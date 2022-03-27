Сортавальский район входит в состав Республики Карелия, находится в ее юго-западной части. Это муниципальное образование регионально относится к Северному Приладожью, граничит с 3 районами Карелии и с Финляндией. Административно управляется из города Сортавала.
Природа региона разнообразна. Заливы чередуются с островами и мысами. Это зона Ладожских шхер. Многие, восхищаясь красотами, называют эти земли «Карельской Швейцарией в миниатюре».
В рельефе преобладают граниты, слюда, гранито-гнейсы. Эти породы использовали при строительно-облицовочных работах в северной столице.
В водный фонд входят: северное побережье Ладоги, несколько озер (крупнейшее - Янисъярви) и рек (Китенйоки, Тохмайоки).
Климат мягкий, зимы теплые (в среднем -9℃), лето не засушливое, со средней температурой +16℃.
Растительность представлена сосной, елью, березой, рябиной. Животный мир схож с фауной близлежащих регионов. В водах озер обитают более 50 видов рыб, а также ладожская нерпа.
Первыми племенами, которые поселились здесь в VI веке до н.э. были саамы. В конце І тысячелетия н.э. сюда приплыли финно-угры. Их ассимиляция с саамами «создала» новую народность корела.
Пять веков территория перекочёвывала от шведов к русским правителям, пока по Абосскому мирному договору не перешла к России. Затем регион развивался в рамках и законах России, но связь территории со Швецией и Финляндией прослеживалась на всех этапах истории.
После «Зимней войны» к площадям региона были присоединены финские территории и был образован Сортавальский район. В 1957 году к нему присоединили Питкярансткий район, а в 1958 году Куркийокский район. В 2004 году после муниципальной реформы территория горсовета переименована в Сортавальский муниципальный район.
В административном плане район состоит из 50 населенных пунктов. В городских условиях проживает 80% из 30-ти тысячного населения.
Основные направления экономики:
лесозаготовка;
добыча полезных ископаемых;
туризм;
сельское хозяйство.
Крупнейшие предприятия:
ООО «Сортавальский дробильно-сортировочный завод»;
АО «Карьер «Коккомяки»;
АО «Вяртсильский метизный завод»;
ООО «Карелприродресурс».
Сортавальский район богат на наследие исторического и культурного плана. Регион насчитывает свыше 500 локаций. Здесь находятся Ладожские шхеры, Валаамский архипелаг с комплексом Спасо-Преображенского монастыря, город Сортавала с ее старинными постройками, архитектурой и прочими локациями.
Знаменитое место в районе – остров Валаам – одно из самых привлекательных мест для туризма. Это не только скиты с красивой архитектурой, но и великолепные природные ландшафты. Главная «достопримечательность» Валаама – Спасо-Преображенский монастырь. Также стоит отметить Никольский скит (1853 года) и Гефсиманский скит (1911 года).
На территории архипелага насчитывается два десятка скитов (XVIII-XXI веков) и 36 церквей. Сюда организовываются экскурсии и круизы из С-Петербурга, Петрозаводска и ближайших городов. При посещении необходимо соблюдать некоторые правила:
женский дресс–код – это головные уборы и брюки;
запрещена фото и видеосъемка;
нельзя использовать сотовые телефоны при богослужениях и подобные гаджеты.
В Сортавале с 1825 года действует церковь Николая Чудотворца. В 1873 возведено новое каменное здание в стиле барокко. Русский стиль подчеркивается большим центральным куполом, а также 4-мя дополнительными. Церковь стоит на блоках из серо-голубого гранита, добытого в близлежащих каменоломнях. С 1925 года имеет ранг кафедрального собора. В годы ВОВ здание практически не пострадало, поэтому до сегодня сохранилось внутреннее убранство, пол из желтой мраморной крошки.
Одной из гордостей Сортавалы считается национальный парк «Ладожские шхеры». Создан для сохранения озерного комплекса площадью 122000 га.
Красивые пейзажи открываются с горы Паасо. На ее вершине обнаружено древнее городище карел. Здесь найдено много предметов быта и сельского хозяйства. Гора находится у реки Хелюлянйоки.
На полуострове Таруниеми создан биозаказник «Сортавальский». Здесь собраны более 300 различный представителей флоры и фауны как местных, так и «завезенных».
Городской парк «Ваккосалми» в Сортавале – место проведения фестивалей и рунопевческих конкурсов. Его называют «Певческим полем» из-за уникальной акустики. Парк заложен в 1870 году.
Любителям народного эпоса интересной будет локация природного парка «Калевала». Это место знакомства с эпосом. Парк разбит на зоны, стилизованные природой, которые описывают две стороны сказки:
темную – Похьяла, где живет Старуха Лоухи – мрачный скальный обрыв;
светлую – Вяйнола, где родился Вяйнямёйнен – большая живописная поляна.
Всем посетителям парка дарят очерк из эпоса, а на территории их «встретят» фигуры героев и интерактивные локации по мотивам «Калевалы».
