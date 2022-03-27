Сортавальский район входит в состав Республики Карелия, находится в ее юго-западной части. Это муниципальное образование регионально относится к Северному Приладожью, граничит с 3 районами Карелии и с Финляндией. Административно управляется из города Сортавала.

Рельеф и климат

Природа региона разнообразна. Заливы чередуются с островами и мысами. Это зона Ладожских шхер. Многие, восхищаясь красотами, называют эти земли «Карельской Швейцарией в миниатюре».

В рельефе преобладают граниты, слюда, гранито-гнейсы. Эти породы использовали при строительно-облицовочных работах в северной столице.

В водный фонд входят: северное побережье Ладоги, несколько озер (крупнейшее - Янисъярви) и рек (Китенйоки, Тохмайоки).

Климат мягкий, зимы теплые (в среднем -9℃), лето не засушливое, со средней температурой +16℃.

Растительность представлена сосной, елью, березой, рябиной. Животный мир схож с фауной близлежащих регионов. В водах озер обитают более 50 видов рыб, а также ладожская нерпа.

Исторический очерк

Первыми племенами, которые поселились здесь в VI веке до н.э. были саамы. В конце І тысячелетия н.э. сюда приплыли финно-угры. Их ассимиляция с саамами «создала» новую народность корела.

Пять веков территория перекочёвывала от шведов к русским правителям, пока по Абосскому мирному договору не перешла к России. Затем регион развивался в рамках и законах России, но связь территории со Швецией и Финляндией прослеживалась на всех этапах истории.

После «Зимней войны» к площадям региона были присоединены финские территории и был образован Сортавальский район. В 1957 году к нему присоединили Питкярансткий район, а в 1958 году Куркийокский район. В 2004 году после муниципальной реформы территория горсовета переименована в Сортавальский муниципальный район.

Современное положение

В административном плане район состоит из 50 населенных пунктов. В городских условиях проживает 80% из 30-ти тысячного населения.

Основные направления экономики: