х годах XIX ст.

Главным архитектурным элементом дома была угловая башенка, в которой долгое время располагалось кафе – излюбленное место отдыха сортавальцев. В другом крыле находился магазин. После смерти Карла Гюстава, в 1929 г., наследники продали весь комплекс домов молочному кооперативу. Почти сразу же после этого вследствие пожара знаменитое здание лишилось своей главной отличительной детали – башни. Дом реконструировали уже без нее, расширив его площадь. В нем, вплоть до 1944 года, все так же работало кафе. В послевоенные годы в нем располагался центральный сортавальский универмаг. В 1976 году здание полностью сгорело.

Дом Берга сегодня

В 2018 году, после включения Сортавалы в список поселений, имеющих особую важность для исторического и культурного наследия Карелии, глава Республики проявил инициативу по воссозданию Дома первого мэра столицы Приладожья. Проект удалось реализовать при поддержке местного предпринимателя Игоря Лейтиса, который полностью оплатил реконструкцию. Весь процесс осложнялся тем, что нужно было сначала выкупить землю, на которой ранее находился «Угол Берга», а потом провести все необходимые коммуникации в условиях плотной городской застройки центра Сортавалы.

При строительстве реплики использовались архивные документы и чертежи, что позволило создать дом, внешне и внутренне полностью идентичный историческому. Разница состоит лишь в том, что в современном варианте использовались самые модерновые технологии, конструкции и оборудование. Благодаря этому здание имеет высокую функциональность, пожаробезопасность и износостойкость.

Сейчас в Доме Берга работают рыбный ресторан и магазин местных товаров. Возле центрального входа в здание установлен памятник в виде джентльмена, сидящего на скамейке. Вопреки распространенному мнению, этот мужчина не Густав Берг, а финский архитектор Уно Вертер Ульберг. Он хоть и не имел отношения к постройке этого дома, но много сделал для развития местной архитектуры.