«Ристиярви» - это еще один природный парк где чтят эпос карелов. Он «рассказывает» о вулканической истории здешних мест. В парке работает туристический маршрут «Страна легенд». На территории парка расположены высочайшие вершины Приладожья Пётсёваара и Ахвенламменмяки. Локация также изобилует интерактивами, музейными комплексами и туристическими зонами. Окружен парк горами, лесами и озером Ристиярви.
Визитной карточкой Сортавальского района является комплекс горный парк «Рускеала». По сути это затопленный водами мраморный карьер. Он расположен около одноименного поселка. Система карьерных выработок растянулась на несколько километров. Здесь полно штолен, штреков и выработанных шахт, сохранилось сооружения заводоуправления и остатки оборудования.
В карьерах добывали мрамор 4 разновидностей. Добытый материал использовался при облицовке основный зданий С-Петербурга Петровской эпохи, а также некоторые станции Петербургского метрополитена. Действовал карьер до 1990-х, после чего в 1998 году территория поставлена на учет как объект культурного наследия. Парк входит в маршрут «Голубой дороги», здесь проводится музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony». От Сортавалы сюда курсирует ретропоезд.
Путешественников и туристов привлекают водопады Ахинкоски на реке Тохмайоки. Популярности месту придал факт съемок здесь фильма «А зори здесь тихие». Территория постоянно облагораживается и обустраивается. Открываются туристические тропы.
У поселка Хелюля расположен горнолыжный комплекс Калливо Парк. В нем кроме трасс посетители смогут посетить кафе и отдохнуть. В парке налажены система школ и курсов по горнолыжному спорту, фристайлу и сноуборду. Близость к Сортавале способствует развитию и популярности этого места.
Дети будут в восторге от посещения в поселке Киркколахти «Карельского зоопарка». В нем на 30 га собрано более 500 представителей флоры и фауны. Многие из них краснокнижные. Здесь обитают копытные, еноты и зубры, ламы и кошачьи (пумы и тигры). Есть зона контактного зоопарка, вольеры с оленятами, камерунскими козочками, кроликами, пони и прочими обитателями.
В Сортавале действует конный клуб «Красная Горка». Посетители могут пройти курс терапии, научится верховой езде или просто отдохнуть на лоне природы.
Любителям музеев стоит отметить на карте музей Северного Приладожья (усадьба доктора Винтера), где собраны экспонаты живописи, нумизматики, этнографии XIII-XXI веков. Это сборный пункт памяток из Валаамского музея, из школьных коллекций пос. Вяртсиля и Хаапалампи и других источников. Среди экспонатов музея можно отметить:
колокол XVII века – подарок короля Швеции Густава II Адольфа;
наконечники копий XIII века;
фрагменты лат XII века;
иллюстрации к эпосу «Калевала»;
образцы различных горных пород Северного Приладожья.
Еще одной туристической локацией является остров Пеллотсари. Остров используется как промежуточная остановка при путешествии на Валаам (расстояние до него 24 км). Это место «призвано» сохранить природу не только Валаама, но и всех близлежащих территорий. На острове действуют экскурсионные маршруты протяженностью 3,5 км. На месте сохранились фундаменты шведских и финских домов, заброшенный хутор. Здесь можно прогуляться по шхерам на моторных лодках, подняться на гору Айно.
У озера Пялкъярви возведен памятник Пялкъярвинскому сражению в русско-шведской войне 1808-1809 годов. Он имеет форму туры на постаменте, выложенном из валунов.
Одним из самых древних поселений на территории Сортовальского района является поселок Отсойнен. Люди в этих местах поселились еще 7 тысяч лет назад. Существует древняя карельская легенда, согласно которой первые прибывшие сюда люди «не спали всю ночь», т.к. лесной дух Отсо не желал их присутствия и всячески старался напугать карелов. Но они были не из робкого десятка и остались жить здесь.
В поселке Тарулинна сооружен архитектурный ансамбль – Дача Винтера. Здесь разбит дендропарк, в котором произрастает более 100 различных аутентичных и неместных деревьев и кустарников.
Также, эстетически красивое место – ж/д вокзал в пос. Вяртсиля. Это одноэтажное деревянное здание ХIX века в котором сохранились первичные потолки, накладные пилястры, декоративные наличники.
В деревне Хескеля в конце ХIX века возвели текстильный завод Ярла Уддстрема (Илмакоски). На заводе было 5 отделений: чесальное, прядильное, вязальное, покрасочное, готовой продукции. Производимое сукно и войлочные изделия производилось для нужд армии и на экспорт. Здание давно разрушается, а завод с 2006 года используется как база отдыха, именуемая по названию деревни.
Территория района оснащена разветвленной сетью инфраструктуры, как автомобильной, так и железнодорожной. Регион имеет транспортное сообщение с Петрозаводском и. Санкт-Петербургом Здесь проложен маршрут туристической «Голубой дороги». Через район проходит трасса А-121. Большинство дорог грунтовые.
Приграничный статус район обуславливает наличие международного пункта пропуска «Вяртсиля-Нийрала».